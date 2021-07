Les Braves détruisent les Mets 20-2 dans une journée de grands scores

01/07/2021 à 08:03 CEST

Le joueur de deuxième but de Curaçao, Ozzie Albies, a inscrit sept points avec cinq coups sûrs, dont deux circuits, et Les Braves d’Atlanta ont battu les Mets de New York 20-2. Les Braves (38-41) ont clôturé par une belle victoire le mois de juin, dans lequel ils sont allés 13-15, et sont derrière les Mets de New York (41-35), qui occupaient la première place, par 4,5 matchs dans l’Est Division de la Ligue nationale. C’était la quatrième fois que les Mets accordaient au moins 20 points dans leur histoire. Ils ont perdu 26-7 à Philadelphie en 1985, 25-4 à Washington en 2018 et 23-5 à Washington en 2017.

Albies (15) a sorti le ballon du terrain à deux reprises contre les Mets. La punition d’Albies a commencé à la cinquième manche lorsqu’il s’est connecté des quatre coins sur les terrains du relais de relève Thomas Szapucki, avec un coureur sur son chemin. Le curazoleño est revenu pour sortir le ballon du terrain à la huitième manche, surmontant le travail du plus proche Albert Almora Jr., prenant deux coureurs d’avance.

Le ranger vénézuélien Ronald Acuña Jr. (22 ans) a sorti le ballon du terrain en première manche lorsqu’il a trouvé les tirs envoyés par le partant David Peterson, sans coéquipiers devant. Le frappeur de pincement Ehire Adrianza (4) a également fait sauter le mur au septième contre Szapucki, sans coéquipiers sur les pistes.

La victoire a été remportée par le partant Max Fried (5-4) en cinq manches. Pour les Mets, la défaite a été emportée par Peterson (2-6) en lançant trois manches.

Schoop conduit en trois points dans une victoire contre les Indiens

Le joueur de premier but Jonathan Schoop a produit trois points de les Tigers de Detroit, qui ont battu les Indians de Cleveland 9-4 dans le premier match d’un programme double. Schoop, qui a frappé deux fois lors de quatre déplacements dans la cage du frappeur, a fini par conduire dans trois des neuf touchés des Tigers et a marqué une fois. La victoire sur le monticule a été créditée au relèvement Kyle Funkhouser (2-0) en une manche et deux tiers.

Pour les Indians, le joueur de premier but Bobby Bradley (8) a réussi deux coups de circuit en deuxième et quatrième manches, tous deux en solo. Le joueur de troisième but dominicain José Ramírez (18 ans) a également envoyé le ballon à la rue en première manche, en guise de punition pour les lancers du partant dominicain José Ureña, avec deux retraits en manche, tandis que le joueur de deuxième but vénézuélien César Hernández (12 ) a-t-il fait voler le mur avant le travail d’Ureña, en troisième manche, également solitaire.

La défaite a été emportée par le soulagement Bryan Shaw (2-3) en un seul épisode.

Panik et Duvall frappent des circuits contre les Phillies

Le joueur de troisième but Joe Panik et le garde forestier Adam Duvall ont chacun frappé des circuits et Les Marlins de Miami ont battu les Phillies de Philadelphie 11-6. Panik (3) a sorti le ballon du terrain en deuxième manche, sans coureurs devant, tandis que Duvall (18) a également frappé quatre coins, seul. Sur le monticule, la victoire a été remportée par le soulagement Zach Pop (1-0) en un épisode.

Pour les Phillies, le Ranger Bryce Harper (13) a puni les Marlins avec une paire de circuits en deuxième manche et en septième, les deux circuits sans coureurs devant. La défaite a été portée par le partant Aaron Nola (5-5) en 4 2/3 manches.

Pérez contrôle les Royals avec sa serpentine

Le partant vénézuélien Martín Pérez a lancé cinq 1/3 de manche et avec le soutien de deux circuits a mené à Les Red Sox de Boston l’emportent 6-2 sur les Royals de Kansas City. En route vers la victoire, Pérez (6-4) a accordé sept coups sûrs, un circuit et deux points et a retiré deux frappeurs par retrait au bâton. Perez a affronté 21 frappeurs avec 86 lancers, dont 54 sont allés dans la zone des prises, et a laissé sa MPM à 4,04.

Dans l’attaque, le frappeur désigné JD Martinez (16) et le ranger Hunter Renfroe (12) ont chacun frappé des circuits.

