Les Britanniques furieux face aux nouvelles craintes de verrouillage alors que Javid confirme que les restrictions dureront | Politique | Nouvelles

M. Javid a repris le rôle après la démission de Matt Hancock samedi après-midi. Mais en s’adressant aux députés à la Chambre des communes aujourd’hui, le nouveau secrétaire à la Santé a confirmé que les restrictions ne peuvent pas être assouplies le 5 juillet.

En réponse, les Britanniques ont réagi avec fureur après avoir souligné que les VIP de l’UEFA/Fifa étaient autorisés à entrer dans le pays sans avoir à se mettre en quarantaine avant la fin des restrictions.

Un lecteur d’Express.co.uk a commenté : “Donc, les ‘VIP’ UEFA/FIFA autorisés à participer aux finales de football sans quarantaine sont annulés ?

“Le Grand Prix de Grande-Bretagne d’une capacité de 140 000 spectateurs sans quarantaine pour le cirque ambulant est annulé ?

“Johnson va être tenu responsable de ses violations des restrictions au G7 et du pic de cas qui l’accompagne?”

Un autre lecteur a déclaré: “Les dirigeants du G7 peuvent venir infecter un comté, les officiels du football de l’euro peuvent entrer et sortir, mais les habitants du Royaume-Uni sont bloqués et nourris d’un paquet de mensonges, les illégaux arrivant quotidiennement obtiennent des hôtels financés par les contribuables et de nombreux cadeaux nos sans-abri sont ignorés cela conduira à des ennuis, je ne peux plus appeler cela notre Royaume-Uni.

“Je ne voterai plus jamais pour cette douche.”

Une troisième personne a écrit : « Le G7 de Cornouailles a accueilli un grand groupe d’Europe (lot de l’UE plus tous leurs porte-sacs)…. la “variante de l’UE” est maintenant avec nous…”

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Et cela continuera d’être prolongé … et prolongé … et puis, à l’automne, il y aura une nouvelle variante et un autre verrouillage complet.”

Cependant, les cas, les hospitalisations et les décès de Covid continuant d’augmenter, M. Johnson a exclu d’avancer la date de déverrouillage du 19 juillet.

M. Javid a déclaré aux députés: “Il nous reste une grande tâche à accomplir pour restaurer nos libertés – des libertés que, sauf dans les circonstances les plus extrêmes, aucun gouvernement ne devrait jamais vouloir restreindre.

« Donc, ma tâche est d’aider à rétablir la vie économique et culturelle qui rend ce pays si grand tout en protégeant bien sûr la vie et notre NHS. »

M. Javid a déclaré qu’il avait passé dimanche sa première journée dans son nouvel emploi à examiner les données sur les coronavirus et à “les tester à la limite”.

En espérant que toutes les restrictions légales seraient levées plus tard dans le mois, il a ajouté: “Bien que nous ayons décidé de ne pas avancer l’étape 4, nous ne voyons aucune raison d’aller au-delà du 19 juillet, car, en vérité, aucune date que nous choisissons ne comporte de risque zéro. pour le Covid.

“Nous savons que nous ne pouvons pas simplement l’éliminer, nous devons apprendre à vivre avec.”

Une source plus proche du nouveau secrétaire à la Santé a déclaré hier qu’il souhaitait mettre fin aux restrictions “le plus tôt possible”.

M. Javid a déclaré aux députés que si M. Johnson considérait le 19 juillet comme la “date d’arrivée”, ce n’était “pas seulement la fin de la ligne, mais le début d’un nouveau voyage passionnant pour notre pays”.