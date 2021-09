Les Brewers arrêtent la séquence de succès des Phillies dans son élan

09/08/2021 à 08:08 CEST

Le gardien forestier vénézuélien Avisail García (25 ans) a frappé un home run de deux touchés et Les Brewers de Milwaukee ont défait les Phillies de Philadelphie 10-0. Grâce à leur victoire, les Brewers ont maintenu leur avance record de 11 matchs dans le centre de la Ligue nationale sur les Reds de Cincinnati.

Philadelphie a perdu 2,5 matchs derrière les Braves d’Atlanta, leaders de la division Est de la NL, qui ont battu les Nationals de Washington 8-5. Les Phillies avaient remporté leurs cinq rencontres précédentes avec les Brewers cette saison, dont un balayage de quatre matchs à Philadelphie en mai et une éruption de 12-0 à Milwaukee lundi.

En fin de septième manche, Garcia (25 ans) a fait rebondir le ballon hors du terrain alors qu’il trouvait les lancers du releveur Cam Bedrosian, avec un coéquipier sur les pistes. Garcia est revenu dans l’alignement et son compatriote de troisième but Eduardo Escobar a marqué trois points.

Sur le monticule, la victoire a été marquée par le partant Eric Lauer (5-5) en sept manches, accordant quatre coups sûrs en sept manches.

Miley jette solide et guide le triomphe des Reds

Le partant Wade Miley a lancé sept manches, le ranger Nick Castellanos a frappé un circuit et le Rouges de Cincinnati ils ont remporté une victoire bien méritée, battre les Chicago Cubs 4-3. Cincinnati avait perdu sept des neuf pour céder du terrain dans la course aux séries éliminatoires de la NL. Les Reds ont commencé le match derrière San Diego pour la deuxième wild card.

Miley (12-5), qui vient de réaliser l’une de ses pires performances au cours d’une saison impressionnante, a accordé un point et cinq coups sûrs, en a retiré huit sur des prises et n’a pas marché.

Pour les Cubs, le receveur vénézuélien Willson Contreras (18 ans) a envoyé le ballon dans la rue en troisième manche contre les lancers de Miley, sans coureurs devant. Son compatriote le frappeur Rafael Ortega (10) a également frappé un retour complet en huitième, sans aucun homme en circulation.

La défaite est revenue au partant Adrian Sampson (0-2) en cinq manches.

Albies frappe un home run dans la victoire des Braves

Le joueur de deuxième but Ozzie Albies a frappé un circuit de deux points pour briser l’égalité contre Ryne Harper en septième manche et les Braves d’Atlanta ont battu les Nationals de Washington 8-5. Atlanta, trois fois champion en titre de la NL East, a commencé la journée avec une avance de 1,5 match sur les Phillies de Philadelphie dans la division.

Albies (27), qui a récolté quatre points produits et est allé en profondeur pour le quatrième match consécutif, a donné une avance de 5-1 aux Braves au quatrième avec une mouche sacrifice. Le Ranger Adam Duvall (32 ans) a également touché le fairway en première manche, avec deux porteurs de ballon sur la base. La victoire a été remportée par le relais Luke Jackson (2-2) en une et une troisième manche.

Pour les Nationaux, le ranger cubain Yadiel Hernández (8) a réalisé un tour complet en septième manche menant deux coureurs sur la route. La défaite a été emportée par le relais de relève Ryne Harper (0-2), qui a accordé deux coups sûrs et deux points.

Gant mène la victoire des Twins

Le partant John Gant a lancé cinq manches solides pour sa première victoire depuis qu’il a rejoint le Minnesota et a gâché le retour du partant de Cleveland blessé Aaron Civale et Les Twins battent les Indiens 3-0. Le Ranger Brent Rooker (7) a lancé le ballon en septième manche, en solo.

Sur le monticule, la victoire a été créditée par Gant (5-9) en accordant trois coups sûrs, donnant quatre buts et en retirant sept sur des prises. Les Indiens ont perdu contre Civale (10-3) en 4 2/3 manches.

