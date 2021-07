Les boxeurs espagnols affrontent des adversaires coriaces en quarts de finale avec le rêve de médailles olympiques

Il lui reste trois options de médailles. boxe espagnole dans les Jeux Olympiques de Tokyo, dans les gants de Gabriel Escobar, Enmanuel Reyes Pla Oui Gazi Khalidov, après suppression de José Quiles. Les deux combattants arrivent en bonne forme à l’événement, mais ils affronteront des rivaux coriaces qui ne seront pas faciles à vaincre. L’éclat des médailles doit être l’énergie supplémentaire qui anime les combattants espagnols, ainsi que les sages paroles que du coin leur donnent sélectionneur national : Rafa Lozano, qui sait déjà ce que c’est que d’embrasser une médaille. En fait, il a été le dernier boxeur à remporter une médaille olympique pour le boxeur espagnol. L’a-t-il fait en Sydney 2000, argent; avant qu’un bronze ne soit accroché Atlanta 1996 et était un diplôme olympique en Barcelone 1992. 21 ans plus tard, la boxe espagnole a une médaille olympique sous la main.

Nous allons analyser chacun des combats :

GAZI JALIDOV-IMAM KHATAEV, -81kg

Le combat Gazi Khalidov contre Imam Khataev il peut être assez équilibré. Khataev est entré à la dernière minute, car il était le remplaçant d’un autre combattant russe Giorgii Kushitashvili. Qu’ils l’ont arrêté en avril et qu’il n’a pas pu se qualifier. Ils l’ont arrêté pour voies de fait et possession de drogue avec une sorte de gang à Moscou. Ils l’ont poussé sur le côté et Khataev a trouvé une porte ouverte. Il était absent des demi-finales, mais au repêchage, il est entré dans le Paris pré-olympique et a gagné en huitièmes de finale de Tokyo au champion du monde. C’est un rival avec lequel il faut compter. Une surprise. C’est un adversaire très fort, qui a beaucoup de punch. Gazi doit boxer dans ce combat et s’il garde une certaine distance, il peut passer, même si ce sera difficile. Et il ne faut pas oublier une circonstance, tous deux sont nés à 100 kilomètres de là, dans deux républiques différentes. Gazi dans Daghestan et Khataev dans Tchétchénie. Jalidoc a dû quitter son pays lors de l’invasion de la Tchétchénie.

Jalidov et Khataev sont nés à moins de 100 kilomètres l’un de l’autre, l’un est originaire de Tchétchénie et l’autre du Daghestan

Quand il a lieu: vendredi 30, à 06h00 heure espagnole

ENMANUEL REYES PLA-JULIO CÉSAR LA CRUZ, -91kg

Jules César la Croix Il a été quatre fois champion du monde, il est le dernier champion olympique après avoir battu le Kazakh Vassily Levit, le tout en -81 kg. Il est resté en demi-finale lors de la dernière Coupe du monde, où il a également combattu en -81 kg, mais ils décident de franchir le pas car il avait déjà des problèmes d’allure et d’accès en -91 kg et ils l’ont mis sur les listes pour aller au Jeux Olympiques de Tokyo sans faire de mérites dans la catégorie, ce qui ne veut pas dire qu’il a été l’un des plus grands boxeurs de la dernière décennie ; peut-être le meilleur boxeur de toute la décennie en boxe olympique, comme en témoignent ses titres dans le Championnats olympiques, panaméricains et mondiaux. Le point en faveur de Reyes Pla est de voir son rival à -91 kg, sa performance est inconnue. En fait, l’autre jour, il a eu un « match de verveine » assez accessible avec un boxeur kenyan mais il avait l’air assez profond, ce qui pour un boxeur qui a toujours fait preuve de réflexes et combattu avec des mains basses est un problème. Il a le nom et la qualité, mais au meilleur moment c’est Enmanuel Reyes Pla. Ils se sont déjà vus en 2014 à -81kg en finale de la Championnats de Cuba dans Plage de Girón. Julio César a gagné et ce combat lui a fermé les portes à -81kg et cela signifiait la fermeture des portes dans son Cuba natal, ce qu’il a fait en 2020, avant de faire face à un vrai voyage et de s’enraciner dans Galice, où se trouvait sa famille.

Le Prophète essaiera de continuer à enseigner sa religion à Tokyo

FÉV

Les visages ont déjà été vus à l’occasion, précisément à Cuba, avant que Reyes Pla ne quitte son passé cubain et n’arrive en Espagne.

Quand il a lieu : Vendredi 30, à 12h45 heure espagnole

ET LE SAMEDI, GABRIEL ESCOBAR-DANIEL ASENOV, -52KG

Et ce samedi Gabriel Escobar cherchera les quarts de finale contre une connaissance, le Bulgare Asenov. Les deux ont partagé des victoires, étant le dernier des Espagnols et en finale de la championnat d’Europe 2019, également dans le Jeux européens.

Quand a-t-il lieu : samedi 31, à 10h30, heure espagnole

