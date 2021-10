Les Brésiliens ont acheté plus de 4 milliards de dollars de crypto-monnaies cette année, selon la Banque centrale

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La Banque centrale du Brésil rapporte que chaque mois, les Brésiliens ont acquis plus de 350 millions de dollars US en crypto-monnaies.

Les Brésiliens ont acquis plus de 4,2 milliards de dollars de crypto-monnaies (23,3 milliards de reais brésiliens) jusqu’à présent en 2021, selon les chiffres de la Banque centrale du Brésil. Le rapport sur la balance des actifs commerciaux présenté montre que les Brésiliens ont régulièrement acquis pour plus de 350 millions de dollars US de crypto-monnaies chaque mois depuis janvier. Cependant, selon certains analystes de la banque centrale, Ce chiffre a le potentiel d’atteindre le double de sa valeur cette année.

La Banque centrale du Brésil a publié un rapport montrant l’acquisition de crypto par des Brésiliens. Le rapport montre que le pic de la vague d’achats de crypto-monnaies s’est produit en mai lorsque les achats ont atteint, au cours des 31 jours du mois, 756 millions de dollars US.

Depuis, le nombre d’achats a diminué, atteignant près de 500 millions de dollars en août dernier. Les chiffres de septembre ne sont pas encore disponibles, il est donc impossible de déterminer si la tendance baissière se poursuit.

Les Brésiliens attirés par les crypto-monnaies

Les Brésiliens ont été attirés par les crypto-monnaies, et selon Bruno Serra, directeur de la politique monétaire à la Banque centrale du Brésil, il est peu probable que cet intérêt s’estompe à l’avenir.

Serra a déclaré que Les investissements en crypto-monnaie des Brésiliens à l’étranger pourraient potentiellement tripler le montant investi dans les actions américaines. Cependant, le Brésil n’est actuellement pas en mesure d’exploiter les crypto-monnaies. À cet égard, Serra a souligné :

C’est un flux à sens unique. En raison du coût de l’énergie, le Brésil ne produit pas d’actifs cryptographiques, il n’est qu’un importateur.

Et les chiffres confirment leurs affirmations. Selon le même rapport, les sorties de crypto-monnaie n’ont atteint que 15 millions de dollars, moins d’un pour cent de ce qui est entré dans le pays. Il est possible que ce nombre d’entrées atteigne plus de 8 milliards de dollars cette année, a conclu Serra.

Comment la Banque centrale le sait-elle ?

Bitcoin.com explique que la Banque centrale du Brésil enregistre les crypto-monnaies comme des biens et que leur entrée et leur sortie du pays doivent être enregistrées dans des statistiques. La banque estime ces chiffres sur la base de contrats de change. Ce sont des instruments juridiques qui enregistrent les négociations entre acheteurs et vendeurs, comme stipulé par la banque.

Mais ces instruments ils n’enregistrent que les achats et les ventes de crypto-monnaie qui se produisent entre résidents et non-résidents, les chiffres réels pourraient donc être beaucoup plus élevés que ceux rapportés, prévient le point de vente.

Il convient de rappeler que le Brésil semble ouvrir la voie à la crypto. Le député fédéral du Brésil, Aureo Ribeiro, a déclaré dans une interview à Radio Cámara début octobre que les Brésiliens pourront bientôt acheter des maisons, des voitures et même un hamburger McDonald’s avec Bitcoin, suite à l’approbation de sa loi, ce qui arrivera bientôt. . L’entretien a eu lieu après l’approbation du rapport final par le député Expedito Netto sur le projet de loi 2.303/15, qui prévoit la réglementation des « monnaies virtuelles ».

