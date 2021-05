Les braquages ​​de vaccins de Biden sont également une violation de la clause de prélèvement du cinquième amendement – RedState ⋆ .

Joe Biden a récemment fait une annonce ridiculement anti-liberté et anti-libre marché.

Prendre des “ mesures extraordinaires ”, Biden soutient la suspension des brevets sur les vaccins: «L’administration Biden, du côté de certains leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique américaine, s’est prononcée en faveur de la levée de la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins contre les coronavirus.»

C’est la récompense de l’industrie pharmaceutique pour avoir abandonné tout ce qu’elle faisait au début de 2020 pour nous livrer en un temps record plusieurs vaccins contre le virus chinois. Pour sauver un monde de lui-même qui avait fermé à peu près toute activité humaine par peur d’une grippe.

Pour leurs exploits herculéens de sacrifice et leur génie d’innovation rapide, les créateurs de vaccins se verront désormais voler leurs vaccins.

Semble juste.

Cette idiotie potentielle a envoyé des ondes de choc de haut en bas à Wall Street.

Les actions des entreprises pharmaceutiques s’effondrent après que les États-Unis envisagent une dispense de brevet sur les vaccins Covid-19

Quelle sera la réponse de ces entreprises lorsque le gouvernement reviendra leur demander des vaccins contre Covid-20? Je sais quelle serait ma réponse. Il incorpore le verbe «prendre» et l’expression «saut en vol».

En plus d’être une atrocité morale et commerciale, ce braquage est une violation flagrante de la Constitution. Voici le cinquième amendement et sa clause de prélèvement:

«Nul ne peut être privé de la vie, de la liberté ou de la propriété sans une procédure régulière; la propriété privée ne doit pas non plus être utilisée pour l’usage public, sans juste compensation. »

Vous remarquerez qu’il n’y a pas d’exemption de «mesures extraordinaires» mentionnée ci-dessus. Les sociétés pharmaceutiques seront bien évidemment «privées de… propriété, sans procédure légale» – et «sans juste compensation».

Biden agitera simplement son sceptre et toute cette propriété privée deviendra soudainement propriété du gouvernement. Et les propriétaires privés n’obtiennent… absolument rien en compensation. Ce qui n’est guère juste.

Cette idiotie prospective de la propriété intellectuelle (PI) a fait craindre le gouvernement à quiconque invente quoi que ce soit aux États-Unis. Si l’industrie pharmaceutique est aujourd’hui la victime des «mesures extraordinaires» du gouvernement, elle pourrait être l’une ou l’autre d’entre elles demain.

Et ce n’est pas seulement le pouvoir exécutif qui bouscule les créateurs américains de propriété intellectuelle et la Constitution. Le tippy-top du pouvoir judiciaire les fout aussi.

La Cour suprême des États-Unis soutient Google contre Oracle dans une affaire majeure de droit d’auteur: «Le procès d’Oracle a accusé Google de plagier son logiciel Java en copiant 11 330 lignes de code informatique, ainsi que la façon dont il est organisé, pour créer Android et récolter des milliards de dollars de revenus. Android, pour lequel les développeurs ont créé des millions d’applications, alimente désormais plus de 70% des appareils mobiles dans le monde…. «Dans une décision 6-2, la Cour suprême des États-Unis a accordé lundi une victoire majeure à Google d’Alphabet Inc., jugeant que son utilisation du code logiciel d’Oracle Corp pour construire le système d’exploitation Android qui exécute la plupart des smartphones du monde ne violait pas loi fédérale sur le droit d’auteur. »

Donc, six clowns en robe ont légalisé en masse le vol de masse de code informatique. Ce n’est pas un gros problème dans notre économie et notre vie de plus en plus dominées par l’ordinateur.

La clause de droit d’auteur de la Constitution oblige le gouvernement à accorder une licence – et à appliquer – la propriété intellectuelle et ses protections. Le gouvernement délivre des brevets, des droits d’auteur et des marques de commerce, puis applique leur intégrité lorsque quelqu’un la viole.

Au lieu de cela, la Cour suprême du pouvoir judiciaire a maintenant délivré une autorisation générale aux voleurs de propriété intellectuelle. Et le pouvoir exécutif est lui-même en train d’exécuter des vols de propriété intellectuelle en masse. Oh: Et le pouvoir législatif adopte une loi anti-PI vraiment horrible – ce qui facilite le vol de propriété intellectuelle de plusieurs ordres de grandeur.

Comment la loi américaine invente un préjudice aux inventeurs

L’ensemble du gouvernement est censé être dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle. Conformément à la Constitution.

Au contraire, l’ensemble du gouvernement sape activement la propriété intellectuelle et sa protection. En violation flagrante de la Constitution.

Je me demande quels seront les résultats de toute cette idiotie?

La Chine se rend plus attrayante pour la création de propriété intellectuelle – les États-Unis le font beaucoup moins

Oubliez “Apprendre à coder”. Si vous êtes un inventeur, vous feriez mieux d’apprendre à parler le mandarin.