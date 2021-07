Les Britanniques accusent l’UE de tactiques de “porte dérobée” pour détruire le Brexit “Je ne peux pas les laisser s’en tirer !” | Royaume-Uni | Nouvelles

Plus de la moitié (53%) des personnes déclarent qu’il est « important » que l’Irlande du Nord reste une partie du Royaume-Uni, contre seulement 12% qui disent que ce n’est « pas important ». Le sondage Savanta ComRes intervient alors que le débat s’intensifie des deux côtés de la frontière irlandaise sur le potentiel d’un référendum sur l’unification irlandaise. Seuls sept pour cent des plus de 2 000 adultes britanniques interrogés ont déclaré qu’il n’était “pas du tout” important que l’Irlande du Nord fasse partie de l’union, contre 29 pour cent qui ont déclaré que c’était “très” important.

Les personnes qui ont voté pour le Brexit sont les plus susceptibles d’apprécier le statut de l’Irlande du Nord comme l’une des quatre nations du Royaume-Uni. Alors que près des deux tiers des sortants (65 %) ont déclaré qu’il était important que cela reste, cela était vrai pour moins de la moitié des restants (49 %).

Le sondage révèle également une forte suspicion que Bruxelles pourrait essayer d’utiliser des dispositions spéciales pour l’Irlande du Nord pour contrecarrer le Brexit.

Quarante-deux pour cent ont convenu qu'”en liant l’Irlande du Nord aux règles du marché unique de l’UE, le protocole d’Irlande du Nord (NIP) est un moyen détourné de ne pas mettre en œuvre le Brexit” – et à peine neuf pour cent n’étaient pas d’accord.

Le protocole, un élément clé de l’accord sur le Brexit, a été conçu pour éviter la nécessité de contrôles douaniers le long de la frontière irlandaise, mais certains cercles unionistes sont furieux qu’il ait entravé le commerce entre l’Irlande du Nord et l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles.

Le sondage, commandé par le Center for Brexit Policy (CBP), révèle des inquiétudes selon lesquelles les tensions pourraient mettre en péril le processus de paix et contrevenir à l’accord du Vendredi saint/Belfast qui a contribué à mettre fin aux troubles.

Près de six personnes sur 10 (57%) ont déclaré que le protocole est une menace pour la paix et la stabilité en Irlande du Nord, avec moins d’une sur cinq (19%) déclarant que ce n’est pas le cas.

La moitié des personnes interrogées (50 %) déclarent qu’il est injuste que l’Irlande du Nord soit traitée différemment du Royaume-Uni, tandis que 22 % seulement déclarent que c’est juste. Plus de trois sur 10 (31%) déclarent que le protocole viole l’Accord du Vendredi Saint, tandis que seulement 20% disent que ce n’est pas le cas.

L’ancien secrétaire d’État d’Irlande du Nord, Owen Paterson, qui préside le CBP, a déclaré que les conclusions devraient être un signal d’alarme pour les ministres et les députés conservateurs.

Il a déclaré : « Les sondages montrent que le peuple britannique comprend que le NIP change radicalement le statut de l’Irlande du Nord et menace sa stabilité. Le prix Nobel de la paix et architecte de l’Accord de Belfast, Lord Trimble, a déclaré de manière constante que le NIP viole le principe du consentement selon lequel le statut de l’Irlande du Nord ne peut changer sans le consentement du peuple.

« Lord Trimble est un défenseur de l’application mutuelle en tant que solution qui garantirait la souveraineté du Royaume-Uni et l’intégrité du marché unique de l’UE. »

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que les inquiétudes des habitants d’Irlande du Nord concernant l’impact du protocole sur leur identité ne peuvent être ignorées.

Le porte-parole a déclaré: “L’Irlande du Nord fait partie intégrante de notre Royaume-Uni, nous ne pouvons donc pas ignorer les perturbations que le protocole provoque, ni ignorer les préoccupations de ceux en Irlande du Nord qui s’inquiètent de l’impact qu’il a sur leur l’identité et la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni.

« C’est pourquoi nous travaillons avec l’UE pour essayer de résoudre les problèmes, mais nous examinerons toutes les options si des solutions ne peuvent être trouvées. La priorité du gouvernement sera toujours la protection de l’accord de Belfast (vendredi saint) et du processus de paix.

Sammy Wilson, député du DUP et directeur du CBP, a vivement salué le scrutin.

Il a déclaré : « Le bon sens du peuple britannique est en train de gagner et pas pour la première fois. Malgré toute la fumée et les miroirs des politiciens et des fonctionnaires de la République d’Irlande et de Bruxelles, le public sait que l’agenda caché ici est d’utiliser les circonstances uniques de l’Irlande du Nord comme un moyen de détruire le Brexit.

«Ils ne doivent pas être autorisés à s’en tirer. Ils savent aussi que les partisans purs et durs du protocole jouent avec le feu.

“L’Irlande du Nord fait partie intégrante du Royaume-Uni et les puissances étrangères ne devraient pas être autorisées à interférer avec le commerce au sein d’un État souverain.”