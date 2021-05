Les bracelets Apple Watch Pride Edition 2021 présentés dans les Apple Stores

Les bracelets Apple Watch Pride Edition sont désormais disponibles dans les Apple Store. La collection de cette année est mise en valeur sur les tables Apple Watch Display, dans des designs immersifs dans certains magasins phares, et est la première à inclure un emballage avec la fonctionnalité App Clip.

Les bandes Pride Edition Braided Solo Loop et Pride Edition Nike Sport Loop associées aux nouveaux cadrans Pride Woven et Nike Pride sont ornées de décalcomanies aux couleurs arc-en-ciel. Les clients peuvent également essayer les nouveaux groupes avec l’aide d’un spécialiste.

Dans un nombre très limité de magasins importants, notamment Apple Park Visitor Center à Cupertino (photo ci-dessous) et Apple Fifth Avenue à New York, des écrans sur mesure donnent vie à l’Apple Watch Pride Edition avec un fil kaléidoscopique entrelacé.

Apple explique la conception de la boucle solo tressée Pride Edition:

La boucle solo tressée de l’édition Pride associe astucieusement les couleurs de l’arc-en-ciel d’origine à celles tirées de divers drapeaux de la fierté pour représenter l’étendue de la diversité des expériences LGBTQ + et l’histoire d’un mouvement qui a traversé des générations. Le noir et le brun symbolisent les communautés noires et latines, en plus de ceux qui sont décédés ou vivent avec le VIH / sida, tandis que le bleu clair, le rose et le blanc représentent les personnes transgenres et non binaires.