Les Britanniques confrontés à un énorme choc sur leur facture d’énergie à cause des coûts verts cachés : « Une fortune absolue ! » | Sciences | Des nouvelles

Certains propriétaires seraient déjà confrontés à des frais s’élevant par milliers pour améliorer leur approvisionnement en électricité. C’est ainsi qu’ils ont assez d’électricité pour recharger une voiture électrique et faire fonctionner une pompe à chaleur – deux initiatives que le gouvernement a appuyées de tout son poids. Cela s’ajoute aux coûts d’installation élevés des alternatives vertes.

Les chaudières à gaz et les voitures à essence devraient être progressivement supprimées dans le cadre des plans zéro net du gouvernement.

Mais beaucoup craignent que l’infrastructure en place ne soit pas encore prête à soutenir les ambitions.

Gino Pooley, 59 ans, un ingénieur à la retraite du centre du pays de Galles, a été cité 14 678 £ pour installer des chargeurs pour les deux véhicules de sa famille et une pompe à chaleur.

Il a déclaré au Telegraph : « Avoir votre premier chargeur, avec une chaudière à gaz, cela ne vous affectera pas.

« Mais cela commencera à affecter les gens plus près du moment où ils seront vraiment poussés à passer à l’électricité et [get] pompes à chaleur.

« Ensuite, ils vont commencer à se rendre compte – attendez une minute, ma maison ne peut pas gérer ça. »

Ses inquiétudes ont été reprises par Laurent Schmitt, directeur général de la startup dcbel pour la maison intelligente.

Il a déclaré: « Si vous avez vos appareils électriques normaux, plus une voiture électrique chargeant à une vitesse décente – la norme est d’environ sept kilowatts – plus une pompe à chaleur, alors vous dépasseriez déjà ces 100 ampères. »

Cela signifie que des dizaines de conducteurs de voitures électriques devront peut-être débourser des centaines pour mettre à niveau leurs systèmes.

LIRE LA SUITE: L’avertissement de Covid car une nouvelle variante avec «46 mutations» infecte 12 dans le sud de la France

Ben Nelmes, responsable de la politique chez NewAutomotive, un organisme de recherche sur les transports, a déclaré : « Certains d’entre eux factureront une fortune absolue – ou pire, ils refuseront de le faire.

« Les gens signeront un bail pour une voiture électrique, ils appelleront leur fournisseur d’électricité et diront : ‘Je veux avoir une voiture électrique, je veux une recharge à domicile, je dois mettre à niveau ma boîte à fusibles’.

« Le fournisseur d’électricité va alors appeler le gestionnaire de réseau de distribution, et les gestionnaires de réseau de distribution disent parfois non.

« Et cela provoque le chaos pour les gens, ce qui est vraiment mauvais – ils essaient de faire la bonne chose et de passer à une voiture électrique. »

Un programme national de mise à niveau, qui devrait débuter en 2023, devrait améliorer les sous-stations et les câbles pour leur permettre de faire face aux demandes de milliers de pompes à chaleur domestiques et de chargeurs de voiture, pour lesquels le réseau existant n’a pas été conçu pour gérer.

Mais les propriétaires semblent toujours être punis pour avoir choisi l’option respectueuse de l’environnement.

A NE PAS MANQUER :

Nostradamus fait une « prédiction » effrayante pour l’effondrement de l’UE en 2022 [INSIGHT]

Panique virale : premier cas de « flurona »– Covid et grippe fusionnent [REVEAL]

MH370 trouvé ? Les images satellite révèlent un éventuel « événement d’impact » [SPOTLIGHT]

Un porte-parole de SP Power Networks a déclaré : « Un véhicule électrique typique peut doubler la consommation d’un ménage et les pompes à chaleur peuvent avoir un impact similaire, voire supérieur.

« Dans la majorité des cas, ces technologies à faibles émissions de carbone peuvent être hébergées en toute sécurité par les câbles et les actifs que nous utilisons pour fournir au client son approvisionnement en électricité.

« Les demandes de raccordement impliquant à la fois la mise à niveau d’une alimentation domestique d’une alimentation simple vers une alimentation triphasée et nécessitant un renforcement coûteux du réseau sont rares.

« Le coût actuel de cette mise à niveau peut varier considérablement, en fonction des travaux requis, et est conforme à la méthodologie de tarification utilisée par tous les gestionnaires de réseaux de distribution de Grande-Bretagne. »

Le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle a déclaré au Telegraph que la « grande majorité » des consommateurs domestiques « n’aura pas besoin de payer pour une connexion améliorée pour accueillir une pompe à chaleur et un chargeur de véhicule électrique ».

Ils ont ajouté: « Lorsque les coûts sont facturables, ils sont réglementés par Ofgem pour s’assurer qu’ils sont calculés de manière appropriée. »