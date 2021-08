Les Braves en première place remportent la 8e place consécutive, battant le dérapage des Orioles 4-3

in

Austin Riley a donné l’avantage à Atlanta pour de bon avec un circuit en cinquième manche, et les Braves ont prolongé leur séquence de victoires à huit matchs en battant Baltimore 5-4 samedi soir, la 17e défaite consécutive des Orioles.

Joc Pederson a également marqué pour les Braves, qui ont remporté 15 des 17 victoires pour prendre la première place dans l’Est de la NL. Atlanta a remporté 12 victoires consécutives sur la route, un record de franchise en une seule saison et la plus longue course dans les majors depuis que Cleveland en a remporté 14 de suite en 2017.

Les Braves ont surmonté quatre circuits en solo de Baltimore, dont deux d’Anthony Santander. Le dérapage des Orioles est leur deuxième plus long depuis l’arrivée de l’équipe à Baltimore en 1954, derrière le début de la saison 1988 0-21.

Après un ballon de mouche marquant au neuvième par Jorge Soler, Atlanta menait 5-3, Santander s’est connecté dans la moitié inférieure. C’était la première fois que Baltimore perdait par un seul point au cours de la séquence. Les Orioles ont été dominés 146-46 depuis leur dernière victoire le 2 août.

Ryan Mountcastle et Ramón Urias sont allés loin pour les Orioles, qui ont été bloqués dans un match nul avant que Riley ne frappe son 27e circuit face à Matt Harvey (6-13) pour une avance de 4-3.

Baltimore a frappé trois circuits sur Drew Smyly (9-3), qui en a retiré huit en cinq manches. Le gaucher a une fiche de 7-0 sur 14 départs depuis le 30 avril.

Luke Jackson a retiré Pedro Severino sur des bâtons avec des coureurs dans les coins au huitième avant que Will Smith ne travaille le neuvième, obtenant son 27e arrêt malgré le deuxième circuit du match de Santander.

Après que Mountcastle ait marqué en première manche pour étendre sa séquence de frappeurs à 13 matchs, Baltimore a savouré la rare sensation de jouer avec une avance jusqu’à la troisième. Harvey a délivré un but sur balles et a frappé un frappeur avant que Dansby Swanson ne double en deux points pour porter le score à 2-1.

Pederson a commencé le quatrième avec un tir imposant au centre, son quatrième circuit depuis son acquisition des Cubs le 15 juillet. Santander et Urias ont frappé des circuits successifs dans la moitié inférieure pour égaliser à 3.

LOPEZ PARCÉ DANS

Le partant en difficulté des Orioles, Jorge López, a été envoyé à l’enclos pour aplanir certains des problèmes qui ont contribué à sa fiche de 3-14 et à sa MPM de 6,35. La décision a été prise après deux départs au cours desquels Lopez a produit un total de 11 points, 13 coups sûrs et quatre buts sur balles en 5 1/3 manches.

“J’essaie juste quelque chose de différent”, a déclaré le manager Brandon Hyde. “Nous ne fermons pas la porte au fait qu’il soit dans la rotation, mais nous aimerions voir à quoi cela ressemble de sortir de l’enclos. Il a traversé beaucoup de choses, et cela pourrait lui soulager une partie de la pression.”

López mène les majors des pertes. Il a lancé six manches avec un coup sûr contre les Yankees le 2 août, mais c’était un joyau isolé au cours d’une saison au cours de laquelle le droitier a accordé au moins quatre points dans 11 de ses 25 départs.

TOUT UN WEEK-END

Le receveur des Braves Travis d’Arnaud a été mis en congé de paternité samedi, un jour après avoir signé une prolongation de deux ans de 16 millions de dollars avec une option de club pour 2024. D’Arnaud a célébré l’accord avec un coup de circuit lors de la victoire 3-0 d’Atlanta vendredi soir. .

Le receveur William Contreras a été rappelé du Triple-A Gwinnett et débutera probablement dimanche, a déclaré le manager Brian Snitker.

SALLE DES FORMATEURS

Santander est revenu dans la formation de départ après avoir pris une journée de congé avec une cheville douloureuse qui pourrait être un problème jusqu’à la fin de la saison. “C’est décevant pour lui”, a déclaré Hyde. “C’est l’une de ces choses qui a duré toute la saison et ça ne va probablement pas s’arranger tant qu’il n’aura pas beaucoup de temps libre.”

SUIVANT

Braves : Touki Toussaint (2-2, 4,01 ERA) entame la finale de la série dimanche. L’an dernier contre les Orioles, le droitier a accordé huit points en 2 2/3 manches.

Orioles : John Means (5-5, 3,44 MPM) a lancé un coup sûr à Seattle plus tôt cette saison, mais lors de ses deux derniers départs, il a accordé un total de 13 points et 16 coups sûrs.