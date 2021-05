Les brevets des grandes entreprises pharmaceutiques sur les vaccins Covid-19 doivent être abandonnés pour sauver le monde ⋆ .

C’est une histoire familière. Un géant pharmaceutique vend un vaccin salvateur, qui ne coûte pas plus de 7 dollars la dose, à la plupart des pays à près de 20 dollars par injection. Sachant que des profits inconvenants au milieu d’une pandémie mondiale peuvent susciter l’indignation et peut-être même une réponse politique, il lance sa propre frappe préventive.

Nick Dearden, directeur de Global Justice Now, a récemment souligné à Common Dreams:

Pfizer affirme que ces prix astronomiques sont nécessaires pour récupérer les coûts de R&D. Mais un coup d’œil à leurs comptes l’année dernière montre que la société a retourné la somme colossale de 8,4 milliards de dollars aux actionnaires en dividendes et a déclaré un bénéfice de 8,7 milliards de dollars.

Même s’il engrange des profits extraordinaires, il insiste continuellement pour en obtenir davantage. Dans son article, Dearden a cité Pfizer qui affirmait que «[w]Bien que l’environnement mondial de la propriété intellectuelle se soit généralement amélioré à la suite d’accords commerciaux bilatéraux / multilatéraux de l’OMC-ADPIC, notre croissance et notre capacité à apporter de nouvelles innovations de produits aux patients dépendent de nouveaux progrès en matière de protection de la propriété intellectuelle. [emphasis added]. »

Pfizer peut en faire plus de deux manières au moins. Il peut développer et commercialiser un nouveau médicament à succès, de préférence un pour une condition nécessitant une médication continue. Bien que Pfizer, comme la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques, affirme utiliser ses bénéfices pour financer la recherche, la plupart des coûts de développement des nouveaux vaccins ont été pris en charge par les gouvernements. Pour Big Pharma, la stratégie la plus sûre consiste à faire pression sur les gouvernements pour qu’ils construisent et renforcent leur position de monopole. La propriété est quelque chose de plus complexe et abstrait que l’image de la cour arrière qui me vient à l’esprit. La propriété intellectuelle est constituée par le nombre d’années pendant lesquelles le statut de monopole est accordé, par des accords de licence complexes, des poursuites en droit stratégique contre des concurrents potentiels et des accords concernant les conditions dans lesquelles la concurrence des génériques est autorisée ou le moment où l’importation à partir des marchés étrangers peut commencer.

Pfizer n’a pas hésité à pousser les gouvernements à rendre le plus favorable possible son statut de monopole. Non seulement elle fait pression pour des politiques nationales qui font avancer ses intérêts, mais l’entreprise cherche également à intégrer ces principes dans tous les soi-disant accords de libre-échange. Cette stratégie peut être aussi ou plus néfaste pour les pays en développement que la hausse des prix sur les marchés mondiaux de la drogue.

Comme le souligne Dearden: «Pfizer et son organisme de lobbying PhRMA ont été les principaux lobbyistes dépensiers dans le secteur de la santé aux États-Unis au cours des deux dernières décennies. Ils utilisent le pouvoir que le lobbying leur confère pour promouvoir et étendre leurs droits au secret («exclusivité des données») sur le développement médical et leur protection de monopole qui leur permet de facturer des prix astronomiques. Ils soutiennent le gouvernement américain en incluant des niveaux plus élevés de protection de monopole dans les nouveaux accords commerciaux. »

Pfizer a ce qui équivaut à une licence pour imprimer de l’argent. Il a des droits de quasi-monopole pour produire pour un marché dans lequel la demande est pratiquement inélastique, et il a utilisé les bénéfices de ce marché pour faire pression et acheter des élections. En ce qui concerne les incitations à créer de nouveaux médicaments, il se peut que le système actuel fasse davantage pour encourager les mauvais comportements. MSF a mené une campagne contre le prix des vaccins de Pfizer contre la pneumonie, qui, selon elle, étaient 68 fois plus chers en 2015 qu’en 2001. Alors que Pfizer a effectivement réduit les prix pour les pays aux revenus les plus faibles, MSF a déclaré que le coût de la vaccination restait «d’environ 9,00 $ US pour chacun. enfant à vacciner dans les pays les plus pauvres, et jusqu’à 80 dollars par enfant pour les pays à revenu intermédiaire. » L’agence d’aide médicale a affirmé que Pfizer et GSK avaient gagné plus de 50 milliards de dollars pour le médicament, mais que même aujourd’hui, environ «55 millions d’enfants dans le monde n’ont toujours pas accès au vaccin contre la pneumonie, en grande partie à cause des prix élevés».

Non seulement un tel comportement agressif est encouragé, mais la communication entre les scientifiques ayant une expertise dans ces domaines a également été exclue.

Pfizer a déclaré qu’il suspendrait la protection des brevets jusqu’à la fin de la pandémie. Mais comme le souligne Dearden, ils veulent être ceux qui décident quand c’est fini. Il y a peu de raisons de leur faire confiance. Un système de lois qui fournit une protection par brevet pour les médicaments ou vaccins vitaux est basé sur un concept de propriété intellectuelle qui étend les notions lockiennes de propriété (si je cultive la terre dont je suis propriétaire) à une revendication encore plus large selon laquelle la nature dans son ensemble peut être traité comme une marchandise achetée et vendue sur les marchés dans le but de maximiser sa richesse.

Les Amérindiens ont été diabolisés pour leur résistance à cette orientation agressivement acquisitive vers les dotations de terres, d’eaux et de forêts.

Joseph Stiglitz et Lori Wallach ont souligné dans un éditorial du Washington Post la semaine dernière que les membres de l’OMC avaient accepté en octobre dernier de renoncer à certains aspects de son accord sur la propriété intellectuelle liée au commerce pour les médicaments liés aux covid … les pays pauvres pourraient ne pas attendre 2024 pour les vaccins, comme prévu. »

Selon Stiglitz et Wallach, «Renoncer aux droits de propriété intellectuelle afin que les pays en développement puissent produire plus de vaccins ferait une grande différence pour atteindre l’immunité collective mondiale. Sinon, la pandémie fera rage sans être atténuée parmi une part importante de la population mondiale, ce qui entraînera une augmentation des décès et un risque accru qu’une variante résistante aux vaccins remette le monde en lock-out. »

Le président Biden devrait suspendre tous les brevets relatifs aux médicaments et aux vaccins. À long terme, nous devons traiter la santé publique comme un bien commun, un bien dont dépendent toutes nos vertus. Son contenu réside dans la reconnaissance partagée d’une obligation envers la santé de tous alors même que nous débattons périodiquement de ses implications dans un monde culturellement et technologiquement dynamique.

