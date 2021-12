Les bricolages les plus amusants à faire avec les enfants ce Noël

12/02/2021

Les Noël avec des garçons et des filles à la maison peut se résumer en un mot : illusion. Ce sont eux qui vivent cette époque avec la plus grande émotion, et ils nous la transmettent à nous, adultes, nous rappelant à quel point tout est beau avec les yeux de l’enfance. C’est donc un moment idéal pour faire des choses ensemble en famille, laisser libre cours à l’imagination et à la créativité, avoir des conversations, partager des rires et collectionner des moments. Et l’une des meilleures options pour le faire est de décorer la maison avec Décorations de Noël. Et s’ils sont faits maison, tant mieux !

Bricolages de Noël à faire en famille

Les possibilités de faire de l’artisanat de Noël avec du matériel que nous avons à la maison sont infinies. Nous n’aurons besoin d’en faire qu’un collecter des objets que l’on n’utilise pas et que l’on peut utiliser, comme des bâtons de bois, des magazines, des rouleaux de papier toilette vides, des peintures, des paillettes, des boites vides… tout ce que l’on trouve !

Bonhommes de neige avec une chaussette et du riz

C’est une idée super simple et elle a fière allure comme décoration de Noël. Nous n’aurons besoin que d’un chaussette blanche, de préférence celui que nous n’utilisons plus ou qui a été désapparié, et nous le remplirons de riz à moitié. Ensuite, nous l’attacherons avec un élastique et nous rajouterons du riz pour que la forme du ventre et de la tête reste.

Une fois notre petit bonhomme de neige créé, il va falloir le décorer. Pour cela, nous pouvons utiliser des morceaux de tissu que nous avons à la maison, des boutons, des peintures… ce que nous préférons. Et nous aurons notre métier prêt!

ornements d’arbre de Noël

Une autre des idées que nous vous apportons est petits arbres de noël qui servent de décorations pour notre arbre. Ils sont très faciles à réaliser et nous pouvons faire toutes les versions que nous voulons. Nous n’aurons besoin que de carton, que nous pouvons prendre dans une boîte à chaussures ou tout autre emballage que nous n’utilisons pas, de la colle, des peintures, des paillettes et une ficelle. Et au boulot !

La première étape sera de dessiner deux petits arbres sur le carton, de les découper et de les peindre à notre guise. nous ferons un petite coupe dans chacun de nos petits sapins pour pouvoir les assembler comme vous le verrez dans la vidéo suivante. Lorsque nous les ferons décorer à notre guise et emboîter entre eux, nous n’aurons qu’à mettre le cordon par-dessus pour pouvoir accrocher notre ornement. Et prêt!

étoiles de décoration

Suivant le style de l’artisanat précédent, nous vous apportons ces ornements de étoiles pour notre arbre. Le matériel que nous utiliserons à cette occasion sera des bâtons, que nous pouvons acheter ou recycler si nous avons conservé les bâtons qui accompagnent les glaces. Cela n’a pas beaucoup de complications, nous pouvons donc le faire avec des enfants plus jeunes et, bien sûr, faire toutes les versions que nous voulons.

Nous n’aurons qu’à joindre cinq bâtons entre eux formant une étoile et les coller avec de la colle. Lorsque la colle sèche et que les bâtons sont bien fixés, on peut les peindre en couleurs ou les remplir de paillettes. Et, enfin, il ne reste plus qu’à lui mettre une corde pour pouvoir l’accrocher à notre arbre, mur ou porte, là où on l’aime le plus !

Emballage cadeau durable

Un autre bricolage de Noël que nous pouvons faire avec les enfants sont ces accessoires très mignons pour décorer les cadeaux, pour notre sapin ou pour le rétroviseur de la voiture, tout ce que nous aimons le plus. Pour fabriquer ces ornements, nous aurons besoin des mêmes matériaux que nous avons utilisés jusqu’à présent : carton, feutres de couleur, cordons, colle, paillettes…

Pour commencer, nous choisirons quels objets nous voulons que nos décorations soient : des sapins, des gants, des bonhommes de neige, des étoiles, un Père Noël… ce que nous voulons le plus. Et, une fois choisi, nous allons incarner le dessin sur notre carton, peindre et découper. Maintenant, selon l’endroit où nous avons décidé de mettre nos ornements, nous y collerons une ficelle pour pouvoir l’accrocher ou nous l’ajouterons comme décoration pour un cadeau. Et nous l’avons prêt!

ronds de serviette de Noël

Une autre idée que nous avons adorée est de fabriquer des ronds de serviette pour décorer notre table de Noël ou du réveillon. Pour faire ce métier, nous aurons besoin de : bâtons de carton, peinture, colle, fils colorés et perles (facultatif).

Il va d’abord falloir peindre les bâtonnets et les coller ensemble en forme de porte-serviettes (attention à la vidéo explicative). Ensuite, nous réaliserons un sapin de Noël, ou n’importe quel motif décoratif que nous aimons, et nous le collerons sur le devant de notre porte-serviettes. Une fois tout cela fait, il ne nous restera plus qu’à mettre les serviettes à l’intérieur et mettre le rond de serviette au centre de notre table.

Pots à neige

Nous sommes tombés amoureux de ce métier, et il a aussi l’air très amusant! Nous allons donc préparer le matériel dont nous aurons besoin : des pots en verre ou en plastique, de la colle colle, du sel et des petites décorations de Noël qui rentreront dans le pot.

La première étape sera de remplir les bords des pots avec de la colle colle, pour tacher ! Ensuite, nous ajouterons du sel sur le pourtour pour simuler la neige et, lorsqu’elle sera sèche, nous ajouterons plus de sel dans le pot. Lorsque nous l’aurons, nous n’aurons plus qu’à mettre les décorations que nous avons choisies à l’intérieur, et nous l’avons déjà !