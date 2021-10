Les brevets PS5 Maker votent et paient pour démarrer les joueurs à partir de jeux

Image : Sony

En 2020, Sony a déposé un brevet pour permettre aux spectateurs et aux participants de la diffusion en direct de retirer des joueurs d’un jeu. Hier, l’Office des brevets et des marques des États-Unis a approuvé le brevet, que vous pouvez lire dans son intégralité ici. En plus de retirer les joueurs non qualifiés, le système permettrait aux spectateurs de payer pour le privilège de retirer des joueurs.

Twitch est la plateforme de streaming la plus populaire au monde, et les esports compétitifs sont extrêmement populaires. Considérant que Sony a déposé un brevet de tournoi en ligne cette année et acheté Evo, la plus grande compétition de jeux de combat au monde, il est clair que le fabricant de PlayStation prend les jeux compétitifs plus au sérieux que par le passé. Un brevet approuvé ne signifie pas que Sony développe nécessairement un système de « banc d’essai » en ce moment. Cela donne simplement à l’entreprise l’exclusivité si jamais elle décide d’en mettre en œuvre un à l’avenir.

Dans le document de brevet, Sony a décrit un système dans lequel les spectateurs d’une diffusion en direct peuvent voter pour retirer un joueur d’un jeu en cours. Le joueur n’aurait aucun droit de veto sur cette décision et il pourrait être réaffecté à un autre match. Le système afficherait le niveau de compétence des joueurs actuels et leurs statistiques pour le jeu, telles que le temps joué, les notes et les réalisations. Tout cela se déroulerait via «le système de jeu en nuage», quoi que cela signifie.

Pour éviter que le public abuse de ce système, un seuil de vote de 60% doit être atteint afin de mettre un joueur au banc d’un match. Les spectateurs avec un niveau de compétence plus élevé verront également leurs votes comptés plus fortement lors de l’élection. Bien que Sony ait affirmé que ce système serait bénéfique pour éliminer les «griefs» irrespectueux des matchs, le brevet inclut également la possibilité pour les spectateurs de payer un prix fixe ou d’enchérir pour pouvoir retirer des joueurs d’un match. Le texte mentionne également un système dans lequel les spectateurs peuvent avertir les joueurs actifs d’améliorer leur gameplay. Mince.

C’est une idée terrible pour tant de raisons, dont l’une est qu’avoir autant de pouvoir pourrait inciter quelqu’un à mal l’utiliser. Les femmes sont déjà confrontées à d’immenses obstacles dans l’esport, y compris les préjugés sexistes quant à savoir si les femmes sont ou non suffisamment qualifiées pour participer à des jeux compétitifs. Et la principale inspiration derrière ces outils remonte à Twitch, selon le paragraphe d’ouverture du brevet. Sauf que les trolls racistes de Twitch ont récemment organisé des raids haineux contre des streamers marginalisés, le tout en utilisant des outils approuvés par la plate-forme. Il est très probable qu’un effort coordonné similaire puisse saper l’intégrité d’un vote bancal au sein du système proposé par Sony.

Bien que Sony prétende que le brevet représentait quelque chose provenant d’une gamme d’inventions qui « améliorent la fonctionnalité et l’interactivité pour les joueurs », les spécificités dudit brevet sont troublantes. Malgré l’accent mis sur l’équité et la priorisation du niveau de compétence, il est absurde de breveter un système où les spectateurs peuvent payer pour retirer des joueurs d’un match. Il ne s’agit pas de faire de l’esport compétitif un meilleur écosystème. C’est juste essayer de canaliser plus d’argent dans les poches de Sony.

Sony n’a pas à mettre en œuvre le système décrit dans le brevet, et j’espère qu’ils ne le feront pas. Le brevet garantit simplement que les concurrents de l’entreprise ne peuvent pas mettre en œuvre un système similaire, et nous ne savons pas si les inventions de ce brevet sont actuellement en développement. Néanmoins, cela peut nous donner un aperçu des idées de Sony pour monétiser les jeux compétitifs.