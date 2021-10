Les « brebis galeuses » doivent être punies pour que le public fasse confiance à la police

Imaginez si tous les policiers étaient désormais jugés par les actes criminels brutaux de Wayne Couzens (Photo: BBC NEWS)

Il est temps pour un nouveau contrat social entre la police et nous, citoyens.

Je fais plus confiance à la police où je travaille au Parlement qu’à tout autre policier. Je les remercie chaque jour et je les salue toujours avec le sourire et un bonjour. Et la police, en particulier au Parlement, m’a aidé tant de fois lorsque ma vie a été menacée.

Donc, si Wayne Couzens, l’homme qui a kidnappé, violé et assassiné Sarah Everard, et qui avait un laissez-passer parlementaire de la police pour son quart, m’avait dit de le suivre parce qu’il y avait eu une menace sur ma vie alors je l’aurais suivi sans même le besoin de menottes. Il aurait été armé d’un fusil et je me serais d’abord senti protégé et en sécurité.

Pour ceux qui disent que Sarah aurait dû être « intelligente dans la rue », ils passent totalement à côté de l’essentiel. Il était policier et nous aurions tous fait de même.

Lorsque nous avons entendu une rumeur selon laquelle son casier au Parlement avait été perquisitionné en mars, quelques femmes parlementaires, dont moi-même, se sont regroupées pour murmurer nos craintes les plus profondes. D’autres – principalement des femmes – qui travaillent au Parlement récitaient leurs expériences personnelles avec ‘Wayne’ – certaines étaient bonnes et d’autres mauvaises, personne ne connaissait alors l’étendue de son crime odieux.

C’était tout à fait déchirant et choquant de découvrir ce que cet homme, un policier qui parcourait nos couloirs, avait fait.

J’ai pu voir que certains policiers, hommes et femmes, sur le domaine étaient également angoissés, j’ai parlé à certains et ils ont du mal à se réconcilier. Et il y a des policiers qui sont frustrés par le manque d’action immédiate pour éliminer les mauvais policiers.

J’ai toujours suivi ma routine de dire bonjour et de les remercier d’avoir ouvert les barrières de sécurité, etc. Mais le plus triste, c’est que j’ai vraiment l’impression que l’animateur de chat américain Trevor Noah avait raison quand il a tweeté en avril, je pense, un peu comme la police en Amérique, la Met Police est un arbre pourri qui produit de bonnes pommes.

Des chiffres récents ont montré que 2 000 allégations d’inconduite sexuelle, y compris de viol, ont été portées contre des policiers en service au cours des quatre dernières années.

Alors qu’ils se trouvaient à Brent, la région que je représente, deux agents de la police du Met ont été inculpés d’inconduite dans l’exercice d’une fonction publique après avoir affirmé que des photographies « inappropriées » avaient été prises sur les lieux des meurtres de Bibaa Henry et Nicole Smallman. Six autres policiers ont également fait l’objet d’une enquête pour inconduite présumée en lien avec des photographies. Nous attendons toujours le résultat.

Lorsque l’on considère tous ces incidents et statistiques, il n’est pas difficile de croire qu’une autre partie du public a perdu confiance dans la police et cela montre l’ampleur du défi à venir.

Cressida Dick a clairement un énorme travail devant elle. Je la supplie, en tant que première femme commissaire, d’arrêter de soutenir l’establishment, d’ouvrir ses yeux et ses oreilles et de nous aider, nous les citoyens, à transformer nos murmures en cris de défi. Nous ne sommes pas anti-police, nous sommes anti-corruption, discrimination, misogynie, racisme.

J’ai écrit à Cressida Dick, lui demandant de rencontrer Bibaa et la mère de Nicole (Photo: Metropolitan Police / PA Media / AP)

Nous devons être sûrs que les « pommes pourries » seront capturées, punies et écartées. Nous devons être rassurés sur le fait que les policiers qui maltraitent les femmes, que ce soit au travail ou à la maison, perdront leur emploi, et nous devons savoir que les policiers membres des groupes WhatsApp, où ils partagent des contenus racistes, homophobes et misogynes, être licencié aussi.

