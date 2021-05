Les Britanniques FURIOUS alors que des amendes menacées pour l’utilisation d’un poêle à bois en Angleterre: “ Beaucoup d’absurdités! | UK | Nouvelles

Des réglementations strictes sur l’utilisation des brûleurs à bois domestiques ont été mises en œuvre en Angleterre aujourd’hui dans le cadre de l’initiative verte du gouvernement. Des bordures ont été placées sur la vente de charbon domestique et de bois humide pour tenter de lutter contre la pollution de l’air. Il existe plus de 1,5 million de poêles à bois au Royaume-Uni.

Les poêles à bois et les feux ouverts ne sont pas interdits, mais les utilisateurs devront trouver des combustibles plus propres pour les allumer.

Les changements signifient que les sacs de charbon et de bois humide de moins de deux mètres cubes ne peuvent plus être vendus.

Des volumes plus importants de bois humide doivent désormais être vendus avec des conseils sur la façon de le sécher correctement avant de le brûler.

Les détaillants qui ne fournissent pas aux clients les informations correctes pourraient recevoir une amende fixe de 300 £ de la part de leur autorité locale, ou une amende de plus de 300 £ si l’infraction est plus grave.

Les nouvelles réglementations et les menaces d’amendes ont déclenché une réaction de colère de la part d’un certain nombre de lecteurs d’Express.co.uk.

Les utilisateurs en ligne ont exprimé leurs opinions en commentant une histoire antérieure d’Express.co.uk publiée sur Facebook.

Un lecteur frustré a écrit: «J’ai un poêle à bois depuis 8 ans et pour moi sa chaleur gratuite, donc je ne renoncerais pas au mien.»

Un deuxième a commenté: “Ici, mon pote, juste une autre taxe furtive, c’est ce qu’ils essaient de faire, je me demande s’ils vont mettre en place un programme de mise au rebut et donner aux gens des panneaux solaires ou des pompes à chaleur gratuits.”

Un troisième a ajouté: “Quel tas de bêtises.”

Un quatrième a écrit: «Wow! Pour nous avoir complètement dépendants du réseau et de l’état. Ils ne peuvent pas rendre illégale le fait de se réchauffer. »

Un cinquième a ajouté: «Je vous remercie de ne pas abandonner notre poêle à bois. Je ne peux pas me permettre de garder le gaz allumé toute la journée quand il fait froid.

Le changement de règle sur le combustible que les gens peuvent brûler chez eux est le premier à être mis en œuvre depuis les années 1950.

Une exposition à court et à long terme au polluant peut augmenter le risque de décès prématuré dus à des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires et une augmentation des hospitalisations.

La ministre de l’Environnement, Rebecca Pow, a déclaré: «La combustion de carburants plus propres est une option plus efficace pour les ménages à travers l’Angleterre, contribuant à réduire notre exposition à ce polluant incroyablement nocif et bénéficiant à l’environnement.

Elle a ajouté: «Nous savons que la pollution atmosphérique au niveau national a considérablement diminué depuis 2010 – avec des émissions de particules fines de 11% et d’oxyde d’azote de 32% – mais il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre la pollution de toutes sources, y compris transports, agriculture, industrie et brûlage domestique. “