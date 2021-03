Il ne fait aucun doute que l’Amérique est un pays raciste. Il y a du racisme institutionnel dans tous les domaines, et nous venons de traverser quatre années d’enfer absolu avec un «président» suprémaciste ouvertement blanc, qui était soutenu par une secte ignorante, raciste et misogyne. Mais… la majorité des Américains conviennent que nous sommes un pays raciste et nous en parlons ouvertement et nous reconnaissons et dénonçons le racisme systémique. Nous avons constamment des débats et des conversations nationaux approfondis sur la race et le racisme. Ce qui rend si bizarre de couvrir les histoires actuelles de racisme royal / racisme médiatique. Les Britanniques – les Blancs – sont tellement déconcertés par l’idée même d’avoir simplement une conversation nationale sur le racisme moderne, le racisme institutionnel, le racisme systémique. Ces Blancs ne font que le fermer, ou agir comme «être accusé d’être raciste» est en quelque sorte pire que d’être réellement raciste. Et maintenant, ces mêmes institutions systémiquement racistes se taisent comme la tombe à propos de ce nouveau sondage YouGov.

Une majorité relative de Britanniques appartenant à une minorité ethnique pense que la famille royale est raciste, a révélé une enquête YouGov. Le sondage a révélé que 43% des électeurs non blancs pensent que la famille a des opinions racistes, tandis que 27 pensent qu’ils n’étaient « pas du tout une famille raciste », comme l’a récemment déclaré le prince William. Une enquête auprès de l’ensemble de la population a révélé que dans l’ensemble, 55% des Britanniques pensent que les membres de la famille royale ne sont pas racistes, et 20% pensent qu’ils le sont, rapporte le Times. Le sondage, mené quelques jours après l’entretien du prince Harry et de Meghan avec Oprah Winfrey, a demandé à 504 personnes issues de minorités ethniques si le Royaume-Uni devrait « continuer à avoir une monarchie à l’avenir », ce à quoi 43% ont dit oui, mais 40% ont opté pour un chef d’État élu à la place. Près de la moitié, 49%, des personnes interrogées ont déclaré croire que le prince Harry et Meghan avaient été traités injustement par la famille royale. Alors que 24 pour cent ont déclaré avoir été traités équitablement. Anthony Wells, directeur de YouGov, a déclaré au Times: « Notre sondage sur les attitudes des minorités ethniques suggère que la famille royale doit réparer certaines clôtures. » Il a ajouté qu’il y avait une perception négative de Charles et Camilla parmi les électeurs des minorités ethniques, la reine, le prince William et Kate, « tous ont des évaluations fortement positives ». L’enquête a révélé que 67% des électeurs non blancs pensaient positivement à la reine, rapporte le journal.

[From Brinkwire]

Je détruis toujours les rapports basés sur les sondages YouGov parce que les chiffres et la méthodologie semblent toujours si suspects. Mais maintenant, je me demande si YouGov interroge uniquement les Blancs 99% du temps et ensuite, avec ce problème spécifique, ils se sont dit « bien, trouvons des non-blancs, je suppose. » Si vous voulez que je prenne ces chiffres au sérieux, je dirais que la plupart des minorités ethniques britanniques sont d’accord avec la reine, mais elles pensent que l’institution est raciste et elles pensent que Meghan a probablement été assez mal traitée. Voici la chose cependant… pourquoi si peu de points de vente britanniques couvrent ces derniers chiffres YouGov? Habituellement, le sondage est du genre « Pensez-vous que Kate est parfaite et blanche, oui ou diable oui? » Et les «résultats du sondage» sont présentés sur les fils Twitter de nombreux journalistes royaux, accompagnés de commentaires sarcastiques sur les Sussex. Alors… allons-nous avoir la même énergie avec ce sondage ou non?

L’enquête YouGov a révélé que de nombreux adultes issus de minorités ethniques partagent les préoccupations exprimées par le duc et la duchesse de Sussex dans leur récente interview avec Oprah Winfrey https://t.co/S8cvMkauTs – The Sunday Times (@thesundaytimes) 27 mars 2021

