Les bracelets Fitbit Charge 4 fonctionnent-ils avec le Fitbit Charge 5 ?

Fitbit a officiellement lancé le très attendu Fitbit Charge 5. Successeur direct du déjà populaire Fitbit Charge 4, l’appareil contient un certain nombre de mises à niveau intéressantes, y compris de nouvelles bandes.

Le Fitbit Charge 5 dispose d’un écran AMOLED, ainsi que de capteurs avancés pour suivre votre fréquence cardiaque, votre niveau de stress, etc. Ces mises à jour majeures devraient rassurer les fans de Charge qui espèrent que la société appartenant à Google continuera à soutenir et à améliorer cette gamme.

Alors que Fitbit a encore plus intégré le nouveau Charge 5, ils l’ont retiré dans moins d’espace. Le dernier tracker de fitness est nettement plus fin que son prédécesseur et, en tant que tel, n’est pas compatible avec les bandes Charge 4.

Les bracelets Fitbit Charge 4 sont-ils compatibles avec le Fitbit Charge 5 ?

Lorsque nous sommes tellement habitués à voir des vêtements surdimensionnés, la gamme Fitbit Charge semble déjà accessible en comparaison. Le nouveau Fitbit Charge 5 est encore plus élégant. Des bords arrondis et un design plus fin en font le plus petit à ce jour, et malheureusement, le coût est la compatibilité. Selon Fitbit, les bracelets du Fitbit Charge 4 ne fonctionneront pas avec la forme évoluée du Charge 5. Cela est également vrai pour les autres accessoires Fitbit Charge 4.

Cela ne veut pas dire que vous n’avez plus d’options. Les bracelets Fitbit Charge 5 sont disponibles dans une variété de couleurs et de styles sur le site Web de Fitbit, notamment en cuir Horween, en silicone sport ou en boucle, et en nylon à crochets et boucles. Vous pouvez trouver des options moins chères pour les bandes de remplacement auprès de détaillants tiers comme Amazon.