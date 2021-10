Les braves se privent d’une course grâce à une terrible erreur de base

Avec les Braves et les Brewers ayant tous deux des rotations empilées – en particulier à l’extrémité supérieure – les courses ont été difficiles à trouver dans le NLDS. Les deux équipes ont entamé le troisième match de lundi avec six points au total marqués entre elles dans la série.

Donc, oui, chaque occasion de marquer un point pourrait être un moment décisif dans la série. Et si les Braves ne remportent pas une victoire dans le match 3, il sera impossible d’ignorer ce qu’Adam Duvall a fait sur le chemin de la base.

Les Braves menaçaient en deuxième manche contre Freddy Peralta avec un retrait et des coureurs aux première et troisième. Tout ce dont ils avaient besoin, c’était d’un ballon en profondeur de Travis d’Arnaud pour ramener Austin Riley à la maison et donner à Ian Anderson une avance bien méritée au début. Et devine quoi!? Ils ont eu cette balle volante de d’Arnaud et toujours réussi à terminer la manche sans marquer.

Quelle erreur de base BRUTAL !! La course ne compte pas car Duvall est expulsé à la seconde avant que le coureur ne touche à la maison pic.twitter.com/lq4nmEvlA7 – Ben Verlander (@BenVerlander) 11 octobre 2021

Seuls les Braves pouvaient le faire.

d’Arnaud a tiré un ballon vers Christian Yelich dans le champ gauche avec plus qu’assez de distance pour que Riley touche du troisième et marque. Mais dans un manque de conscience complet, Duvall a marqué du premier au lancer et a été expulsé au deuxième. Parce que Duvall a été appelé avant que Riley ne croise le marbre, le point n’a pas compté et la manche s’est terminée.

Ce fut une tournure brutale des événements pour les Braves – une erreur totalement inutile aussi. Duvall devait savoir que Yelich ne rentrerait pas à la maison avec le lancer, et il n’y avait aucune raison d’essayer même de toucher dès le début. S’il reste sur place, les Braves obtiennent un point et continuent la manche.

Les bonnes équipes ne peuvent pas faire de telles erreurs. Laissez les erreurs à Chipper Jones dans les gradins.