Les Braves décrochent une place pour les World Series avec la victoire du NLCS Game 6 contre le champion en titre Dodgers

Les Braves d’Atlanta retournent aux World Series.

Les Braves ont battu les Dodgers de Los Angeles, 4-2, lors du sixième match de la Série de championnat de la Ligue nationale samedi et seront de retour en lice pour le championnat pour la première fois depuis 1999. Atlanta n’a pas remporté de Série mondiale depuis 1995.

Eddie Rosario a frappé le home run des Dodgers Walker Buehler en quatrième manche pour briser l’égalité et donner aux Braves une avance de 4-1.

Eddie Rosario des Braves d’Atlanta célèbre après avoir frappé un home run de trois points lors de la quatrième manche du match 6 de la série de championnats de la Ligue nationale de baseball contre les Dodgers de Los Angeles le samedi 23 octobre 2021 à Atlanta. (Photo AP/Brynn Anderson)

Le releveur des Braves Tyler Matzek a lancé une énorme manche pour Atlanta en septième. Matzek a remplacé Luke Jackson après avoir accordé quelques coups sûrs et un point pour permettre aux Dodgers de réduire le déficit à 4-2. Matzek a réussi à maintenir deux coureurs des Dodgers en position de but et à obtenir Albert Pujols, Steven Souza Jr. et Mookie Betts sur des prises pour mettre fin à la menace et à la manche.

Dans la manche suivante, Matzek a commencé avec un retrait au bâton de Corey Seager. À un moment donné, il a réussi quatre retraits au bâton sur seulement 12 lancers.

Le lanceur des Braves d’Atlanta, Tyler Matzek, réagit après avoir retiré Mookie Betts des Dodgers de Los Angeles sur des prises pour mettre fin à la septième manche du sixième match de la série de championnats de la Ligue nationale de baseball, le samedi 23 octobre 2021, à Atlanta. (Photo AP/Brynn Anderson)

Los Angeles a obtenu le RBI d’embrayage d’AJ Pollock en septième. Cody Bellinger avait et RBI pour marquer Trea Turner. Mais cela n’a pas suffi à Los Angeles pour assommer Atlanta pour la deuxième saison consécutive.

Will Smith a fermé les Dodgers dans le cadre final.

Atlanta a remporté la série 4-2.

Rosario a été chaud tout au long de la série et s’est avéré être le facteur de différence. Il était 12 pour 21 avant le match 6 contre les Dodgers avec deux circuits et une ligne de barre oblique de .571/.609/1.000. Il a été acquis par les Braves en milieu de saison dans un échange avec les Indians de Cleveland contre Pablo Sandoval.

Eddie Rosario des Braves d’Atlanta, au centre, célèbre après avoir frappé un home run de trois points lors de la quatrième manche du match 6 de la série de championnats de la Ligue nationale de baseball contre les Dodgers de Los Angeles le samedi 23 octobre 2021, à Atlanta. (Photo AP/Ashley Landis)

Il a eu un simple sans but dans le match 2 de la série.

La dernière fois que les Braves ont participé aux World Series, ils étaient au milieu d’une série de 11 titres consécutifs de la division NL East. L’équipe a tout gagné en 1995 mais a perdu en 1996 et 1999 contre les Yankees de New York.

Ces dernières années, les Dodgers ont atteint le NLDS en 2018 et 2019 et se sont rendus au NLCS en 2020 pour perdre une avance de 3-1 et perdre complètement la série.

Cette année était totalement différente. Les Braves affrontent les Astros de Houston. Le match 1 est prévu pour mardi.