Les Britanniques furieux contre la série animée The Prince se moquant de la royauté. La série The Prince de HBO Max est une satire de la famille royale britannique et est durement critiquée par les Britanniques qui la qualifient de « moquerie » et de « honte ».

La série Prince est créée par Gary Janetti – Producteur exécutif de Family Guy, c’est une comédie de la famille royale britannique. Il a été créé il y a quelques jours sur HBO Max et les critiques ne sont pas bonnes, eh bien, selon TMZ, certains téléspectateurs se sont rendus sur les réseaux sociaux pour l’appeler “inapproprié” et “dégoûtant” pour avoir décrit la famille royale comme une famille dysfonctionnelle avec un soi -tendance centrée. Il y a des commentaires non seulement du public britannique.

La série – dont les débuts ont été reportés en raison de la mort du prince Philip, met en vedette Orlando Bloom dans le rôle du prince Harry et se concentre sur le prince George, qui est décrit comme un gosse qui ordonne à son personnel et oblige les enfants à venir jouer avec lui. lors de ses luxueuses dates de jeu.

La reine Elizabeth est dépeinte comme un chef de la mafia tandis que le prince Charles est une maman garçon – qui à huis clos – se plaint d’avoir attendu trop longtemps pour être roi. Meghan Markle et le prince Harry apparaissent également dans la série, et ils les montrent vivre à LA, dans le « plus petit château » qui ait jamais existé. MDR!

C’est drôle de voir combien de personnages ont des caractéristiques extrêmement exagérées, comme les grosses têtes de William, Charles, Camila et du prince Philip qui sont vues avec une énorme bosse et sans vie. Au lieu de cela, Meghan et Harry ont l’air, disons, plus normaux. IL POSSÈDE!

En fait, il y a un rapport dans le Dailymail de Dan Wootton qui s’intitule : « Si Harry et Meghan sont si préoccupés par la santé mentale, pourquoi ont-ils été si étrangement silencieux à propos de cette cruelle animation américaine qui pourrait marquer Prince George à vie ? Mmmmmm… Interressant. Je viens de me souvenir du récent rapport selon lequel Harry avait peur d’être ignoré et jaloux du prince George, omg !

Ainsi, les Britanniques sont furieux de la série animée The Prince se moquant de la royauté.

Honnêtement, il ne leur semble pas juste de jouer avec les enfants, c’est cruel, ils se moquent des adultes autant qu’ils veulent, les enfants ne devraient pas être la cible de ce genre de chose, ils ne sont pas à blâmer pour ce que font leurs parents. C’est une chose de faire une série sur un enfant fictif, une autre pour un vrai enfant. Il y a beaucoup de gens qui disent que c’est hypocrite de la part des acteurs qui font les voix, qu’ils se battent toujours pour le respect et l’intimité de leurs enfants, mais ils sont dans une série où ils se moquent de certains enfants. Et sans parler de la plateforme et des producteurs.