Kirk frappe deux circuits et Semien un contre les Yankees

Le frappeur désigné mexicain Alejandro Kirk a frappé une paire de circuits et le joueur de deuxième but Marcus Semien a de nouveau frappé un circuit dans la victoire pour les Blue Jays de Toronto, qui ont battu les Yankees de New York 5-1. Kirk (7) a fait rebondir le ballon sur le terrain à deux reprises, initiant le penalty contre les Yankees en deuxième manche contre les lancers de Cole, sans coureurs devant. A la huitième manche, il fait à nouveau disparaître le ballon, seul également, en punition du relais serpentin Clay Holmes, avec deux retraits dans l’épisode. Les deux circuits de Kirk ont ​​survolé la clôture du champ droit. Le premier mesurait 362 pieds, tandis que le second mesurait 392 pieds.

Semien a prolongé son record de carrière avec son 38e circuit et son septième contre les Yankees cette année. Il s’agissait du sixième circuit en six matchs pour Semien, dont le meilleur record en carrière était de 33 pour les Oakland Athletics en 2019. La victoire a été attribuée au partant Steven Matz (11-7) en six manches.

Les Yankees sont restés un demi-match devant les Red Sox de Boston, qui ont perdu contre les Rays de Tampa Bay pour la première wild card de l’AL. New York a perdu pour la huitième fois en 10 matchs depuis une séquence de 13 victoires consécutives du 14 au 27 août. Les Yankees ont également perdu leur partant vedette Gerrit Cole, qui a quitté le match tôt en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Pour les Yankees, Cole (14-7) a été retiré en quatrième manche avec une tension aux ischio-jambiers gauche après avoir accordé une volée de sacrifice à Reese McGuire qui a donné aux Blue Jays une avance de 3-1. Après que le tir du joueur de champ central Aaron Judge se soit éloigné de son gant, Cole a fait un geste vers l’abri et a été contrôlé par l’entraîneur Tim Lentych.

La défaite a été remportée par Cole (14-7) en trois épisodes et deux tiers. Pour les Blue Jays, le cogneur Vladimir Guerrero Jr. a stoppé sa séquence de frappeurs, un sommet en carrière, à 14 matchs.

Cruz frappe deux circuits et entre dans l’histoire avec la victoire des Rays

Le frappeur désigné dominicain Nelson Cruz a frappé deux circuits et, à 41 ans, est devenu le joueur le plus âgé de l’histoire de la Ligue majeure à frapper 30 circuits en une saison, au volant les Rays de Tampa Bay pour battre les Red Sox de Boston 12-7. Tampa Bay a augmenté son avance dans l’AL East à 9,5 matchs contre les Yankees de New York. Les Red Sox ont de nouveau perdu l’occasion de dépasser les Yankees pour la première place de wild-card dans la Ligue américaine.

Le receveur Mike Zunino a également frappé deux circuits et Jordan Luplow en a ajouté un pour l’équipe avec la meilleure fiche de la Ligue américaine et le club le mieux noté dans les majeures. Cruz (30) a frappé un retour complet dans la troisième manche menant un coureur sur les sentiers contre les livraisons du partant vénézuélien Eduardo Rodríguez. En début de cinquième manche, le Dominicain a fait à nouveau disparaître le ballon du terrain en chassant les lancers de son compatriote, le relève Michael Feliz, sans hommes en circulation. Les coups sûrs de Cruz ont volé à 410 pieds dans la troisième manche et à 438 dans la cinquième, tous deux dans la même direction entre les champs gauche et central. Pour Cruz, il s’agissait de son 447e coup de circuit en carrière et de sa huitième saison sur 30 circuits. Il a également frappé un double et un simple, réalisant quatre points et marquant trois. Acquis du Minnesota à la fin juillet, il atteint 0,375 avec quatre circuits en septembre, marquant 11 points avec 10 points produits. Zunino (29) l’a fait en quatrième manche et a répété le penalty en sixième.

La recrue des Rays, Wander Franco, est passée à 0 en 4 avec un but sur balles, prolongeant sa séquence sur la base à 37 matchs et dépassant Mickey Mantle (1951-1952) pour la plus longue période pour un joueur de la Ligue américaine de moins de 21 ans. Franco, 20 ans, est maintenant derrière seulement Frank Robinson, qui a inscrit 43 matchs de suite en 1956. La victoire a été attribuée au partant Drew Rasmussen (2-1) en cinq manches.

Pour les Red Sox, le joueur de troisième but Bobby Dalbec a frappé des circuits en huitième et neuvième manches, tandis que le ranger dominicain Danny Santana (5) a sorti le ballon du terrain en huitième manche, sans coéquipiers en circulation. La défaite est revenue au partant vénézuélien Eduardo Rodríguez (11-8) en trois manches 2/3.

