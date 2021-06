Les Britanniques furieux alors que l’Allemagne exige une règle de quarantaine totale pour les Britanniques dans l’UE | Monde | Nouvelles

in

La chancelière allemande souhaite une meilleure coordination pour lutter contre la propagation de la variante Delta hautement transmissible qui se répand rapidement dans tout le Royaume-Uni et se fraie maintenant un chemin à travers le bloc. Avant le sommet d’aujourd’hui avec les autres dirigeants de l’UE, elle a déclaré à la chambre basse du parlement du Bundestag : « Dans notre pays, si vous venez de Grande-Bretagne, vous devez entrer en quarantaine – et ce n’est pas le cas dans tous les pays européens, et c’est ce que Je voudrais voir.”

À la suite des commentaires de Mme Merkel, les Britanniques s’en sont pris à la chancelière et ont appelé la Grande-Bretagne à forcer les citoyens de l’UE entrant dans le pays à s’isoler également.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré: “C’est bien, mais pour que ce soit juste, nous isolerons toute personne venant ici d’un pays de l’UE en commençant par l’Allemagne.”

Quelqu’un d’autre a déclaré: “C’est plus qu’un peu riche lorsque son équipe de sécurité s’est révélée positive au G7 de Cornwall.

“Je pense que nous devrions arrêter les importations de véhicules parce qu’ils ont menti sur les émissions de carbone.”

Un autre lecteur d’Express.co.uk a commenté : « Aucun problème avec cela, donc lorsque l’industrie du tourisme en Espagne, en Grèce, en Italie, etc. ses poches pour renflouer des millions de personnes.

« Ce n’est pas bon de venir au Royaume-Uni en attendant que nous aidions ! »

Un quatrième lecteur a déclaré : « Il est temps que nous mettions l’UE en quarantaine pour de bon.

« Ce ne sont certainement pas nos amis.

D’autres se sont moqués de la chancelière, affirmant que la mise en quarantaine de pays non membres de l’UE ne « propagera pas le virus au sein du bloc ».

L’un d’eux a dit : “Ah oui ça va s’arranger, mettre en quarantaine les pays hors UE !

“Cela ne pourrait pas se propager au sein du bloc, n’est-ce pas.”

Mme Merkel a déjà fait rage au Portugal car ils autorisent l’entrée des touristes britanniques sans avoir besoin de mettre en quarantaine.

En France, le président Emmanuel Macron a autorisé les personnes ayant reçu deux doses de vaccin au Royaume-Uni à entrer dans le pays sans s’isoler.

S’exprimant aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d’une conférence de presse, Mme Merkel a averti que l’échec du bloc à se mettre d’accord sur une politique de voyage commune sur le coronavirus commençait à “se retourner contre lui”.

Elle a déclaré: «Ce que je regrette, c’est que nous n’avons pas encore été en mesure d’obtenir un comportement uniforme entre les États membres en termes de restrictions de voyage.

“Cela se retourne contre lui.

“Nous avons maintenant une situation au Portugal qui aurait peut-être pu être évitée, et c’est pourquoi nous devons travailler encore plus dur là-dessus.

“Nous avons fait d’assez bons progrès ces derniers mois, mais nous ne sommes pas encore là où j’aimerais que l’Union européenne soit.”