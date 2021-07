Les Britanniques ne rendront les maisons plus vertes que lorsque les factures d’énergie augmenteront de 56 £ par mois

Une nouvelle recherche de la Nationwide Building Society a montré que le ménage britannique moyen n’envisagera de rendre sa maison plus verte que si sa facture d’énergie augmente de 56 £ par mois.

Bien que le gouvernement pousse actuellement les ménages à apporter des changements à leurs maisons afin de les rendre plus écoénergétiques, cette nouvelle recherche montre que près de la moitié des ménages (46 %) sont préoccupés par les coûts associés au passage au vert, tandis que 30 % des les gens craignent que parce qu’ils trouvent les améliorations écologiques si déroutantes, ils seront surfacturés.

L’enquête montre la confusion et le scepticisme

L’enquête menée auprès de plus de 2 000 adultes a montré que les gens sont confus quant aux avantages de passer au vert. Cela a également montré qu’ils sont méfiants et sceptiques quant à la modification de leur maison.

L’enquête a révélé que les gens sont six fois plus susceptibles de savoir que « lol » signifie rire aux éclats que de savoir que « EPC » signifie certificat de performance énergétique. De plus, 53 % des personnes interrogées ne savent pas ce qu’est le CO2 et 75 % ne savent pas ce que signifie zéro net.

En conséquence, il est clair que beaucoup plus de travail doit être fait pour s’assurer que les gens comprennent l’importance de passer au vert. C’est particulièrement le cas parce que les ménages représentent 15 % de toutes les émissions du Royaume-Uni.

Cependant, la bonne nouvelle est que 50 % des personnes interrogées se considèrent comme des « consommateurs respectueux de l’environnement ». De plus, avec les factures d’énergie qui devraient augmenter dans les mois à venir et le plafonnement des prix qui devrait augmenter, de nombreux ménages devraient commencer à s’intéresser aux initiatives vertes, car il est probable que les factures d’énergie monteront en flèche.

Commencez à passer au vert aujourd’hui

La bonne nouvelle est que si vous cherchez à économiser de l’argent sur vos factures d’énergie et à passer au vert dans le processus, il existe un certain nombre de façons dont vous pouvez commencer à apporter des changements positifs dès aujourd’hui.

Prendre quelques mesures simples et directes vous aidera à réduire le montant que vous dépensez en énergie chaque jour, et le simple fait d’éteindre certains appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés vous fera économiser jusqu’à 75 £ par an sur vos factures.

De plus, si vous cherchez à passer au vert, alors un excellent moyen de devenir respectueux de l’environnement est de passer à un fournisseur d’énergie verte. En exécutant une comparaison d’énergie en ligne, vous verrez une liste complète de fournisseurs d’énergie verte qui proposent des tarifs dans votre région. Une fois que vous avez ajouté quelques détails de base sur votre maison et votre consommation d’énergie, vous verrez toutes les meilleures offres énergétiques de votre région de ces fournisseurs et le montant que vous pouvez économiser en passant à eux. Dans certains cas, vous pourrez peut-être économiser 200 £ en effectuant le changement.

En prime, bon nombre de ces fournisseurs verts comme Bulb et Octopus sont également parmi les meilleurs fournisseurs d’énergie au Royaume-Uni. Cela signifie que vous pouvez aider la planète, améliorer votre service et économiser de l’argent en même temps.

Trouvez la meilleure offre énergétique pour votre maison

TechRadar s’est associé à MoneySupermarket pour vous aider à trouver les meilleures offres énergétiques dans votre région. Notre outil de comparaison d’énergie prend moins de cinq minutes à utiliser et pourrait vous faire économiser des centaines sur vos factures d’énergie. Économisez de l’argent maintenant