Les bracelets et montres Fitbit surveilleront vos ronflements | Vie

La discussion éternelle avec votre partenaire pour savoir si vous ronflez ou non est terminée. Très prochainement, vous pourrez mesurer vos ronflements avec votre bracelet Fitbit. Et reconnaissez ce que vous n’avez jamais voulu reconnaître: que vous ronflez comme une trompette désaccordée …

le Pistes d’activité et montres Fitbit (société que Google a rachetée il y a quelques mois), sont parmi les plus avancées et les plus intéressantes.

Pendant des années, ils ont inclus une option pour surveiller le sommeil, avec laquelle ils ont été des pionniers. Des capteurs surveillent la fréquence cardiaque et les mouvements, établissant ainsi des cycles de sommeil. Mais maintenant, Fitbit veut aller un peu plus loin.

Comme 9to5Google l’a découvert, en analysant le code de la dernière mise à jour, Fitbit va tester une nouvelle fonction pour analyser le ronflement pendant le sommeil:

À l’aide du microphone intégré, ils mesureront le niveau de bruit ambiant, le niveau de respiration et à partir d’ici détecter les troubles respiratoires associés au ronflement.

Au réveil, vous obtiendrez un graphique qui vous indiquera le pourcentage de temps que vous passez à ronfler pendant la nuit: peu (moins de 10%), modéré (entre 10 et 40% du temps) et fréquent (plus de 40%). %). Aussi, le niveau sonore ambiant de la pièce, et si vous souhaitez le réduire.

Le fait que vous ronfliez beaucoup n’a pas à être associé à une maladie ou à une maladie, mais cela peut affecter la qualité de votre sommeil.

Fitbit conseille que ne peut pas faire la différence entre votre ronflement et celui de votre partenaireDonc, si vous couchez avec quelqu’un d’autre, l’inscription ne fera pas grand-chose.

Cette montre mesure des valeurs que peu ont, telles que la température corporelle de la peau ou SPo2, c’est donc un moniteur avancé pour la santé la plus compétitive.

Une autre information importante est que Le micro actif toute la nuit consomme beaucoup de batterie. Fitbit conseille d’avoir au moins 40% de charge pour éviter les problèmes.

Pour le moment, le nouveau registre de ronflement Fitbit n’est pas actif, mais il devrait être disponible sous peu, car il est déjà terminé.

Une autre curiosité est qu’en fonction de votre niveau de ronflement, te comparera à un animal: un ours, un dauphin, une girafe, un kangourou ou une tortue. Très curieux…

Si vous voulez en savoir plus, nous vous recommandons notre examen complet de la montre Fitbit Sense.