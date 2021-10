Les Braves battent les Phils pour un 4e titre consécutif de NL East

Ian Anderson a réalisé une autre performance de lanceur dominant, Jorge Soler et Austin Riley ont réussi un circuit, et les Braves d’Atlanta ont remporté leur quatrième titre consécutif de NL East en complétant un balayage des Phillies de Philadelphie avec une victoire de 5-3 jeudi soir.

Après une saison mouvementée entachée de blessures et de problèmes juridiques mais renforcée par une rafale de mouvements à la date limite des échanges, les Braves ont remporté leur 21e titre de division depuis leur déménagement de Milwaukee à Atlanta en 1966.

Ils affronteront leur ancienne ville en séries éliminatoires lorsqu’ils ouvriront la série de divisions au meilleur des cinq contre les Brewers, champions du centre de la Ligue nationale, le 8 octobre.

Le tout premier frappeur d’Atlanta a fait avancer les choses dans le triomphe de la division. Soler a frappé le premier circuit de sa carrière, allant en profondeur pour la 26e fois cette saison sur un terrain de 3-2 de Kyle Gibson (4-6).

Riley, renforçant son improbable candidature MVP, a ajouté à la tête avec son 33e circuit au quatrième. Il a réalisé un autre point avec un simple avec une batte cassée au cinquième pour porter l’avance à 5-0.

C’était plus que suffisant pour Anderson (9-5), qui semble être dans le genre de forme qu’il a montré lors des séries éliminatoires de 2020 en tant que recrue.

Anderson a lancé six manches sans but avec un coup sûr avant de céder un circuit de deux points à Andrew McCutchen en septième. AJ Minter, Luke Jackson et Will Smith ont travaillé les trois dernières manches, Smith remportant son 37e arrêt.

Les Braves ont enduré de nombreux obstacles sur leur chemin vers un autre titre de division.

Le voltigeur vedette Ronald Acuña Jr. a été perdu à cause d’une blessure au genou qui a mis fin à la saison, tandis que l’ancien as Mike Soroka n’a pas fait un retour attendu après s’être déchiré le tendon d’Achille pour la deuxième fois.

De plus, le voltigeur Marcell Ozuna – le meneur de la course des Braves au match 7 de la série de championnats de la NL de l’année dernière – a été arrêté après une altercation avec sa femme fin mai et n’est pas revenu dans l’équipe.

Le directeur général Alex Anthopoulos a réussi une rafale de mouvements à la date limite des échanges, assemblant un tout nouveau champ extérieur comprenant Soler et Adam Duvall.

Les Braves se sont enflammés au cours de la seconde moitié de la saison pour remporter l’une des divisions les plus faibles des majors. Ils ont pris possession exclusive de l’avance de NL East pour la première fois le 15 août alors qu’ils étaient au milieu d’un parfait voyage sur la route de 9-0 et n’ont jamais abandonné la première place.

Philadelphie a fait une remontée tardive, se plaçant à moins d’un match et demi de l’avance le week-end dernier.

Mais Atlanta a anéanti les espoirs des Phillies avec une série étouffante de lanceurs partants de Charlie Morton, Max Fried et Anderson. Dans la série, ils se sont combinés pour accorder seulement 10 coups sûrs et trois points mérités en 20 manches.

Lorsque Smith a retiré Ronald Torreyes au bâton pour l’élimination finale, il était temps pour une autre célébration devant une foule presque complète de 38 235 personnes.

SALLE DES FORMATEURS

Les Braves ont eu peur au septième lorsque Freddie Freeman a été planté juste au-dessus du coude gauche avec une balle rapide de 100 mph de José Alvarado. Freeman a eu besoin de quelques minutes pour retrouver des sensations dans son bras et sa main, mais il a pu rester dans le match.

SUIVANT

Phillies : Rendez-vous à Miami vendredi soir pour entamer une série de fin de saison contre les Marlins. Le LHP Ranger Suarez (7-5, 1,45 ERA) devrait affronter le Miami RHP Sandy Alcantara (0-14, 3,09).

Braves : Organisez une série de week-end contre les Mets de New York qui servira de mise au point finale pour les séries éliminatoires. Le RHP Huascar Ynoa (4-5, 3,98) devrait effectuer son dernier départ de la saison régulière vendredi soir.