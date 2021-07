les boutiques en ligne peuvent désormais vendre des NFT ⋆ Crypto new media

Shopify permet désormais la vente de Jetons non fongibles à tous les commerçants de ses boutiques en ligne. L’une des premières entreprises de commerce électronique à proposer des TVN est la NBA Chicago Bulls.

Cela a été annoncé par Harvey Finkelstein, président de Shopify, dans un tweet qui a officialisé l’accord.

Before Shopify offered this capability, merchants would have to sell through a 3rd party marketplace aka less control of the sale and customer relationship. Once again we are putting the power back into the hands of merchants and meeting customers how and where they want to buy. — Harley Finkelstein (@harleyf) July 26, 2021

« Si vous avez passé 1 minute sur Internet cette année, vous en avez vu beaucoup sur les NFT. Chez Shopify, nous permettons à nos marchands de vendre plus facilement des NFT directement dans leurs magasins, l’un des premiers étant le magasin ChicagoBulls NFT.

Avant que Shopify n’offre cette capacité, les commerçants devaient vendre via un marché tiers, c’est-à-dire moins de contrôle sur la vente et la relation client. Une fois de plus, nous remettons le pouvoir entre les mains des commerçants et rencontrons les clients où et comment ils veulent acheter ».

Finkelstein fait remarquer à ses fidèles clients qu’il existe plus besoin de déléguer à des tiers ce type de vente, qui a explosé cette année. En effet, en ayant déjà un emplacement sur Shopify et une relation avec leurs clients, les commerçants pourront désormais vendre des NFT en tant que « produit de commerce électronique normal ».

De nouvelles places de marché NFT peuvent être créées sur Shopify

La manie NFT a désormais également captivé l’un des plus grands centres d’achat en ligne au monde. En fait, Shopify alimente les sites de commerce électronique de plus de 1,7 million d’entreprises dans le monde.

Cette décision de l’entreprise ouvre donc potentiellement les NFT à une adoption beaucoup plus large que les places de marché dédiées traditionnelles.

L’une des premières entreprises de commerce électronique à prendre le train en marche est la NBA Chicago Bulls, qui a lancé hier le NFT « Collection Héritage » :

Introducing the Bulls NFT Legacy Collection. Six NBA Titles.

Six Championship rings.

Six opportunities to own a Bulls NFT Championship ring starting on July 26th. Get priority access and challenge reward details at https://t.co/WtDafr9rHv pic.twitter.com/xHZFPC7OPv — Chicago Bulls (@chicagobulls) July 22, 2021

« Présentation de la collection Bulls NFT Legacy. Six titres NBA. Six anneaux de championnat. Six opportunités de posséder une bague Bulls NFT Championship à partir du 26 juillet. Obtenez un accès prioritaire et les détails des récompenses de défi sur http://nft.bulls.com“.

La manie NFT continue de gagner en popularité

Shopify rejoint un certain nombre de sites numériques où il est possible d’acheter ou de vendre Les NFT, des actifs crypto de plus en plus populaires avec les créateurs de contenu numérique et les passionnés de blockchain.

En fait, récemment, nous avons vu le lancement de NFT tels que le 500 000 images numériques d’œuvres d’art « My Life » de l’artiste italien Andrea Speziali, ou encore le NFT signé par le pape François, en collaboration avec d’autres artistes sélectionnés, dont les bénéfices seront consacrés à la charité mondiale du Pape.

Une croissance explosive continue de couvrir de plus en plus de domaines d’application, impliquant l’art, la musique, les jeux, le luxe, la charité et bien plus encore.

Cette extension de l’industrie encore possible, basée sur un monde blockchain et DeFi, a conduit le PDG de TerraBitcoin Paul Barrai pour définir les NFT comme une « nouvelle version du troc numérique » lors d’un événement en Suisse le mois dernier.