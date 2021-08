Les Brewers ont battu les Cubs deux fois de suite

11/08/2021 à 8h13 CEST

.

Le partant dominicain Freddy Peralta a lancé 5 1/3 de manches pour les Brewers de Milwaukee, qui ont battu les Cubs de Chicago 4-2 dans la première réunion d’un programme double. En route pour remporter la victoire, Peralta (9-3) a travaillé 5 1/3 manches, a accordé cinq coups sûrs, deux points, a marché deux et a pris sa retraite huit par retrait au bâton. Le dominicain a effectué 89 lancers, dont 61 se sont rendus dans la zone des frappes et ont baissé sa MPM à 2,26 après avoir affronté 24 frappeurs.

Le garde forestier vénézuélien Avisail Garcia (20 ans) a envoyé le ballon dans le fairway en quatrième manche menant un coureur sur la route contre le travail du partant Justin Steele. L’arrêt-court dominicain Willy Adames (21 ans) a également frappé des quatre coins dans la quatrième manche, en solo, battant le streamer de Steele.

La défaite a été portée par Steele (2-1) en cinq manches.

Dans le deuxième match, le joueur de troisième but vénézuélien Eduardo Escobar a produit le point gagnant en cinquième manche et les Brewers ont battu les Cubs 6-3. En cinquième manche, Escobar a placé un simple au champ droit et a conduit dans la course pour la dernière avance.

Sur le monticule, le triomphe a été marqué par le soulagement dominicain Miguel Sánchez (1-0) dans le travail d’un tiers d’épisode. Pour les Cubs, la défaite a été emportée par le relève Dan Winkler (1-3) en une et une troisième manche.

Astudillo frappe des quatre coins dans la victoire des Twins

Le joueur de troisième but vénézuélien Willians Astudillo a frappé un circuit de deux points dans le sixième partant de Dallas Keuchel, et les Twins du Minnesota ont battu les White Sox de Chicago 4-3, mettant ainsi fin à une séquence de quatre victoires consécutives. Astudillo (6) a envoyé le ballon de l’autre côté de la clôture en sixième manche contre Keuchel, menant un porteur de ballon en circulation, alors que le lanceur a réussi deux retraits de l’épisode. Astudillo, qui jouait au troisième but pour Josh Donaldson, a attrapé une ligne du joueur de premier but cubain Jose Abreu et a lancé un relais au premier but pour doubler Tim Anderson et mettre fin à la huitième manche.

Au monticule, la victoire a été attribuée au partant Griffin Jax (3-1) en six manches. Les White Sox ont eu Abreu (22) avec un coup sûr à quatre coins dans la troisième manche, sans coéquipiers devant, quand il a trouvé les lancers de Jax.

Lowe revient contre les Red Sox

Le joueur de deuxième but Brandon Lowe a frappé des quatre coins et les Rays de Tampa Bay ont battu les Red Sox de Boston 8-4. Lowe (25) a apporté de la puissance sur le terrain de jeu et a sorti le ballon du terrain en troisième manche, sans coureurs devant. Au monticule, la victoire a été attribuée au relève Andrew A. Kittredge (8-1), qui a travaillé deux manches et accordé trois coups sûrs.

Pour les Red Sox, le joueur de troisième but dominicain Rafael Devers (28 ans) a frappé un retour complet en deuxième manche, sans coéquipiers sur les pistes, alors qu’il dépassait les lancers du partant colombien Luis Patiño. La défaite a soulagé Matt Barnes (6-5) dans les deux tiers d’un épisode.

Lowrie double et remporte la victoire en athlétisme

Le frappeur désigné Jed Lowrie a réussi un doublé RBI gagnant en carrière à la 10e manche alors que les Athletics d’Oakland battaient les Indians de Cleveland 4-3. En début de 10e manche, Lowrie a doublé profondément dans le champ gauche et a frappé le registre pour la course de fin de match.

Le Ranger Seth Brown (14) a effectué un tour complet dans le quatrième, en solo.

Sur la butte, le triomphe a été crédité par le relais Lou Trivino (5-4) en un seul épisode de travail. Pour les Indiens, la défaite a été imputée par le plus proche Nick Wittgren (2-5) en une manche.

Smyly contrôle les Reds avec ses tirs

L’ouvreur Drew Smyly a travaillé six épisodes et Les Braves d’Atlanta ont battu les Reds de Cincinnati 3-2. Pour obtenir la victoire, Smyly (8-3) a accordé deux coups sûrs, un circuit et deux points, a accordé deux buts sur balles et a retiré sept frappeurs sur des prises.

Le garde forestier Adam Duvall (25 ans) a effectué un tour complet dans la quatrième manche menant un coureur sur les sentiers.

Pour les Reds, le ranger dominicain Aristides Aquino (7) a fait exploser le bâton avec un coup sûr aux quatre coins en deuxième manche, menant un coureur devant. La défaite a été emportée par le relais Heath Hembree (2-7) en un tiers de manche.

Happ lance solide pour les cardinaux et bat les pirates

Le partant JA Happ a travaillé six manches, a été soutenu par deux circuits et les Cardinals de St. Louis ont battu les Pirates de Pittsburgh 4-1. En route vers la victoire, Happ (6-6) a accordé un coup de circuit, un point, deux buts sur but et cinq frappeurs retirés par retrait au bâton. L’arrêt-court Paul DeJong (15) et le Ranger Tommy Edman (7) ont frappé le ballon avec des circuits.

