Les Braves et les Astros accèdent aux Championship Series

13/10/2021 à 7h59 CEST

.

Le joueur de premier but Freddie Freeman a battu Josh Hader, la star de Milwaukee, avec deux retraits en huitième manche, et Les Braves d’Atlanta ont battu les Brewers 5-4 mardi dans le quatrième match de la série de division de la Ligue nationale et s’est qualifié pour le championnat. Les Braves ont remporté la Division Series au meilleur des cinq trois matchs à un, se qualifiant pour affronter les Giants, avec 107 victoires, ou les Dodgers, avec 106 victoires, avec un voyage aux World Series en jeu.

Le match était à égalité à 4 lorsque les Brewers ont signé Hader pour s’assurer que cela reste ainsi. Le lanceur gaucher a retiré le frappeur et voltigeur portoricain désigné Eddie Rosario et l’arrêt-court Dansby Swanson, mais n’a pas pu dépasser le joueur le plus utile (MVP) de la Ligue nationale 2020. Freeman a atteint un curseur de 135 kilomètres par heure, lancer un élan.de 131 mètres aux sièges du centre gauche, seul le quatrième home run de toute la saison face à Hader (0-1), qui a essuyé la défaite. Le joueur de premier but des Braves a applaudi son chemin autour des bases et est revenu de l’abri pour un rappel lorsque les 40 195 fans qui ont rempli les gradins de Truist Park, le terrain de l’équipe d’Atlanta, lui ont fait une ovation debout.

Closer Will Smith a lancé un neuvième sans but pour son troisième arrêt consécutif dans la série, tandis qu’un autre releveur, Tyler Matzek, a remporté la victoire avec un huitième parfait.

Freeman a reconnu que le lancer du plus proche star Josh Hader n’était pas attendu. « Les deux premiers gars sont tombés, alors j’ai essayé de monter un terrain et il a raccroché un curseur et je lui ai donné un bon swing », a déclaré Freeman. « Il n’y avait pas de rime ni de raison pour cela, mais j’ai eu le ballon et je l’ai pris. » « Contre un rival comme Hader, vous devez attendre le moment où il commet une faiblesse et c’est ce qui s’est passé », a déclaré Freeman. « Ensuite, nous avons joué une excellente défense pour assurer la victoire. »

Ses coéquipiers ont reconnu que le coup de Freeman a complètement changé l’histoire du jeu et l’avenir de l’équipe lors de la compétition d’octobre. « Quand Freddie a frappé cette balle, je veux dire, j’ai perdu l’équilibre. Tout le monde sur le banc devenait fou », a déclaré le joueur de deuxième but de Curaçao Ozzie Albies. Freddie ! Freddie ! Freddie ! » a scandé la foule alors que les Braves célébraient au milieu de terrain.

Malgré moins de victoires (88) que toute autre équipe en séries éliminatoires, et même deux équipes qui n’ont pas fait les séries éliminatoires, les champions de l’Est de la NL, les Braves, ont encore une fois affirmé leur expérience et se battront pour le fanion du Vieux Circuit. L’équipe du manager Brian Snitker espère terminer le travail qu’elle était si près d’accomplir il y a un an lorsqu’elle a perdu une avance de 3-1 dans la série et a perdu dans le septième match contre les éventuels champions de la Série mondiale, les Dodgers. Atlanta n’a pas participé aux Séries mondiales depuis 1999. « Nous nous sommes sentis vraiment bien dans notre peau en seconde période, jouant vraiment bien au baseball », a analysé Freeman. « Nous l’avons emmené en séries éliminatoires. »

De leur côté, les Brewers ont décidé de ne pas utiliser l’as Corbin Burnes, qui avait battu Morton lors du premier match. Il était prêt à commencer le cinquième match à Milwaukee. Malheureusement pour les Brewers, ils ne rejoueront pas avant 2022. « Nous sommes tous vraiment déçus », a déclaré le manager des Brewers Craig Counsell. « En fin de compte, nous avions de grands objectifs. Nous n’y sommes pas tout à fait arrivés. Mais nous avons gagné 95 matchs. C’est un groupe spécial. Ils ont accompli des choses spéciales. » Le partant Eric Lauer a fait sa première apparition dans la série, mais n’est pas allé beaucoup plus loin que Morton. Il était 3 2-3 manches, également chargé avec deux points et quatre incontestés.

Altuve brille avec les Astros

Le joueur de deuxième but de la Astros de Houston, le Vénézuélien José Altuve, est devenu le frappeur qui a mené ce mardi, avec quatre touchés et trois points produits, à son neuvième en Victoire 10-1 contre les White Sox de Chicago dans le quatrième match de la série Division de la Ligue américaine. La victoire 3-1 au meilleur des cinq permet aux Astros de faire taire les critiques qu’ils ont à nouveau reçues au sujet du scandale de vol illégal de signaux en 2017, lorsqu’ils ont remporté les World Series, et de revenir sur le circuit des Junior Championship Series pour la cinquième année consécutive. affronter les Red Sox de Boston.