Alonso frappe deux circuits dans la victoire des Mets

Le joueur de premier but Pete Alonso a frappé deux circuits, dont son 100e en carrière, et Les Mets de New York ont ​​battu les Marlins de Miami 9-4. Les Mets, troisièmes à 70-69, sont restés quatre matchs derrière les leaders de l’Est de la NL, les Braves d’Atlanta, mais ont remporté un match contre les Phillies de Philadelphie à la deuxième place. Alonso (32) a frappé un circuit de deux points dans la première manche pour sa 100e carrière, puis en a ajouté un en solo. Le cogneur de 26 ans a atteint le cap de son 347 match, le deuxième plus rapide de l’histoire des ligues majeures. Ryan Howard de Philadelphie l’a fait en 325 matchs.

La victoire a été attribuée au partant vénézuélien Carlos Carrasco (1-2) qui a remporté sa première victoire avec l’équipe. Carrasco a lancé cinq manches de quatre points à son huitième départ pour les Mets. Un seul des points qu’il a accordés a été mérité alors que New York a commis trois erreurs lors de sa sortie. Le vétéran droitier, acquis des Indians de Cleveland pendant l’intersaison, a accordé sept coups sûrs, en a retiré quatre sur des prises et a marché. Il a raté les quatre premiers mois de la saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Les Marlins ont perdu contre le partant Paul Campbell (1-3) en 2 1/3 de manches.

Webb et Yastrzemski s’allient pour remporter les Giants

Le partant Logan Webb a lancé sept manches, le ranger Mike Yastrzemski a frappé un circuit et le Les géants de San Francisco, dirigeants de la division Ouest de la Ligue nationale, a battu les Rockies du Colorado 12-3. En route vers la victoire, Webb (9-3) a accordé neuf coups sûrs et trois points, et a retiré six frappeurs par retrait au bâton, tandis que Yastrzemski (22 ans) a botté le ballon hors du terrain en septième manche.

Pour les Rocheuses, la défaite a été infligée par le partant Chi Chi González (3-7) en une et troisième manche.

Correa mène la victoire des Astros avec un seul

L’arrêt-court portoricain Carlos Correa a réalisé le point gagnant en 10e manche et les Astros de Houston ont battu les Mariners de Seattle 5-4. Correa s’est connecté contre le plus proche dominicain Yohan Ramírez avec un doublé entre le champ droit et le champ central, envoyé au buzzer au joueur de premier but cubain Yuli Gurriel.

Le joueur de deuxième but vénézuélien José Altuve (26 ans) a frappé des quatre coins en troisième manche, sans coureurs devant, contre le travail du partant Logan Gilbert.

La victoire a été remportée par le plus proche Ryne Stanek (2-4) dans un épisode. Pour les Mariners la défaite a été imputée par Ramírez (1-3) en autorisant un imparable et un run.

Pujols frappe un home run contre son ancienne équipe, les Cardinals

Le joueur de premier but dominicain Albert Pujols a frappé un coup de circuit à son retour au Busch Stadium, envoyant Les Dodgers de Los Angeles remportent une victoire 7-2 sur leur ancienne équipe, les Cardinals de St. Louis. Le joueur de troisième but Justin Turner a frappé deux circuits et Will Smith a réussi deux circuits pour les prétendants aux séries éliminatoires des Dodgers, qui ont gagné pour la sixième fois en huit matchs, tandis que St. Louis en a perdu quatre de suite.

Pujols, un cogneur vedette qui a mené les Cardinals à une paire de championnats de la Série mondiale, a fait sa deuxième apparition au Busch Stadium après avoir joué pour cette neuvième de 2001 à 2011. Pujols a reçu une ovation de 40 secondes lorsque son annonce a été faite. au bâton dans la première manche, avec le receveur et coéquipier de longue date, le Portoricain Yadier Molina, s’avançant devant le marbre pour prolonger l’ovation debout. Pujols a percé le quatrième lancer de JA Happ dans une ligne sur le mur à gauche. C’était le 679e home run de sa carrière et le 17e de la saison. Pujols, qui n’a pas joué dans le match d’ouverture de la série lundi soir, était 1 sur 4. Le joueur de premier but a signé un contrat de 10 ans avec les Angels après la saison 2011, puis a rejoint les Dodgers en mai dernier.

La victoire a été créditée au relève Alex Vesia (3-1) dans un tiers d’entrée. Les Cardinals ont perdu contre le partant JA Happ (8-8) en cinq manches.