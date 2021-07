Les Brexiteers furieux alors que le tribunal rejette l’offre d’annuler l’accord détesté de l’UE – “Donnez-nous un bon Brexit!” | Politique | Nouvelles

Mercredi, deux contestations judiciaires contre la légalité du protocole d’Irlande du Nord du Brexit ont été rejetées par le juge de la Haute Cour de Belfast, le juge Colton. Mais la décision a suscité la fureur des lecteurs d’Express.co.uk.

Commentant ce site Web, un lecteur a déclaré : « Le protocole NI, comme d’autres parties horribles de l’accord, a été signé afin d’éviter l’OMC immédiate.

“Maintenant, 6 mois plus tard, l’OMC ne fait pas peur, il est donc temps de nous libérer et de nous éloigner du commerce et de la dépendance avec l’UE.”

Un autre a écrit: “Toujours entre les mains de l’UE, nous savons tous que l’UE dit toujours à la Grande-Bretagne quoi faire, alors c’est choquant.”

Un troisième a commenté : « Retirez-vous de l’Accord de retrait ».

Un autre a fulminé : “Ce n’est pas parce qu’ils disent que c’est légal que ça veut dire que c’est juste.”

Un cinquième a déclaré : « L’OMC réglera cela.

Un autre fulminant : “Déchirez la FCA, le protocole NI, la facture de divorce et arrêtez tout paiement futur à l’UE, puis donnez-nous le bon Brexit pour lequel nous avons voté.”

Le juge Colton a également rejeté l’argument selon lequel le Protocole viole la législation de 1998 qui sous-tend l’Accord de paix du Vendredi saint en Irlande du Nord.

La principale affaire de contrôle judiciaire a été prise par un collectif de syndicalistes et de Brexiteers de tout le Royaume-Uni, dont l’ancienne dirigeante du DUP Arlene Foster, l’ancien dirigeant de l’UUP Steve Aiken, le dirigeant du TUV Jim Allister, l’architecte de l’Accord de Belfast Lord Trimble, l’ancien député européen du Brexit Party Ben Habib et la baronne Hoey.

Un cas ci-joint a été pris par le pasteur de Belfast Clifford Peeples.

À l’extérieur du tribunal, M. Habib a déclaré: “Le juge nous a condamnés pour tous les motifs mais, surtout, ce qu’il a trouvé était l’article 6 de l’Act of Union, une partie fondamentale de l’Act of Union 1800, qui n’existe plus, que l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne La Grande-Bretagne a effectivement été séparée par le Protocole.

“Il semble avoir été adopté par le Parlement sans même que le Premier ministre reconnaisse que son propre acte, le protocole d’Irlande du Nord, a en fait rompu l’union du Royaume-Uni.”

Le protocole est extrêmement controversé auprès des unionistes et des loyalistes car il crée une frontière commerciale entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et signifie que les règles de l’UE régissant le commerce des marchandises sont toujours en vigueur dans la région.