La prochaine étape pour Altuve et compagnie est le premier match de la Championship Series au Minute Maid Park de Houston contre l’ancien entraîneur des Astros Alex Cora, qui a également mené une fois de plus les Red Sox dans l’élimination surprise par 3 -1 pour les Rays de Tampa Bay en l’autre Série Division. Ce sera la deuxième série de championnats Astros sous Dusty Baker, 72 ans, dont le club a pris le meilleur sur le capitaine de Chicago, Tony La Russa, 77 ans, leur permettant à tous les deux de marquer l’histoire en étant les deux managers les plus anciens. rencontré lors d’un match éliminatoire.

Altuve, qui est allé 5 en 3, a frappé un circuit de trois points en début de neuvième manche qui a scellé le score et la victoire. Avec Altuve, l’arrêt-court portoricain Carlos Correa, a également répondu aux critiques qui doutent encore de sa grande classe et de sa puissance offensive, sans avoir besoin de voler des signaux, il est allé 4-2 avec deux points produits. Un autre membre de l’équipe de 2017 a également brillé, le joueur de troisième but Alex Bregman, qui a répondu aux critiques, avec un coup sûr en cinq présences au bâton, un but et deux points produits. Les fans des White Sox, qui remplissaient les tribunes du Guaranteed Rate Field, ont scandé le cri de « Cheater! Cheater! » Tout au long du match, surtout quand Altuve lui-même, l’arrêt-court portoricain Carlos Correa et le troisième meneur Alex Bregman, qui faisaient partie de équipe 2017.

Du monticule, le partant Lance McCullers Jr., qui a eu quatre manches avec un point autorisé et cinq coups sûrs, dont un circuit en solo du frappeur désigné Gavin Sheets, en fin de deuxième manche, a été combiné à quatre releveurs des Astros, y compris le dominicain Yimi García, qui n’a plus tard espacé que deux coups sûrs, sans marquer. Garcia (1-0), qui était celui qui a pris le ballon à McCullers Jr., s’est retrouvé avec la victoire en travaillant la cinquième manche parfaite avec un retrait au bâton après avoir effectué 21 lancers et 14 les mettre dans la zone des frappes. .

La défaite est revenue au partant Carlos Rondón (0-1), qui pouvait à peine rester deux manches et deux tiers sur le monticule, et a été puni de trois coups sûrs et deux points mérités, en plus de donner cinq buts sur balles et d’éventer trois batteurs rivaux. Rodon a été éliminé à la troisième manche de son premier départ depuis le 29 septembre, et les champions de l’AL Central ont laissé tomber huit coureurs sur les buts. Feuilles connectées pour Chicago, devenant la troisième recrue de l’histoire de l’équipe à frapper un circuit lors d’un match éliminatoire.

« Nous nous connaissons bien », a déclaré Altuve à propos des Red Sox après le match. « Ils savent comment jouer au ballon et comme nous, ils ont déjà participé aux séries éliminatoires, donc ce sera une série très intéressante et amusante. »

Le manager vétéran Tony La Russa, à 77 ans, revenait de sa retraite pour diriger le nouveau projet de reconstruction des White Sox de Chicago et après avoir remporté le titre de la division centrale, il était convaincu qu’il pouvait aller loin dans la « compétition d’octobre ». Rempli de stars, La Russa, membre du Hall of Fame, n’aurait jamais pensé que son équipe serait éliminée si tôt.

Ce n’est pas ce que le président Jerry Reisndorf avait à l’esprit lorsqu’il a aidé à sortir La Russa de sa retraite, levant quelques sourcils, pour remplacer le vétéran mexicain Rick Renteria. Il y avait de grandes questions sur la façon dont le triple champion des World Series à l’ancienne se rapporterait aux jeunes stars de Chicago qui aiment s’amuser comme Tim Anderson après une décennie hors de la pirogue. Ce n’était pas non plus une navigation fluide. Et on ne sait pas si La Russa reviendra la saison prochaine. « Je ne vais pas parler de moi », a déclaré La Russa. « Le processus que j’ai utilisé une fois que j’ai été un peu rassuré, probablement vers la cinquième ou la sixième année, c’est » veulent-ils que vous reveniez ? » Je m’éloigne simplement s’ils ne veulent pas que vous reveniez. Ils disent oui, puis vous demandez les Joueurs. Ils doivent choisir qui ils veulent gérer. Si vous obtenez les deux, alors voyez par vous-même. » « Les Astros sont une excellente équipe, ils jouent un excellent baseball et ils l’ont montré sur le terrain en étant meilleurs que nous », a déclaré La Russa.