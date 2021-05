Les brasseurs mettent fin à la séquence de victoires de Padres

25/05/2021 à 07:46 CEST

Closer Josh Hader a arrêté la tentative de retour par San Diego dans la neuvième manche et la séquence de neuf victoires consécutives de la Les pères s’est terminé lundi avec un 5-3 défaite contre les Brewers à Milwaukee. Après un circuit de neuf victoires, les Padres étaient menés 5-0 avant la neuvième manche.

Le voltigeur gauche Tommy Pham a frappé un circuit de deux points sur le gaucher Angel Perdomo en neuvième manche.

Hader a été soulagé avec un coureur au premier but et aucun retrait, mais a abandonné un doublé RBI du joueur de premier but Eric Hosmer avec un retrait, puis a marché. Le releveur des Brewers a pris le contrôle à temps pour retirer le receveur Austin Nola avec un ballon et le joueur de troisième but Ha-Seong Kim avec une ligne pour atteindre 11 arrêts sur la saison.

Brandon Woodruff (3-2) a accordé trois coups sûrs en sept manches contre une équipe Padres qui avait remporté 12 de ses 13 derniers matchs. Il en a retiré huit et n’a pas marché. Woodruff n’avait pas eu de point dans trois de ses neuf départs jusqu’à présent cette saison.

Le receveur vénézuélien Manny Pina a frappé un circuit de deux points dans la deuxième manche du partant Blake Snell (1-1), qui a pris la défaite.

Aussi le voltigeur droit vénézuélien Avisaíl Garcia a commencé l’attaque à la quatrième manche avec un home run et un simple de deux points du joueur de deuxième but Kolten Wong avec deux retraits plus tard dans l’épisode a fait tomber Snell du monticule.

Snell a pris la perte en concédant cinq points mérités, la plupart de la saison, cinq coups sûrs et trois marches, en plus de retirer sept frappeurs par retrait au bâton.

Mitch Garver mène l’attaque des jumeaux

Le receveur Mitch Garver a réussi un doublé de deux points et le Jumeaux du Minnesota ont surmonté leurs problèmes d’alignement pour marquer six points en huitième manche et vaincre les Oriols de Baltimore 8-3.

DJ Stewart a réussi un home run de deux points pour mettre Baltimore en avance de 3-2 en tant que premier frappeur après une pause de 45 minutes sous la pluie au huitième, mais le Minnesota s’est rallié avec six coups sûrs consécutifs avec deux retraits au fond. Jorge Alcalá (1-1), qui est revenu au monticule après la pause, a accordé deux points et deux coups sûrs en une manche pour les Twins. Tanner Scott (2-3) a pris la défaite.

Trevor Larnach et Kyle Garlick ont ​​frappé des circuits pour le Minnesota, qui comptait quatre partants actifs mais qui n’étaient pas disponibles pour commencer le match en raison de blessures. Les Twins ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs.

Tony La Russa bat son ancienne équipe avec les White Sox

Le manager vétéran Tony La Russa a franchi une autre étape sportive en tant que sa nouvelle équipe de Les White Sox de Chicago ont gagné 5-1 contre les Cardinals de Saint-Louis, la franchise qui lui a permis d’atteindre sa plus grande gloire sportive et d’être membre du Temple de la renommée. La Russa est sorti vainqueur de son premier match interligues contre les Cardinals grâce au bras du starter Lance Lynn et du voltigeur gauche Andrew Vaughn au bâton. La victoire a mis fin à une séquence de trois défaites pour les leaders du centre de l’AL, balayés par les Yankees de New York après avoir remporté 10 de leurs 13 matchs précédents. Les Cardinals, leaders de la NL Central, ont perdu leur deuxième match consécutif.

Lynn (5-1) a gardé les Cardinals sans but pendant 5 1/3 manches. Vaughn a frappé un circuit de deux points dans le sixième qui a décidé le cours du match.

Après avoir remporté une Série mondiale à Oakland avec l’athlétisme, La Russa a mené les Cardinals à deux championnats de la Série mondiale, trois trophées et neuf apparitions en séries éliminatoires entre 1996 et 2011. Il est devenu le leader de tous les temps en victoires et en matchs dirigés. Cependant, à 76 ans, il a décidé cette saison de revenir sur le banc des managers après avoir accepté l’offre des White Sox, qui était la première équipe qu’il dirigeait dans les majors, dans les années 1980.

Les Rocheuses peuvent avec les Mets

Le partant Austin Gomber a frappé un deux frappeurs en huit manches, le joueur de champ intérieur Ryan McMahon et le receveur vénézuélien Elías Díaz ont chacun frappé des circuits en deuxième manche contre David Peterson et les Rockies du Colorado ont battu les Mets de New York 3-2 à l’extérieur. La victoire des Rocheuses n’était que la troisième qu’ils ont remportée cette saison sur route.

Le voltigeur Garrett Hampson a mené à 3-0 avec un triple RBI dans le quatrième sur un jeu dans lequel la recrue portoricaine Johneshwy Fargas a fini par s’écraser dans le mur dans une tentative infructueuse pour obtenir le ballon. Fargas, le quatrième défenseur central des Mets après des blessures à Brandon Nimmo, Kevin Pillar et Albert Almora Jr., a subi une entorse de l’articulation acromio-claviculaire à l’épaule gauche.

