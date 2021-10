Les Brésiliens ont investi plus de 4 000 000 000 $ dans la crypto cette année, selon la Banque centrale : rapport

La première banque du Brésil révèle que les Brésiliens ont acheté des milliards de dollars de crypto-monnaies cette année, selon Portal do Bitcoin.

La Banque centrale du Brésil a déclaré que depuis le début de l’année, les Brésiliens ont acheté des actifs cryptographiques d’une valeur de 4,27 milliards de dollars.

Le plus gros achat mensuel de crypto en 2021 a eu lieu en mai lorsque les Brésiliens ont acquis pour 756 millions de dollars de crypto-monnaies, selon la banque de réserve. Juin a enregistré le deuxième plus gros achat d’actifs cryptographiques jusqu’à présent cette année, à 695 millions de dollars. Juillet est arrivé troisième, les Brésiliens achetant pour 583 millions de dollars de crypto.

Le directeur de la politique monétaire de la Banque centrale du Brésil, Bruno Serra, a déclaré que la valeur des investissements en crypto-monnaie effectués par les Brésiliens pourrait être environ trois fois supérieure à celle de leurs investissements en actions américaines.

En août, le président de la banque, Roberto Campos Neto, a révélé que les Brésiliens possédaient collectivement des cryptos d’une valeur d’environ 40 milliards de dollars.

La divulgation intervient des mois après que le Brésil a approuvé les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin et Ethereum.

En mars, l’autorité brésilienne de réglementation des valeurs mobilières, la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a approuvé un ETF Bitcoin émis par le gestionnaire d’actifs numériques QR Capital. L’ETF Bitcoin portant le ticker QBTC11 est coté à la bourse brésilienne, Brasil Bolsa Balcao (B3). À l’époque, il s’agissait du quatrième ETF Bitcoin au monde et du premier en Amérique du Sud.

Le régulateur brésilien des valeurs mobilières a également approuvé un ETF Ethereum émis par QR Capital en juillet. L’ETF Ethereum a été le premier à être approuvé en Amérique du Sud et est coté sur le B3 avec le ticker QETH11. Il suit l’indice Ethereum du Chicago Mercantile Exchange – le taux de référence CME CF Ether.

