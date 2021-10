Les Braves d’Atlanta remportent le troisième match des World Series 2021; Mener deux jeux à un – RedState

Ian Anderson – non, pas le leader de Jethro Tull, celui qui lance pour les Braves d’Atlanta – et l’enclos des Braves ont limité les Astros de Houston à deux coups sûrs lors du troisième match des Séries mondiales 2021. Dans le même temps, l’offensive des Braves a fourni un soutien suffisant pour gagner deux à rien devant une foule à domicile en délire, bien que trempée de bruine, vendredi soir. Les Braves mènent la série deux matchs contre un.

La première manche des Braves a eu lieu dans la troisième manche contre le partant des Astros Luis Garcia. Après qu’Eddie Rosario ait commencé la manche en tirant un but sur balles, Freddie Freeman a marqué brusquement au centre, Rosario s’arrêtant à la deuxième place. Une sortie plus tard, Austin Riley a fumé un chaud au sol le long de la ligne du champ gauche qui a coché le gant du troisième but de Houston, Alex Bregman, et a continué, Rosario marquant debout. Les Braves semblaient prêts pour une grosse manche avec Riley au deuxième et Freeman au troisième avec un seul retrait, mais Garcia a retiré les deux prochains frappeurs pour garder le match à un contre rien.

Anderson, dont l’importance avait déjà dépassé sa place actuelle dans la pré-série, a annoncé une rotation de trois lanceurs partants à Atlanta lorsque Charlie Morton s’est cassé la jambe lors du premier match, était presque parfait dans ses cinq manches de travail, n’autorisant aucun coup sûr et trois des promenades. L’enclos des Braves a maintenu le rythme de wiffenpoof, les Astros n’ayant obtenu leur premier coup sûr qu’en huitième manche lorsque le frappeur de pincement Aledmys Diaz a choisi Tyler Matzek. Jose Siri, qui a couru pour Diaz, a finalement atteint la troisième place grâce à un vol et une erreur de lancer du receveur d’Atlanta Travis d’Arnaud, mais n’est pas allé plus loin. d’Arnaud a racheté son erreur au sommet de la manche en réalisant un circuit dans la moitié inférieure du cadre, choisissant ainsi le moment le plus opportun pour frapper son premier circuit à domicile en 2021. Les Astros ont réussi un autre simple pour commencer le neuvième, mais ont été fermés après cela par Will Smith, qui a remporté l’arrêt.

Avant le match, un hommage vidéo à feu Hank Aaron a culminé avec sa veuve Billye saluée par une longue ovation debout. Hank Jr., le fils de Hank et Billye, a lancé le premier lancer de cérémonie.

Le quatrième match, prévu pour demain soir, verra les lanceurs partants Zach Greinke pour Houston s’opposer à un lanceur non encore annoncé pour Atlanta. On avait initialement pensé que demain serait un match d’enclos pour les Braves, avec une rotation de lanceurs entrant pour une ou au plus deux manches avant de céder la place à la suivante. Cependant, il est possible que Tucker Davidson, qui faisait partie de la rotation de départ d’Atlanta au début de la saison avant de passer une grande partie de la saison sur les étagères avec des problèmes de bras, commence. Davidson a pris la place de Morton sur la liste des Braves.

Le jeu aura également un visiteur unique, car le président Trump sera présent. Le Président disposera d’une suite privée pour le jeu, sans doute au grand soulagement des agents des services secrets présents car cela facilitera leur travail. Il sera intéressant de voir si Trump est présenté à la foule et quel type d’accueil il recevra de la part des fans si cela se produit. (Est-ce qu’une série animée de « Allons-y Brandon » ne serait-elle pas douce ?) Il serait également intéressant de savoir si Trump et le commissaire de la MLB, Rob Manfred, se rencontrent, car Trump critiquait ouvertement la décision de Manfred de déplacer le match des étoiles de la MLB de cette année. d’Atlanta à Denver après l’adoption de la loi de réforme du vote en Géorgie.

Le quatrième match commence à 20h09 HAE. Le temps prévu au moment du jeu est nuageux avec des averses occasionnelles, avec des températures au milieu des années 50.