Les Mets, leaders de la division Est de la Ligue nationale, mènent auparavant les ligues majeures avec 16 joueurs sur la liste des handicapés et a annoncé qu’ils se préparaient à ajouter le droitier Jordan Yamamoto mardi.

Gomber a reçu un simple du joueur de troisième but Jonathan Villar au début du quatrième et un coup de circuit du joueur de premier but James McCann avec deux retraits au septième. Il est resté sur le monticule jusqu’à la neuvième manche pour la première fois, a permis à un coup de circuit du frappeur de pincement Brandon Drury de mener et un simple par frappeur de pincement Patrick Mazeika.

Un jour après le rapprochement des Rockies, Brad Hand a lancé 27 lancers, le releveur Carlos Estévez a obtenu trois retraits d’affilée pour son deuxième arrêt.

Un excellent jeu défensif de Jordan Luplow laisse les Tigers bloqués

Défenseur droit Jordan Luplow a fait une capture piquée au receveur Eric Haase a coulé dans le champ droit avec les bases chargées, préservant un Les Indians de Cleveland gagnent 6-5 contre les Tigers de Detroit. Luplow, qui est venu en remplacement défensif une manche plus tôt, a réussi la capture décisive pour la finale qui a aidé Emmanuel Clase à s’échapper avec son huitième arrêt en neuf occasions.

Le starter Spencer Turnbull, qui a reçu le prix du joueur de la semaine AL avant le match, a accordé trois points en six manches de travail avec Detroit lors de sa première sortie depuis qu’il a lancé un match sans coup sûr la semaine dernière. Sa performance était dominante, mais l’enclos des releveurs ne l’a pas soutenu, encore moins la défense bâclée, qui allait finalement coûter la défaite aux Tigres.

Cleveland a marqué trois points sales dans la septième manche pour prendre une avance de 6-3, et tandis que le deuxième but portoricain Willi Castro a frappé un circuit de deux points en fin de manche, Detroit n’a pas pu revenir. Le joueur de troisième but Owen Miller a marqué deux fois pour Cleveland sans frapper le ballon hors de la surface. Il a ouvert le septième sur une erreur du joueur de troisième but portoricain Jeimer Candelario. Les Indiens ont finalement chargé les bases, et avec deux retraits et désigné Jose Ramirez frappant, Bryan Garcia (0-1) a lancé un lancer sauvage qui a marqué Miller et mis Cleveland 4-3.

Ramirez a marché et un simple chargé de bases par le voltigeur gauche portoricain Eddie Rosario au large de Daniel Norris a apporté deux autres points.

Jean Carlos Mejía (1-0), 24 ans, a lancé un sixième sans but pour sa première victoire en championnat majeur. Trois autres releveurs de Cleveland lui ont succédé et Clase a résolu les problèmes en neuvième.

Marlins a battu Phillies

Le voltigeur droit Adam Duvall a frappé un circuit de trois points et les Marlins de Miami ont battu les Phillies de Philadelphie 9-6 dans un duel d’équipes de la division Est de la Ligue nationale. La victoire a permis aux Marlins de gagner du terrain dans la lutte pour se hisser en tête du classement et ils ont pris la cinquième place des six matchs au cours desquels Duvall a envoyé le ballon hors du parc, tandis que le joueur de premier but vénézuélien Jesús Aguilar a conduit en deux points avec un double et un simple qui ont également aidé la cause des Marlins (23-24). Duvall a frappé son neuvième coup de circuit au septième releveur Brandon Kintzler. Duvall n’atteint que 0,220, mais il a 33 points produits et est entré dans le match à égalité au sixième rang de la Ligue nationale dans cette catégorie. Aguilar a terminé deuxième des RBI et a maintenant 35 ans.

L’équipe de Miami est à un match des Mets de New York, qui occupent la première place, malgré une vague de blessures et une attaque qui se classe au dernier rang de la ligue en pourcentage de base.

Le voltigeur de gauche Corey Dickerson a réussi un triple bris d’égalité de deux points dans le sixième et Garrett Cooper a réussi deux coups sûrs et un point produit, permettant aux Marlins d’avoir les points produits totaux les plus élevés depuis le 4 avril.

Le troisième but Brian Anderson et l’arrêt-court vénézuélien Miguel Rojas ont quitté le match blessés, mais aucun des deux ne semblait sérieux.

La recrue de Miami Trevor Rogers a accordé trois coups sûrs et deux points, un mérité, en cinq manches, augmentant son ERA à 1,75. Adam Cimber (1-1) a lancé un sixième sans but et Dylan Floro a retiré le seul frappeur qu’il a affronté pour son premier arrêt en carrière.

Zach Eflin (2-4) a accordé quatre points, trois mérités, en six manches contre les Marlins et a remporté la défaite, la cinquième des Phillies (23-25) lors des six derniers matchs.

Le cogneur de Philadelphie Bryce Harper, dont la séquence de 0 pour 16 a réduit son OPS à .884, est resté absent pour le deuxième match consécutif.

Brad Miller a réussi son 100e circuit en carrière pour les Phillies au neuvième et Jean Segura a réussi un doublé de deux points.