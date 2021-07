Les Britanniques ont dénoncé la demande de vaccination obligatoire de Macron « Votre corps, votre choix ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le président français Emmanuel Macron a annoncé que les vaccins Covid seraient obligatoires à partir de septembre pour les agents de santé, les personnes utilisant les transports en commun ou souhaitant se rendre dans les restaurants, les pubs et les clubs du pays. Nous avons demandé aux lecteurs d’Express.co.uk si Boris devait adopter la même position. Dans un sondage mené auprès de 2 929 lecteurs entre 14h34 le 13 juillet et 12h39 le 14 juillet, une majorité de 63% des participants ont déclaré que Boris ne devrait pas mettre en œuvre la vaccination obligatoire, tandis que 38% ont dit qu’il le devrait, et 1% ont dit qu’ils ne savaient pas s’il devrait le faire. ou pas.

Certains lecteurs ont déclaré qu’ils estimaient que l’application de la vaccination était une violation de leurs droits humains, tandis que d’autres ont déclaré que Boris n’avait pas besoin de rendre la vaccination obligatoire car l’écrasante majorité des citoyens britanniques l’ont prise de leur plein gré.

L’un d’eux a commenté : « C’est un droit humain fondamental de choisir ce que vous mettez dans votre corps – votre corps, votre choix.

« Aucun gouvernement, employeur ou individu dans le monde ne peut vous retirer cet être humain fondamental.

“Forcer ou contraindre un individu à prendre des médicaments et expérimenter sur des humains est hautement illégal.”

Un autre lecteur pensait que la vaccination obligatoire serait “totalement inutile”, a-t-il déclaré: “Plus de 46 millions des 56 millions d’adultes britanniques ont déjà volontairement fait ce qui devait être fait et ces chiffres augmentent de centaines de milliers chaque jour.

« Nous avons une attitude différente vis-à-vis des responsabilités personnelles et sociales des Français.

“Vous rend fier d’être britannique.”

Avec la variante Delta balayant le pays, M. Macron a adopté une approche plus autoritaire envers la vaccination, car moins de 40% de la population française a reçu les deux vaccins et seulement environ la moitié a reçu son premier vaccin.

Cela contraste avec l’adoption beaucoup plus importante du vaccin par les Britanniques, car un peu moins de 70% des personnes ont reçu leur premier vaccin et plus de 51% ont également reçu leur deuxième dose.

YouGov a mené une étude en janvier 2021 qui a demandé aux participants de 24 pays si la vaccination contre Covid devrait être obligatoire, ils ont constaté que 40% des Britanniques ont dit qu’ils le devraient, contre seulement 19% des Français.

L’étude a révélé que les personnes en Thaïlande et au Royaume-Uni étaient les plus susceptibles de dire qu’elles prendraient le vaccin contre le coronavirus, avec 80% des participants britanniques disant qu’ils prendraient le vaccin contre seulement 39% des participants français.

Sur les 24 pays examinés par Yougov, la France a le pourcentage le plus élevé d’attitudes « antivax ». Cependant, la raison la plus dominante donnée par les Français pour rejeter le vaccin Covid est d’attendre de voir s’il est sûr.