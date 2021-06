Les Britanniques qualifient les nationalistes écossais de « pathétiques » pour l’attaque contre Queen | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le monarque visitera des organisations caritatives et des entreprises à Édimbourg, Glasgow et Stirling. Cependant, cette décision a rendu furieux certains nationalistes en ligne, l’un l’ayant qualifié de “condescendant” et espérant que “les cieux s’ouvrent” pendant le voyage.

Un nationaliste a tweeté : « Son précédent syndicat est mort… »

Alors que quelqu’un d’autre a qualifié la reine d'”éponge” qui part en “vacances gratuites”.

Cependant, à la suite de leurs réactions, les nationalistes écossais ont été humiliés pour avoir manqué de respect au monarque quelques mois seulement après avoir enterré son mari, le prince Philip.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré: “Cette femme est un travail hideux et ignoble, affirmant que le pays n’est déjà plus un syndicat.

“Cette bouche à un tour inutile doit être remise à sa place.”

Quelqu’un d’autre a dit : “Ces ardents Scot Nats ont besoin d’apprendre leur histoire.

“L’Acte d’Union de 1707 a été largement motivé par des partisans écossais pour éviter une faillite imminente, de sorte que le Royaume-Uni peut difficilement être décrit comme l’Union du QE.

“Comme tous les fanatiques, ils n’apprennent jamais, aveuglés par leur propre version partisane des événements.”

“Honte à eux!”

D’autres ont déclaré que le SNP ne “parle pas au nom de la plupart des Écossais”.

Une personne a déclaré : « La plupart des gens en Écosse seront dégoûtés par les actions d’une minorité folle.

“Cela n’aidera pas les nationalistes, mais cela aidera l’Union.”

Quelqu’un d’autre a dit : “William Wallace était un séparatiste de l’UE et il a lui aussi échoué.

“L’Union a gagné pendant plus de 300 ans que Dieu bénisse la Reine et l’Union.”

Un autre lecteur d’Express.co.uk a commenté : « Ils ne méritent pas de faire partie du Royaume-Uni.

“Notre reine est l’un des plus grands humains de la planète.

“Je dis, organisons notre propre référendum sur l’Écosse et expulsons-les !!!”

La visite de quatre jours durera du 28 juin au 1er juillet, la reine séjournant au palais de Holyroodhouse.

La reine Elizabeth II sera rejointe par le prince William pendant un jour et plus tard par la princesse Anne.