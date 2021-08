Les Box Braids de Simone Biles sont le look parfait pour les cheveux post-olympique

L’olympienne Simone Biles semble profiter de son retour à la maison après avoir participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Comme il se doit !

La gymnaste a montré ses nouvelles tresses de déesse jusqu’à la taille dans un bikini super mignon tie-dye sur deux photos IG. “🍬 doux comme des bonbons🍬”, a-t-elle écrit en légende. Les commentaires étaient pleins de gaz pour le 7 fois médaillé olympique, certains utilisateurs disant: “Ce sont les tresses pour moi soeur 😍😍😍😍” et “Bonne 🔥”. Aucun mensonge n’a été dit ici.

D’autres commentateurs ont manifesté leur soutien aux réalisations de Simone à Tokyo et l’ont célébrée en faisant une pause dans ce sport rigoureux.

“Nous aimons voir une reine sourire et vivre sa vie ! ❤️”, a écrit un commentateur. Un autre a dit : « Vous le faites !! Il est temps que vous vous décontractiez, que vous vous détendiez et que vous soyez cette belle Simone ! Vous êtes la meilleure gymnaste du monde, mais ce n’est pas ce que vous êtes. Vous êtes une jeune femme incroyable, vous êtes donner un exemple si positif à tant de gens. Pas seulement dans le sport, mais à ceux qui avaient besoin d’entendre que c’est bien de prendre du recul et de prendre soin de vous. Je vous applaudis énormément ! ️ “

Les tresses en boîte font partie intégrante des soins capillaires des femmes noires, surtout en été, lorsque les vacances et le repos prolongé sont plus courants. Il n’est pas surprenant de voir Simone bercer le style protecteur après son séjour à Tokyo, où elle a souvent dû manipuler sa crinière en queues de cheval hautes et nœuds supérieurs pendant ses compétitions.

Simone a d’abord publié une photo avec ses nouvelles tresses lors d’un entraînement avec son petit ami de longue date de la NFL, Jonathan Owens. « des pratiques ouvertes, c’est-à-dire amenez votre petite amie au travail », lit-on dans la légende.

Avez-vous aperçu la chaise œuf en arrière-plan de la photo du bikini ? Partout où Simone se détend, notre fille a sans aucun doute ~ toutes les bonnes vibrations ~ pendant son temps libre, et nous adorons cela pour elle. Elle mérite!

