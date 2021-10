Les Braves réalisent des circuits d’embrayage consécutifs pour remporter le match 4 des World Series contre Astros

Les Braves d’Atlanta avaient besoin d’aide pour un point en fin de septième manche contre les Astros de Houston lors du quatrième match des World Series samedi soir et ce sont Dansby Swanson et Jorge Soler qui ont répondu à l’appel.

Swanson a frappé un coup de circuit en solo contre le releveur des Astros Cristian Javier pour égaliser le match et mettre les fans de Truist Park sur pied. La foule exploserait au prochain at-bat.

Jorge Soler des Braves d’Atlanta regarde son coup de circuit lors de la septième manche du match 4 des World Series de baseball entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta le samedi 30 octobre 2021, à Atlanta. (Photo AP/John Bazemore)

Soler, qui n’a disputé que deux matchs dans la série de championnats de la Ligue nationale, a marqué le coup de circuit de Javier pour donner une avance de 3-2 aux Braves au moment le plus opportun du match. Le coup de Soler est monté en flèche au champ gauche et a évité de justesse le gant de Yordan Alvarez.

C’était le deuxième circuit de Soler en Série mondiale et en séries éliminatoires. C’était le premier circuit de Swanson en séries éliminatoires.

Dansby Swanson des Braves d’Atlanta célèbre son coup de circuit lors de la septième manche du match 4 des World Series de baseball entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta le samedi 30 octobre 2021, à Atlanta. (AP Photo/David J. Phillip)

Les valets dos à dos ont aidé Atlanta à remporter le match 4, 3-2.

Après le coup de circuit de Soler, Eddie Rosario ferait une prise incroyable pour emporter au moins un single de la star d’Astros Jose Altuve.

Atlanta a utilisé six lanceurs pour passer à travers les Astros, en commençant par le lanceur recrue Dylan Lee et en terminant par Will Smith. Lee est entré au départ avec seulement deux manches de saison régulière à son actif ainsi que 2 2/3 manches en séries éliminatoires. Il était censé faire partie de la stratégie d’Atlanta pour se rendre souvent dans l’enclos des releveurs contre la formation de Houston.

Lee a eu des ennuis tôt et a chargé les bases avant d’être retiré pour Kyle Wright. Lee n’a duré qu’un tiers de manche avant que Wright n’intervienne pour arrêter Houston. Un coureur a croisé le marbre dans la première manche avant la fin. Carlos Correa a été crédité de la RBI.

Le lanceur partant des Braves d’Atlanta, Dylan Lee, lance lors de la première manche du match 4 de la Série mondiale de baseball entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta le samedi 30 octobre 2021, à Atlanta. (Photo AP/Ashley Landis)

Lee a été le premier lanceur de l’histoire de la MLB à faire son tout premier départ en ligue majeure dans un match des World Series. Il a également eu le départ le plus court des World Series depuis le lanceur des San Diego Padres Mark Thurmond en 1984. Thurmond n’a enregistré qu’un seul retrait lors du cinquième match des World Series contre les Tigers de Detroit, selon CBS Sports.

Houston monterait 2-0 dans la quatrième manche quand Altuve a frappé un coup de circuit contre Wright.

Atlanta a réduit de moitié l’avance lorsqu’Austin Riley a choisi Rosario à domicile.

Jose Altuve des Astros de Houston célèbre son coup de circuit avec Alex Bregman lors de la quatrième manche du match 4 des World Series de baseball entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta le samedi 30 octobre 2021 à Atlanta. (Photo AP/Ashley Landis)

Greinke a commencé le match pour Houston. Il a joué quatre manches et en a retiré trois. Il n’a accordé que quatre coups sûrs. Javier et Brooks Raley ont permis aux Braves de courir.

Le match 4 avait également l’ancien président Trump dans les tribunes de Truist Park. Il a participé au geste du « tomahawk chop » malgré la controverse entourant la célébration.

L’ancien président Donald Trump et son épouse Melania exécutent le tomahawk chop avant le match 4 des World Series de baseball entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta le samedi 30 octobre 2021, à Atlanta. (AP Photo/David J. Phillip)

Les Braves, avec la victoire, s’éloignent d’une victoire de leur premier titre en Série mondiale depuis 1995. Le cinquième match est prévu pour dimanche soir à Truist Park.