Pour les Royals, le receveur vénézuélien Salvador Pérez (19 ans) a envoyé le ballon dans la rue en deuxième manche, sans coéquipiers devant contre le travail de Pérez. La défaite a été portée par le partant Mike Minor (6-6) en cinq manches.

Bassitt lance solide et domine les Rangers

Le partant Chriss Bassitt a travaillé sept manches et a dirigé du haut du monticule le Victoire 3-1 des Oakland Athletics contre les Rangers du Texas. Bassitt (9-2) a accordé trois coups sûrs, un but sur marche et sept retraits sur des prises au bâton.

En attaque, le frappeur désigné Frank Schwindel (1) a également frappé des quatre coins en deuxième manche, menant un coureur devant.

La défaite des Rangers a été emportée par le partant Kolby Allard (2-4) en six manches.

Grandal fait sauter la clôture deux fois contre les Twins

Le receveur cubain Yasmani Grandal puni de deux circuits et soutenu les White Sox de Chicago, qui ont battu les Twins du Minnesota 13-3. Dans le travail du club de puissance, Grandal (14) a frappé des quatre coins de la cinquième manche contre le relève Matt Shoemaker. Le premier circuit de Grandal a volé à 398 pieds entre le champ gauche et le champ central, menant le troisième but Yoan Moncada et le premier but José Abreu devant les Cubains. En sixième manche, il a fait rebondir le ballon hors du terrain contre Shoemaker avec un coup de 447 pieds en haut du champ droit, poussant la course d’Abreu.

Abreu (13) a également été puni avec un retour de balle complet en troisième manche en réponse aux départs du partant Bailey Ober. La victoire sur le monticule a été attribuée au partant Dylan Cease (7-3) en six manches.

Pour les Twins, le frappeur désigné dominicain Nelson Cruz (18 ans) a puni avec un retour complet en sixième manche. Le ranger dominicain Gilberto Celestino (2) a également réalisé un tour complet en huitième manche, sans coureurs sur les pistes. La défaite a été emportée par Ober (0-1) en trois manches et une troisième.

Moore scelle la victoire avec un home run

Le joueur de deuxième but Dylan Moore a frappé un circuit de trois points en 10e manche et les Mariners de Seattle ont battu les Blue Jays de Toronto 9-7. Moore (7) a frappé un lancer à droite sur le compte de 3-1 de Patrick Murphy au champ central gauche, amenant le receveur vénézuélien Luis Torrens et le frappeur de pincement Shed Long Jr. au registre de soulagement Kendall Graveman (2-0) en un et deux -tiers de manche.

Pour les Blue Jays, le joueur de premier but cubain Lourdes Gurriel (9) a lancé le ballon dans le fairway en huitième manche en captant les lancers du relève Anthony Misiewicz, sans coureurs sur le chemin. La défaite a été emportée par le relève Patrick Murphy (0-1) en un tiers de manche.

Hays frappe un home run dans la victoire des Oriols

Le Ranger Austin Hays a récupéré le ballon hors du terrain et a mené l’attaque de les Oriols de Baltimore, qui ont battu les Astros de Houston 5-2. Hays (8) a dribblé le ballon du terrain au huitième sans coureurs devant contre les tirs du plus proche Ryan Hartman.

La victoire a été créditée au relais Tanner Scott (3-3) en une manche et deux tiers. Pour les Astros, la défaite est revenue au partant vénézuélien Luis L. Garcia (6-5) en quatre manches.

Grand chelem et coup de circuit de Grisham contre les Reds

Ranger Trent Grisham a frappé un grand chelem et a ajouté un home run, a terminé avec cinq points produits, et l’arrêt-court Fernando Tatis a frappé son 26e home run dans la victoire de les Padres de San Diego, qui ont battu les Reds de Cincinnati 7-5. Grisham a fait sauter le mur avec un full dans la cinquième manche, alors qu’il l’a fait dans la seconde sans coureurs devant.

Tatis Jr., (26) a frappé de quatre coins dans la troisième manche et a frappé 26 circuits jusqu’à présent cette saison. Le dominicain a envoyé le ballon à la rue contre le serpentin du titulaire cubain Vladimir Gutiérrez, sans coéquipiers devant, sans retrait dans l’épisode. Avec son 26e home run, Tatis Jr., récupère et grimpe à la deuxième place des home runs dans les ligues majeures, derrière le leader japonais Shohei Ohtani (28) et à égalité avec son compatriote dominicain Vladimir Guerrero Jr. (26).

Sur le monticule, la victoire a été remportée par le partant Joe Musgrove (5-6) en quatre manches. Pour les Reds, la défaite a été emportée par Gutiérrez (3-3) en quatre manches et une troisième.

