Les bracelets Nomad Sport Apple Watch rafraîchis dans trois nouvelles couleurs

Après avoir vu Nomad se lancer dans l’excitation de l’iPhone 13, la marque est maintenant de retour avec une série de bracelets de sport Apple Watch rafraîchis. Avec trois nouveaux styles de l’offre populaire disponibles, la conception crantée unique arrive avec une finition microtexturée et une construction haut de gamme. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Nomad rafraîchit les bracelets Sport Apple Watch en trois couleurs

Plus tôt dans l’année, nous avons vu Nomad actualiser cette gamme avec une nouvelle offre lunaire. Aujourd’hui, ce même facteur de forme reçoit un peu plus d’amour avec trois tout nouveaux styles. Notamment, vous envisagez des offres plus colorées, notamment Marine Blue, Dune et Ash Green rejoignant les modèles noir et blanc existants.

En tant que version plus unique des offres internes d’Apple, ces bandes prêtes pour l’entraînement ont un design minimaliste en caoutchouc fluoroélastomère FKM. Tout comme les offres existantes, les nouvelles couleurs sont toutes recouvertes d’une microtexture subtile qui lui donne une finition satinée.

Les trois nouvelles versions des bracelets Nomad Sport Apple Watch arrivent également avec un design unique qui s’associe à un nouveau système de fermeture à épingle et à rabat. C’est similaire à ce que vous trouverez dans les styles officiels d’Apple Watch, mais avec un peu de torsion. La goupille en aluminium intégrée se verrouille dans la partie attenante de la sangle pour la fixer en place et complète le reste de l’esthétique de la sangle. Nomad note également que le nouveau système de fermeture garantit que le groupe restera fermement en place pendant les entraînements.

Comme on pouvait s’y attendre, ceux-ci sont disponibles dans des tailles pour compléter les deux facteurs de forme Apple Watch. Il existe des modèles pour les styles plus grands de 45/44/42 mm ainsi que les plus petits modèles de 41/40/38 mm, de sorte que vous serez couvert quel que soit le portable attaché à votre poignet.

Lancement le mois prochain

Désormais disponibles en précommande avant le lancement le mois prochain, chacun des nouveaux bracelets sport Nomad Apple Watch est disponible à 59,95 $. L’expédition est prévue en octobre, vous envisagez différentes dates de sortie pour chacune des offres.

Le point de vue de 9to5Toys :

Bien qu’il s’agisse certainement d’une alternative coûteuse aux groupes d’Apple, les versions de Nomad Sport Apple Watch semblent offrir des alternatives élégantes. Bien que je n’aie pas encore vérifié ces offres, j’ai déjà été impressionné par le bracelet à maillons en titane de la marque. Et si la qualité est presque aussi bonne que l’alternative en métal, ces bracelets de sport valent certainement la peine d’être pris en compte pour votre Apple Watch, qu’il s’agisse de la prochaine série 7 ou d’un modèle existant.

