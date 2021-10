Les briefings sur la confidentialité des applications de Google seront mis en ligne sur le Play Store en février 2022

Google fait un pas de plus vers le lancement de sa nouvelle section de confidentialité des données pour les applications Play Store. Les développeurs d’applications peuvent désormais remplir les informations pertinentes via le nouveau « formulaire de sécurité des données » de Google sur la Play Console. La société affirme que les informations requises seront visibles pour les utilisateurs à partir de février 2022 et obligatoires pour les développeurs à soumettre d’ici avril de la même année.

Cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée en mai, après qu’Apple a commencé à afficher des avertissements de confidentialité et de données similaires pour les applications dans l’App Store en décembre dernier. La section de données est censée donner aux consommateurs un aperçu rapide et simple de ce que les applications font avec leurs informations. Les développeurs seront encouragés à dire aux utilisateurs ce qui suit :

Quel type de données leur application collecte, y compris « l’emplacement, les contacts, les informations personnelles (par exemple, le nom, l’adresse e-mail), les informations financières, etc. » Si ces données sont facultatives ou requises pour utiliser l’application Si l’application crypte ou non les données dans transit Si l’application a fait l’objet d’un examen indépendant « pour sa conformité à une norme de sécurité mondiale »

Les développeurs peuvent désormais saisir ces informations via la console Google Play, et Google a ajouté des guides pour les développeurs pour les aider à naviguer dans cette nouvelle exigence. « Suite à nos protocoles communs, nous allons commencer le déploiement progressif aujourd’hui et prévoyons d’étendre l’accès à tout le monde d’ici quelques semaines », a déclaré Google dans un article de blog.