Les ‘Brésiliens du Breisgau’, à Fribourg

21/12/2021

Le à 22:00 CET

Fribourg-en-Brisgau C’est la quatrième ville la plus peuplée de l’état allemand de Bade-Wurtemberg, plus que 230 000 habitants, dont plus d’un dixième (27 600) ils vivent la veille de Noël avec une grande joie.

Dans le sud-ouest de l’Allemagne, les partenaires du Sport-Club Fribourg profiter de leur statut de équipe de révélation de la Bundesliga, après avoir terminé troisième avant la trêve hivernale au premier tour après avoir battu le Bayer Leverkusen (2-1) en duel direct dimanche au « nouveau » Europa-Park.

Équipe la moins battue de la Ligue allemande, avec 16 buts encaissés -le même que le leader- lors des 17 premiers matchs, il est le troisième en lice après les deux grands du football teutonique, Bayern Munich et Borussia Dortmund, à 14 et cinq points, respectivement, avant la retourné le 7 janvier 2022.

Avec seulement quatre défaites en championnat dans cette campagne –Bayern (2-1), Eintracht (0-2), Bochum (2-1) et Hoffenheim (1-2)-, huit victoires et cinq nuls Ils sont la sensation de la Bundesliga, avec 28 buts pour et 16 contre, après les trois premiers mois de compétition sans défaite et ayant déjà atteint les huitièmes de finale de la Coupe.

HISTOIRE DE SURMONTER

Une des clés de ce bon début de championnat Fribourg est sans aucun doute dans sa entraîneur, Christian Streich, et dans un semelle très stable et homogène qui fait déjà parler d’elle en Allemagne et en Europe, même si son histoire particulière ne doit pas être oubliée.

Les ‘geiers’ (vautours) ont toujours eu un esprit d’amélioration et de lutte, depuis sa fondation en 1907 et surtout dans sa deuxième année en Bundesliga en 1994, avec son style de jeu attrayant, appelé ‘Breisgau-Brasilianer’ (les Brésiliens de Brisgovie), quand ils étaient troisièmes et sont devenus une équipe d’ascenseurs, après quatre titres en Seconde (1993, 2003, 2009 et 2016).

le ancien entraîneur allemand Joachim Löw C’est son meilleur buteur de tous les temps, dans les années 80, avec 83 tant.

Effectif de Fribourg 2021-22

| TWITTER FRIBOURG

CHOISI 4-4-2

streich chrétien, ancien joueur et Entraîneur de Fribourg, le plus ancien dans un club allemand depuis le 29 décembre 2011, avec près de dix ans sur le banc, semble vouloir imiter le 16 de son prédécesseur dans les années 90, Volker Finke (1991-2007).

Avec lui 4-4-2 comme votre système préféré, en alternance avec le 3-4-3 et le 4-2-3-1, a l’efficacité de son ailier gauche germano-italien Vincenzo Grifo, avec quatre buts et sept passes décisives, ainsi que l’avant-centre Lucas Holer, avec également quatre buts et trois passes décisives, et avec la force de la centrale autrichienne exCastilla Philippe Lienhart, avec quatre cibles, et la vitesse de l’arrière gauche Christian Gunter, avec cinq passes décisives, en plus du gardien néerlandais Mark Flekken.

Ce sont les pièces les plus remarquables d’un meccano qui ne fonctionne que dans un Bundesliga pour le monde.