Turner atteint son troisième cycle dans la victoire nationale

Le petit arrêt Trea Turner a terminé le troisième cycle de sa carrière, égalant un record, frappant un triple en sixième manche pour les ressortissants de Washington, réalisant l’exploit le jour de son 28e anniversaire dans un Victoire 15-6 contre les Rays de Tampa Bay. Turner est devenu le cinquième joueur de l’histoire de la Major League avec trois cycles, rejoignant Adrián Beltré, Babe Herman, Bob Meusel et John Reilly. Alors que le quatrième coup sûr de Turner tombait sur la ligne, la foule s’est immédiatement levée pour attendre un jeu dans le troisième. Et les Rays étaient préparés. Manuel Margot a frappé le juge Mike Brosseau. Le deuxième soulagement de base était vrai, mais Turner a battu de justesse le tag de Yandy Diaz avec une glissade de la tête.

Turner rejoint ce club aussi ancien qu’exclusif. À part Beltré, les autres avec trois tours les ont obtenus avant le milieu des années 1930. Turner a marqué dans le premier contre le partant de Tampa Bay Drew Rasmussen, un doublé dans le troisième contre Ryan Sherriff (0-1) puis a frappé son quatorzième home run en le quatrième de Michael Wacha.

Le joueur de troisième but dominicain Starlin Castro (3) a frappé un circuit, un simple et a produit quatre points. Josh Bell a marqué trois points et Juan Soto a réussi trois coups sûrs et deux points produits. Sur le monticule, la victoire a été attribuée à Jon Lester (2-3) en cinq épisodes.

Pour les Rays, le joueur de troisième but cubain Yandi Díaz (3) a retiré le ballon du terrain en première manche sans coureurs devant le serpentin de Lester. La défaite a été emportée par le relève Ryan Sherriff (0-1) en un tiers de manche.

Gray et Cron s’associent dans la victoire des Rocheuses

Le partant Jon Gray a travaillé six manches solides et le joueur de premier but CJ Cron a frappé le fairway pour les Rockies du Colorado, qui ont battu les Pirates de Pittsburgh 6-2. En route vers la victoire, Gray (5-6) a accordé deux coups sûrs, un circuit et deux points, quatre buts sur marche et cinq retraits au bâton. Pendant ce temps, au travail du club, Cron (11) a effectué un tour complet en quatrième manche sans coureurs sur les sentiers.

La défaite des Pirates a été imputée par le partant Chad Kuhl (2-5) en 4 1/3 de manches.

Urías frappe deux circuits contre les Cubs

Le joueur de troisième but mexicain Luis Urías a frappé une paire de circuits et a terminé avec quatre points produits, l’arrêt-court Willy Adames a ajouté un grand chelem pour les Brewers de Milwaukee, qui ont battu les Cubs de Chicago 15-7. Urías (10) a commencé la punition contre les Cubs dans la deuxième manche en surmontant les lancers du partant Jake Arrieta prenant un coureur devant. Son premier coup sûr de l’après-midi a envoyé le ballon voler à 427 pieds au-dessus du mur entre le champ gauche et le champ central. En sixième manche, il a de nouveau effectué un tour complet, sans coéquipiers en circulation, sur les terrains du relais Adam Morgan. Adames (12) a frappé un grand chelem au quatrième contre les terrains de secours Tommy Nance.

La victoire a été attribuée au soulagement de Trevor Richards (3-0) en travail de deux épisodes. Pour les Cubs, il a perdu le relais Rex Brothers (2-1) en une et une troisième manche.

Kim revient sur le chemin du triomphe

Le partant sud-coréen Kwang Hyun Kim a gagné pour la première fois en 11 départs, a lancé cinq manches solides, s’est aidé en frappant un double de deux points et Les Cardinals de St. Louis ont défait les Diamondbacks de l’Arizona 7-4. Avec leur victoire, les Cardinals ont obtenu un “balayage” de trois matchs. Kim (2-5) avait perdu cinq décisions consécutives depuis sa dernière victoire le 23 avril. Il a bloqué six coureurs lors de ses quatre premières manches, cédant un simple RBI à Asdrúbal Cabrera. Kim a retiré ses cinq derniers frappeurs. Il en a retiré cinq, a marché trois et a accordé trois coups sûrs aux Cardinals pour gagner pour la quatrième fois lors de leurs cinq derniers matchs.

À la batterie, le Ranger Tommy Edman a effectué une paire de touchés. Les Diamondbacks ont perdu contre le partant Riley Smith (1-4) en trois manches.