J’ai écrit à Cressida Dick pour lui demander de rencontrer Mina Smallman, la mère de Bibaa et Nicole, Reclaim These Streets, Southall Black Sisters et d’autres qui militent tous pour des environnements plus sûrs pour les femmes, non pas parce que la violence à l’égard des femmes et des filles est une affaire de femmes. problème, mais parce qu’en tant que femmes, nous en avons assez que la sécurité des femmes ne soit pas une priorité. Et comme nous avons une femme en charge du Met, cela pourrait être un héritage positif.

C’est pourquoi j’appelle à un nouveau contrat social, entre la police et ses citoyens qui sont contrôlés par consentement. Ce nouveau contrat social où nous réécrivons les règles d’engagement est désespérément nécessaire, car quelque chose de grand doit changer. Un examen interne dirigé par la baronne Louise Casey sur la culture et les normes de la police du Met est un début, mais il n’est vraiment pas assez solide, il doit y avoir une enquête indépendante.

Il m’a fallu des décennies pour ne pas avoir peur de la police, l’une des pires rencontres a eu lieu quand j’avais à peine 18 ans quand mon frère a failli être tué, c’est une longue histoire pour un autre jour. J’ai remplacé les premiers traumatismes de la brutalité policière par de nombreuses opinions positives découlant des interactions que j’ai eues avec des policiers incroyables et engagés – y compris ceux avec qui je travaille ici dans ma circonscription.

Nous avons la même ambition pour Brent et en travaillant ensemble, Brent est devenu plus sûr. je suis de leur côté; Je veux qu’ils aient l’investissement et les ressources supplémentaires dont ils ont besoin pour aider à rendre Brent encore plus sûr.

Mais nous ne pouvons pas ignorer qu’il existe des problèmes persistants, pas seulement avec les cas très médiatisés que nous avons vus. Par exemple, les Noirs sont d’abord jugés sur la couleur de leur peau. Les Noirs sont souvent plus sévèrement punis par le système de justice pénale. Ce n’est ni juste ni juste. Et si les policiers racistes, qui sont souvent les mêmes policiers qui sont susceptibles d’être sexistes et misogynes, ne sont pas expulsés des forces de police, alors rien ne changera grand-chose.

Imaginez si tous les policiers étaient désormais jugés par les actes criminels brutaux de Wayne Couzens. Il a été rapporté que plus de la moitié des agents de la police métropolitaine reconnus coupables d’inconduite sexuelle sur une période de quatre ans sont restés en poste. Comment est-ce acceptable ?

Il est essentiel que les nouvelles recrues qui arrivent doivent être tenues à l’écart de l’arbre pourri. Une façon d’y parvenir est de créer un nouveau contrat social auquel nous souscrivons tous. Il serait transparent, renforcé et renouvelé, énonçant l’éthique, les normes et les conséquences en cas de rupture du contrat. Cela nous mettra sur la voie du rétablissement de la confiance dans le maintien de l’ordre.

Police métropolitaine



J’ai quelques idées sur ce qui devrait être inclus, mais il est important d’avoir une discussion – et ma vision est d’avoir des assemblées populaires à l’intérieur et à l’extérieur de Londres afin que les points de vue de chacun puissent être pris en considération et qu’un accord puisse être trouvé sur les termes. Fondamentalement, ce nouveau contrat social devrait donner la priorité à la protection des citoyens tous citoyens, indépendamment de la couleur de leur peau, de leur sexe, de leur genre, de leur handicap, de leur statut de migrant ou de leur religion.

Si nous sommes tous d’accord avec cette nouvelle approche du maintien de l’ordre par consentement, nous nous efforcerons tous de faire de notre mieux en tant que citoyens. Nous ne pouvons résoudre les problèmes de criminalité locaux et nationaux qu’avec l’aide de communautés qui font confiance aux services de police.

Je ne veux pas qu’une nouvelle génération de personnes craignent la police, ou qu’un nouvel ensemble de policiers accède au pouvoir pour de mauvaises raisons. Alors, commençons le voyage vers un nouveau contrat social entre la police et nous tous.

