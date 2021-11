Nous réagissons à la victoire d’Atlanta dans les World Series 2021 derrière une explosion offensive et une performance dominante de leur as, Max Fried. De plus: nous nous demandons ce qui a finalement fait couler les Astros et discutons de la nouvelle surprenante selon laquelle Buster Posey envisage de se retirer du baseball.

Hôtes : CC Sabathia et Ryan Ruocco

Producteurs : Bobby Wagner et Sadye Zillo

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple