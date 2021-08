Les Brexiteers ne seront pas dupes ! Boris a dit que les électeurs de Leave ne seront PAS tenus pour acquis | Politique | Nouvelles

in

Jayne Adye, directrice du groupe de campagne multipartite Get Britain Out, a lancé un avertissement sévère avec des négociations sur des questions clés, notamment le protocole d’Irlande du Nord, qui devrait reprendre. Et elle a souligné sa conviction que malgré les assurances du Premier ministre, le Brexit n’était pas encore “terminé” – tout en exprimant ses inquiétudes quant au fait que malgré les changements radicaux résultant des élections de 2019, la récolte actuelle de députés n’était pas à la hauteur.

Mme Adye a déclaré: “Pendant des années, les Brexiteers ont dû se battre bec et ongles pour changer le paysage politique à Westminster afin qu’il reflète mieux les vues du pays, déplaçant des centaines de députés qui ont essayé pendant si longtemps de saper notre vote et de nous lier au l’UE pour les décennies à venir. Il s’avère que les choses ne semblent pas avoir changé.

Elle a déclaré : « De nombreux députés du Brexiteer semblent désormais plus soucieux de sauver leur peau que de maintenir la pression pour s’assurer que nous ne sommes pas dans une situation où nous pourrions être ramenés dans le projet européen.

“Si les choses ne changent pas, et que le gouvernement n’est pas obligé de régler bientôt les problèmes restants avec l’UE, c’est exactement vers quoi nous nous dirigeons – mais aucune mesure n’est prise jusqu’à présent.”

Mme Adye a rendu hommage aux députés, dont l’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith et David Jones, vice-président du Groupe de recherche européen qui, selon elle, n’avaient “pas choisi la facilité pour passer à autre chose”.

Mais elle a ajouté : « Dans de nombreuses interactions récentes avec des députés, je me suis retrouvée face à un mur de briques ! Les députés qui se sont battus avec fierté pour le Brexit, ne sont même plus disposés à parler – sous quelque forme que ce soit – des problèmes en suspens, affirmant qu’ils doivent se concentrer sur le retour des Remainers et qu’ils ignorent maintenant complètement le Brexit parce qu’ils ont des priorités différentes pour faire les gros titres !

“J’ai des preuves écrites de cela qui m’ont été adressées personnellement, et c’est profondément frustrant.”

En référence à la fin imminente des vacances, Mme Adye a déclaré: «Nous approchons maintenant de septembre – le mois où expirent nos accords de reconduction avec l’UE sur l’Irlande du Nord.

«Pourtant, nous n’avons rien entendu de la majorité à Westminster remettant en cause le manque d’action au cours des derniers mois.

“Au lieu de cela, nous continuons à nous rapprocher de plus en plus d’une situation où l’Irlande du Nord est coupée du reste du Royaume-Uni.”

Un tel schéma ne pourrait pas perdurer si les députés auxquels les partisans du Brexit avaient précédemment fait confiance pour leurs votes voulaient conserver leur siège la prochaine fois.

Mme Adye a souligné: «Il ne s’agit pas du discours et des articles écrits de chaque député concernant le Brexit, ou de ne faire que des représentations au nom des Brexiteers.

“Mais peut-être que j’ai l’air naïf quand je dis que je m’attends à ce qu’un député qui a été un fervent partisan du Brexit continue de soulever des questions importantes qui restent très préoccupantes alors que nous nous dirigeons vers une Grande-Bretagne véritablement mondiale.”

Elle a souligné: “Je sais une chose avec certitude cependant, les Brexiteers ne seront pas dupés et traités comme un vote garanti lors de la prochaine élection générale, s’il continue d’y avoir un échec à livrer un vrai Brexit pour l’ensemble du Royaume-Uni.

“Donc, au lieu de se concentrer uniquement sur le retour des partisans de Remain, les députés conservateurs devraient penser à terminer correctement le travail, afin que nous puissions tous bénéficier d’une Grande-Bretagne vraiment mondiale.”

Lord David Frost devrait reprendre les négociations le mois prochain dans le but d’éviter ce que certaines craintes pourraient dégénérer en une guerre commerciale à part entière dans le différend sur les règles de l’UE pour l’Irlande du Nord.

Le débat sera probablement centré sur une interdiction de l’UE sur les viandes réfrigérées britanniques, y compris les saucisses et les hamburgers, vendues en Irlande du Nord.

La période de grâce de la bureaucratie de l’UE imposée unilatéralement par le Royaume-Uni devrait expirer fin septembre, date à laquelle les pétards britanniques ne seront plus autorisés à être vendus à moins qu’un accord ne soit conclu.

Un responsable britannique a déclaré à Express.co.uk la semaine dernière : « Nous avons reçu une réponse constructive de la Commission en réponse à notre demande de suspension des accords existants.

« Des responsables sont en contact et nous engagerons des pourparlers avec l’UE dans les semaines à venir pour faire avancer les propositions de notre document de commandement.

“Comme nous l’avons dit précédemment, des changements importants sont nécessaires aux mécanismes existants du Protocole pour s’assurer qu’il est adapté à l’avenir.”