Pour les Pirates, la perte a été imputée par le partant Steven Brault (0-1) dans un travail en cinq rondes.

Les Angels et les Blue Jays se partagent les victoires

Le joueur de premier but Phil Gosselin et le garde forestier Justin Upton ont marqué deux points chacun pour Los Angeles Angels, qui ont battu les Blue Jays de Toronto 6-3 dans le premier match d’un programme double. Les deux se sont combinés pour quatre des six touchés des Angels.

La victoire a été attribuée au relais vénézuélien Junior Guerra (3-2) dans un épisode, donnant un passeport. Pour les Blue Jays, la défaite a été emportée par le partant Steven Matz (9-7) en 4 2/3 manches.

Dans le deuxième match, le ranger cubain Lourdes Gurriel était chargé de tirer une paire de scores pour les Blue Jays, qui ont battu les Angels 4-0. Gurriel n’a frappé qu’une seule fois en trois voyages dans la cage du frappeur et a fini par conduire dans une paire de touchés.

Sur le monticule, la victoire a été créditée par le relève Trevor Richards (5-1) en deux manches, a cédé un but et a retiré deux frappeurs sur des prises. Pour les Angels, la défaite est revenue au partant vénézuélien José Suárez (5-5) en 5 1/3 de manches.

Seager et Muncy frappent les Phillies avec des circuits

Le coureur de l’arrêt-court Corey Seager et le joueur de premier but Max Muncy ont marqué pour le Les Dodgers de Los Angeles, qui ont battu les Phillies de Philadelphie 5-0. Seager (5) a envoyé le ballon vers le fairway en cinquième manche, sans coureurs devant, tandis que Muncy (23 ans) l’a fait en neuvième manche, également seul.

Sur le monticule la victoire correspond au relèvement d’Alex Vesia (2-1) en une et deux tiers de manche. Pour les Phillies, le releveur vaincu JD Hammer (1-1) en un épisode.

Candelario frappe un circuit et Cabrera continue avec 498 circuits

Le joueur de troisième but Jeimer Candelario a frappé des quatre coins de la Les Tigers de Detroit l’emportent 9-5 sur les Oriols de Baltimore, pour qui le ranger vénézuélien Anthony Santander a frappé une paire de circuits. Candelario (8) a retiré le ballon du capo à la huitième manche, menant un coureur devant. Sur le monticule, la victoire est revenue au soulagement de Kyle Funkhouser (6-1) en une manche et deux tiers.

L’attaquant vénézuélien désigné Miguel Cabrera est revenu sur le terrain après avoir pris une pause planifiée. Cabrera reste à 498 circuits dans sa carrière et est à deux doigts d’entrer dans le club sélect des 500. Le Vénézuélien, qui a frappé 1 sur 3, a une fois appuyé sur le buzzer.

Pour les Oriols, Santander (9) a réussi deux coups sûrs à l’arrière. Santander a commencé la pénalité avec son bâton contre les Tigers en deuxième manche, aucun coureur sur les buts n’ayant trouvé la banderole du partant Casey Mize. Dans la quatrième manche, il a de nouveau fait rebondir le ballon hors du terrain, encore une fois contre Mize, sans coureurs devant, sans retrait dans la manche. Le premier home run de Santander a volé à 414 pieds au-dessus de la clôture du champ droit, et le deuxième home run était de 388 au côté opposé, le champ gauche.

La défaite a été portée par le partant Keegan Akin (0-6) en trois manches.

Odorizzi lance solide et Jones pousse deux contre les Rocheuses

Le joueur de premier but Jake Odorizzi a lancé cinq manches et le joueur de premier but Taylor Jones a inscrit deux touchés pour les Astros de Houston, qui ont blanchi les Rockies du Colorado 5-0. En cinq manches, Odorizzi (5-6) a accordé trois coups sûrs, deux buts sur balles et retiré trois frappeurs par retrait au bâton. En attaque, Jones était le joueur le plus productif, frappant 2 sur 4 avec deux points produits et un but.

La défaite des Rocheuses a été emportée par le partant Jon Gray (7-8) en 4 1/3 de manches.

Perez aide les Royals avec deux circuits

Le receveur vénézuélien Salvador Pérez a frappé une paire de circuits et a terminé avec trois points produits pour les Royals de Kansas City, qui ont dominé les Yankees de New York 8-4. Pérez (29 ans) a répondu au streamer ennemi par deux coups des quatre coins. Le premier d’entre eux l’a touché dans le premier épisode menant un coureur en tête, après avoir perdu le contrôle de la serpentine de l’ouvreur Néstor Cortés. En sixième manche, le Vénézuélien a de nouveau fait exploser la clôture contre les tirs de Cortés, sans compagnons à bord. Le premier home run de Pérez l’a envoyé voler entre les champs gauche et central, envoyant le ballon à 418 pieds, et son deuxième home run de la journée l’a envoyé de la même manière, entre les champs gauche et central, avec un coup de poing de 418 pieds. .

La victoire a été attribuée au relève Josh Staumont (2-2) en une et une troisième manche. Pour les Yankees, la défaite a été emportée par Cortés (0-1) en cinq manches et deux tiers.