Les Braves battent les Astros dans le match 6 et remportent leur premier championnat en 26 ans

Les Braves d’Atlanta l’ont fait. Lors du sixième match des World Series, les Braves ont battu les Astros de Houston 7-0 pour remporter leur premier championnat depuis 1995. Les Braves étaient menés par Freddie Freeman et Jorge Soler alors qu’ils marquaient tous les deux un circuit dans la victoire. Le lanceur Max Fried n’a accordé que quatre coups sûrs et a retiré six manches de travail sur des prises.

Les Braves n’étaient pas censés être dans cette position en fonction de la saison qu’ils avaient. Ils ont commencé l’année en étant balayés par les Phillies de Philadelphie et n’avaient pas de record de victoires le 6 août. Cependant, dans la seconde moitié de la saison, les Braves ont effectué des échanges importants, ajoutant Eddie Rosario, Joc Pederson, Adam Duvall et Soler. , et tous les quatre ont joué un rôle énorme dans la course de l’équipe aux World Series. Les Braves ont également obtenu des contributions clés de leurs principales stars – Ozzie Albies, Dansby Swanson, Austin Riley et Freeman qui était le MVP de la NL l’année dernière.

La victoire des Braves aux World Series est l’aboutissement de ce que cette équipe a construit depuis son déménagement de Turner Field à Truist Park en 2017 (appelé SunTrust Park à l’époque). En 2018, les Braves ont remporté leur premier titre de division depuis 2013, mais ont perdu contre les Dodgers de Los Angeles dans la NLDS. En 2019, les Braves ont à nouveau remporté la NL East pour perdre contre les Cardinals de St. Louis dans la NLDS.

En 2020, les Braves ont remporté la division au cours d’une saison raccourcie par COVID et ont remporté les séries éliminatoires contre les Reds de Cincinnati et les Marlins de Miami, ils ont affronté les Dodgers dans le NLCS, et malgré la tête de la série 3-1, les Braves ont perdu en sept matchs. Et avec un démarrage très lent de l’équipe en 2021, remporter les World Series est une surprise énorme, mais agréable pour les fans.

Les Braves se sont enflammés en seconde période et ont remporté la division pour la quatrième année consécutive. Ils ont ensuite battu les Brewers de Milwaukee dans le NLDS, et après des années d’essais, les Braves ont finalement battu les Dodgers en séries éliminatoires, remportant le NLCS 4-2. Et avec la victoire de ce soir, les Braves ont apporté à Atlanta son deuxième championnat majeur de sport professionnel.

Les Astros, qui jouaient leur troisième World Series en cinq ans, ont de nouveau échoué. En 2019, Houston a perdu contre les Nationals de Washington lors des World Series en sept matchs. Ils ont remporté le titre en 2017, mais la victoire est sous le feu des critiques en raison du scandale de tricherie qui a fait surface en 2019.