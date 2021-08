Les Britanniques ont laissé des documents contenant des informations sensibles à l’ambassade de Kaboul: RAPPORT 10z viral

in

Des responsables britanniques fuyant Kaboul auraient laissé des documents à l’ambassade britannique en Afghanistan avec les noms et les coordonnées du personnel de l’ambassade locale et d’autres Afghans à la recherche d’un emploi, selon le journal britannique The Times.

Anthony Loyd, un journaliste du Times, a trouvé les documents juste au moment où les talibans en prenaient le contrôle, selon le Times.

Le Times a téléphoné à certains nommés dans ces documents et a découvert trois employés afghans qui, avec huit membres de leur famille, étaient bloqués à l’extérieur de l’aéroport international de Kaboul, incapables de s’échapper. Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré avoir secouru certaines familles afghanes dont les coordonnées sont restées dans les documents de leur ambassade à Kaboul, selon ..

Certains habitants dont les noms et les coordonnées figuraient sur des papiers sont toujours portés disparus, a rapporté le Times.

« Lors du retrait de notre ambassade, tous les efforts ont été déployés pour détruire le matériel sensible », a déclaré le ministère des Affaires étrangères au Times.

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, est au courant des documents et a déclaré qu’il enquêtait sur le problème.

“Ce n’est clairement pas assez bon”, a déclaré Wallace à la radio LBC, selon l’Associated Press. “Nous allons le découvrir et aller au fond des choses.”

Les autorités britanniques ont évacué leur ambassade à Kaboul le 15 août, selon le Times. Le Royaume-Uni a commencé à retirer ses troupes d’Afghanistan en juillet, le Premier ministre Boris Johnson admettant à l’époque qu'”il est difficile de voir un avenir sans conflit plus sanglant et sans contrôle plus large des talibans”.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]