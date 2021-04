Les Britanniques furieux alors que le député vante la chance funéraire de Philip d’aller faire du shopping | Politique | Nouvelles

Le député de Warrington North, le ministre des égalités et des femmes de l’ombre, a tweeté: «Campagne suspendue pour aujourd’hui pour les funérailles de SAR le duc d’Édimbourg. @GoldenSquareUK est de retour. Même la file d’attente Primark v une distanciation sociale rapide et bonne observée! 🙂 “

Suite à ses commentaires incroyablement “irrespectueux”, beaucoup ont appelé le député travailliste à être limogé ou à démissionner de son poste.

De nombreux lecteurs d’Express.co.uk ont ​​fait valoir que ses commentaires sont la raison pour laquelle le parti de l’opposition ne peut jamais être élu.

Une personne a déclaré: “Un autre député travailliste démontre ce que ce parti représente … la politique de caniveau.”

Un deuxième lecteur a ajouté: “Le travail continue de creuser sa propre tombe mais n’a pas appris si vous êtes dans un trou, arrêtez de creuser.”

Quelqu’un d’autre a fulminé: «Juste au moment où vous pensez que le parti travailliste est tombé à son plus bas niveau, un autre député travailliste mal éduqué commet un autre bouchonneur.

Une quatrième personne a simplement dit: «Montre simplement pourquoi les travaillistes ne peuvent pas être élus.

Alors qu’un cinquième a ajouté: “Même un salaire de député ne peut pas acheter de classe.”

D’autres ont appelé Mme Nicols à “trouver un autre emploi” et à démissionner de son poste de députée de Warrington.

Quelqu’un d’autre l’a accusée d’essayer d’être “intelligente avec ces remarques” et a dit qu’elle “jouait devant un public imaginaire”.

Un autre simplement appelé l’a accusée d’avoir “toutes les qualités d’une limace morte”.

Un lecteur d’Express.co.uk a commenté: «Et les travaillistes se demandent pourquoi ils n’obtiennent pas d’électeurs.

“Leur faux patriotisme tombe au premier obstacle.”

Quelqu’un d’autre a dit que ses commentaires étaient un autre «clou» dans le cercueil du Labour.

Une autre personne a déclaré que «la haine des Britanniques» du Labour devient «de plus en plus évidente chaque jour».

Ils ont dit: «Les travaillistes ne peuvent tout simplement pas s’aider eux-mêmes, n’est-ce pas?

“Leur haine des Britanniques, de notre culture et de nos traditions devient de plus en plus évidente chaque jour.”