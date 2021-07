Les Brewers ont battu les White Sox 7-1; La Russa, Anderson éjecté

Le manager des White Sox de Chicago, Tony La Russa, a été éjecté pour la première fois en dix ans. Tyrone Taylor de Milwaukee lui a donné encore plus de raisons de se sentir frustré peu de temps après.

Taylor a frappé un grand chelem pour couronner l’explosion de six points des Brewers lors de la septième manche d’une victoire de 7-1 vendredi soir. Le grand chelem de Taylor est survenu peu de temps après qu’une marche chargée de bases vers Rowdy Tellez ait provoqué l’expulsion de La Russa.

« Avant la plupart des présences au bâton, je dois me calmer un peu », a déclaré Taylor. “Mais celui-là, je devais définitivement me détendre et rester enfermé et me regrouper et juste essayer d’aller là-haut et d’avoir une bonne frappe au bâton.”

La Russa et l’arrêt-court Tim Anderson ont tous deux été expulsés par l’arbitre du marbre John Libka lors du match d’ouverture de cette série interligues entre les chefs de division.

L’expulsion de La Russa est intervenue lors d’une conférence de monticule avec deux retraits en septième après que Tellez ait marché sur un terrain 3-2 qui a été jugé juste à l’extérieur. Anderson était dans l’abri en début de huitième manche lorsqu’il a également été éjecté.

Il s’agissait de la première expulsion de l’année pour La Russa, qui a pris sa retraite de la direction en 2011 avant de faire un retour cette saison.

“J’ai été expulsé plusieurs fois dans ma carrière, mais tout est à cause de l’émotion”, a déclaré La Russa. “Parfois, vous vous enflammez parce que vous vous en souciez. Je le répète, ce n’est pas notre objectif de crier sur les arbitres et de les intégrer au jeu ce jour-là. Parfois, lorsque vous vous souciez de gagner, ce que nous faisons, vous vous enflammez. Arbitres comprennent que l’émotion en fait partie, alors ils entendent d’une oreille et voient d’un œil, mais parfois ça va trop loin, et aujourd’hui ça va trop loin.”

Ryan Burr est resté dans le match après avoir fait marcher Tellez, mais il a lancé un lancer 2-2 que Taylor a envoyé juste à l’intérieur du poteau de faute du champ gauche pour donner aux Brewers un avantage de 7-0.

Taylor a déclaré qu’il n’était pas sûr au départ si son entraînement irait mal.

“Mais alors que j’ai vu le ballon voler, j’ai su qu’il allait rester juste”, a déclaré Taylor. “C’était malade. J’ai pu célébrer avec mes coéquipiers. Je ne sais même pas avec qui j’ai établi un contact visuel dans la pirogue, mais j’ai l’impression d’avoir établi un contact visuel avec chaque personne et je pouvais sentir leur énergie et je J’ai presque raté la première base. Mais nous avons glissé ce pied là-dedans, bébé. “

Aaron Bummer et Burr ont chacun buté deux frappeurs en septième. Les White Sox ont délivré un total de neuf marches.

Tellez est allé 2 pour 3 avec deux points produits et a mis les Brewers en tête pour de bon avec son simple chargé de bases dans le quatrième contre Lucas Giolito (8-7). Tellez, acquis de Toronto le 6 juillet, était 2e sur 13 avec les Brewers avant vendredi.

Giolito a accordé un point et six coups sûrs en six manches tout en marchant cinq et en retirant trois sur des prises.

Les White Sox ont mis les coureurs dans les virages contre Adrian Houser (6-5) en sixième, mais Leury Garcia a frappé un joueur au sol à la fin de la manche.

Andrew Vaughn a marqué en huitième pour la seule course des White Sox.

Le partant des Brewers Freddy Peralta est parti après avoir lancé seulement 51 lancers en quatre manches blanches. Les Brewers ont utilisé Peralta et Houser vendredi pour gérer leur charge de travail.

Peralta a déjà lancé un sommet en carrière de 102 manches cette saison.

“Nous lui avons accordé une pause après le match des étoiles, une pause, et l’objectif est simplement que cette période de récupération entre les départs soit un peu plus facile et qu’il soit aussi frais que possible”, a déclaré Craig, directeur des Brewers. dit Counsell. “Nous le prolongerons la prochaine fois et le traiterons assez normalement la prochaine fois.”

SALLE DES FORMATEURS

White Sox: La Russa dit que les rapports ont été “très encourageants” sur OF Eloy Jimenez dans sa mission de rééducation dans les ligues mineures alors qu’il se prépare à faire ses débuts en MLB 2021 après avoir fait face à une rupture du tendon pectoral.

Brewers: OF Lorenzo Cain devrait poursuivre sa mission de réadaptation avec Triple-A Nashville pendant le week-end et rejoindre les Brewers par la suite. Cain n’a pas joué depuis le 31 mai en raison d’une tension aux ischio-jambiers. … 3B Travis Shaw (épaule gauche disloquée) et 1B Daniel Vogelbach (ischio-jambiers gauche tendu) iront à Nashville la semaine prochaine plutôt que de rejoindre les Brewers lors de leur voyage sur la route alors qu’ils se remettent de blessures.

SUIVANT

Le LHP Carlos Rodón (8-3, 2,14 ERA) commence pour Chicago et le RHP Corbin Burnes (5-4, 2,16) lance pour Milwaukee alors que les White Sox et les Brewers poursuivent leur série de trois matchs samedi soir.