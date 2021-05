Les Britanniques pourraient recevoir un TROISIÈME coup de pouce alors que le Royaume-Uni lance son premier essai mondial | UK | Nouvelles

Matt Hancock annonce un essai de vaccins de rappel contre le coronavirus

S’exprimant lors d’une conférence de presse cet après-midi, le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Matt Hancock, a déclaré que sept vaccins existants devaient être testés dans le cadre de l’essai Cov-Boost pour voir quels vaccins pourraient être utilisés dans tout prochain programme de vaccination d’automne. Quelque 2 886 personnes âgées de 30 ans et plus sont en cours de recrutement dans 18 sites du NHS de Londres à Glasgow, les premiers rappels étant administrés début juin. Les scientifiques souhaitent que les personnes qui ont reçu leur première dose de Pfizer / BioNTech ou d’AstraZeneca en décembre ou en janvier s’inscrivent, et espèrent que les personnes âgées de 75 ans et plus se manifesteront également.

Les experts estiment que les sept vaccins renforceront l’immunité et que des études de laboratoire vérifieront leur réponse aux variantes circulant au Royaume-Uni, y compris celles d’Inde, du Kent et d’Afrique du Sud.

L’essai clinique de 19,3 millions de livres sterling testera le jab Pfizer aux côtés de ceux d’AstraZeneca, Moderna, Novavax, Janssen de Johnson & Johnson, Valneva et CureVac.

Trois des vaccins seront également testés à une demi-dose, les experts s’attendant à une réponse immunitaire adéquate à ce niveau.

Les demi-doses indiqueront si les effets secondaires sont réduits à une dose plus faible et pourraient offrir des informations utiles aux pays où l’approvisionnement en vaccins peut être plus rare.

Les 18 sites du NHS à travers le Royaume-Uni seront divisés en trois groupes, chaque groupe testant un ensemble différent de vaccins.

Toutes les informations seront transmises au Comité mixte de vaccination et d’immunisation (JCVI) à la fin du mois d’août ou au début de septembre.

Le JCVI guidera ensuite le gouvernement sur la question de savoir si les gens doivent être rappelés avec une troisième dose et quels vaccins devraient être utilisés, en fonction de l’offre.

Les 18 sites comprennent Southampton, Londres, Leicester, Bournemouth, Portsmouth, Wrexham, Bradford, Oxford, Glasgow, Leeds, Cambridge, Birmingham, Brighton, Stockport, Liverpool et Exeter.

JUST IN: Le commandant iranien se vante des missiles alors qu’il attise les tensions

Variante indienne: stratégie de déploiement du vaccin discutée par un expert

Parmi les informations recueillies, il y aura des données sur les effets secondaires, y compris chez les personnes dont le troisième rappel de rappel est d’un type différent de celui utilisé pour leurs deux premiers coups.

Le professeur Saul Faust, directeur du centre de recherche clinique de l’Institut national de recherche en santé de Southampton et chercheur principal de l’essai, a déclaré que “l’espoir d’un rappel est que nous augmentons suffisamment le niveau d’anticorps pour pouvoir couvrir les souches existantes et variantes de coronavirus. “

Il a ajouté: “Nous espérons que les réponses immunitaires seront suffisamment élevées pour protéger les gens contre toutes les souches circulant au Royaume-Uni, y compris nous allons tester en laboratoire contre la variante indienne, la variante sud-africaine, la variante Kent comme ainsi que la souche d’origine. “

Toutes les autres variantes que le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, souhaite ajouter au mélange peuvent être testées dans le cadre de l’essai au cours de l’été.

Experts believe booster shots of existing vaccines could be enough to provide protection against all variants, with some scientists suggesting that developing new vaccines against variant strains may actually impair people’s immune responses.

Dr Matthew Snape, associate professor of paediatrics and vaccinology at the University of Oxford, told a briefing that changing the vaccine to, for example, one that targets the South African variant, could actually leave the body trying to respond to the original Wuhan strain of coronavirus that an earlier vaccine protects against.

He said more research was needed, but added: “In some situations you never forget your first love…you’re still trying to respond to that first vaccine.”

The researchers stressed that the aim of the new study is not to pit the vaccines against one another, but to check whether they all increase antibodies and to look for potential side-effects.

This is how we are making sure that the vaccine is staying ahead of the virus Matt Hancock

All participants in the trial will have bloods taken to measure their immune responses at days 28, 84, 308 and 365 of the trial – with a small number having blood tests at other times.

Speaking at the press conference, Mr Hancock said: “This is how we are making sure that the vaccine is staying ahead of the virus.”

The study, backed by £19million of taxpayers’ money, would “look at the use of current COVID vaccines as booster vaccines to see what combination, and what part they can pay, in keeping us safe for the long term.”

Earlier today he said: “The UK vaccination programme has been a phenomenal national effort, with seven in 10 UK adults now having had their first Covid-19 jab.

“It is vital that we continue to support the world-renowned British research sector that has contributed to its success.

“We will do everything we can to future-proof this country from pandemics and other threats to our health security, and the data from this world-first clinical trial will help shape the plans for our booster programme later this year.

“I urge everyone who has had both doses of a Covid-19 vaccine, and is eligible, to sign up for this study and play a part in protecting the most vulnerable people in this country and around the world for months and years to come.”

Prof Faust added: “This trial will give the Joint Committee on Vaccination and Immunisation the important data to inform their recommendations of how to protect the population against any future wave.

“It is fantastic that so many people across the country have taken part in vaccine trials up to now so that we can be in a position to study the effects of boosters, and we hope that as many people as possible over the age of 30 who received their first dose early in the NHS programme will be able to take part.”

Vaccines minister Nadhim Zahawi said: “Having taken part in a Covid-19 vaccine clinical trial myself, I would encourage everyone eligible to volunteer – whatever your religion, ethnicity or background.”

“It’s a fantastic opportunity to get involved with such an historic initiative.”

Further results from the ComCov clinical trial, which aims to determine the effects of using different vaccines for the first and second dose, are due in the coming months.

People can sign up for the new trial at covboost.org.uk