Greta Thunberg dénonce le panneau de compensation carbone pour « écoblanchiment »

Les résultats ont été démontrés par 3 Sided Cube, une agence d’applications mobiles qui se targue de « avoir un impact social à grande échelle ». Le groupe se concentre actuellement sur « l’écart intention-action », qu’ils ont décrit comme « la différence entre ce que les gens disent vouloir faire et ce qu’ils font réellement ».

Le dernier rapport du groupe intitulé « Bridging the Gap » a pour objectif d’examiner pourquoi les gens ne font pas de choix durables malgré leur volonté, et les mesures qui peuvent être prises pour y remédier.

Ils décrivent la gravité de la crise climatique dans ses pages et posent aux résidents britanniques une série de questions, notamment sur la faisabilité d’être un consommateur durable.

Alors qu’un peu moins des trois cinquièmes (58 %) affirment que leur mode de vie actuel est durable, lorsqu’il s’agit de prendre des mesures efficaces, l’adoption de mesures simples est beaucoup plus faible.

La seule action entreprise par plus de 50 % des personnes a été d’éviter le plastique à usage unique.

Les Britanniques « pauvres du temps » qui pensent qu’ils sont « durables » ne prennent pas de mesures simples (Image : .)

Les personnes interrogées ont répondu à quel point elles pensaient que leur mode de vie était durable (Image : rapport Cube à 3 côtés Bridging the Gap)

Le rapport écrit : « Même sans demander directement l’existence de l’écart, nous pouvons le voir en action ici.

« Les gens veulent croire qu’ils agissent et veulent faire une différence, mais tombent souvent à l’obstacle final. »

Un peu moins d’un cinquième – 18% – ont indiqué qu’ils ne prenaient aucune mesure climatique.

La société note que cela pourrait être dû à la commodité, qui, selon elle, est un «facteur majeur» qui empêche les gens de «suivre réellement leur intention durable».

Ils écrivent : « Les gens manquent souvent de temps et ont une multitude d’autres priorités qui, sur le moment, les gênent. »

Leurs résultats notent également que 32 pour cent des répondants ont admis qu’ils avaient décidé de prendre une décision durable, puis ne l’ont pas suivie.

La société décrit cela comme « une indication claire de l’écart redouté que nous devons combler ».

Selon le rapport, un exemple notable de comportement non durable mis en évidence par les Britanniques est le niveau de pollution plastique et les dommages ultérieurs qu’il a causés à la biodiversité.

Le rapport se lit comme suit : « Les plastiques (à la fois micro et macro) menacent la biodiversité locale et mondiale car ils nuisent à la santé de la faune sur terre et dans la mer, répandant des toxines et obstruant les habitats, étouffant la vie la plus précieuse que nous ayons sur cette planète. »

Le rapport intervient alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à Glasgow, aux côtés de la militante Greta Thunberg qui a vivement critiqué les deux semaines de la conférence COP26.

Elle a affirmé qu’il s’agissait du « flic le plus exclu de tous les temps » et l’a qualifié de « célébration de deux semaines du statu quo et de bla bla bla ».

En dehors de cela, le rapport a mis en évidence qu’il existe trois nombreux facteurs empêchant les consommateurs de faire des choix durables, notamment le coût et l’aspect pratique.

Selon une enquête menée par le groupe, les Britanniques n’ont pas entrepris un certain nombre d’actions durables.

L’enquête a été menée par 2 000 adultes britanniques représentatifs au niveau national pour mieux comprendre leurs attitudes envers la durabilité et la vie verte.

La moitié des répondants ont noté que la durabilité était une priorité dans leur vie, tandis que 14 pour cent la considéraient comme une priorité absolue.

Les données de la recherche ont mis en évidence que l’attitude envers le climat avait changé par rapport à celle d’il y a cinq ans.

On a demandé aux personnes interrogées quelles actions elles entreprenaient pour être durables (Image : rapport Cube à 3 côtés Bridging the Gap)

L’étude note que près des trois cinquièmes (59 %) affirment que la durabilité est plus importante pour eux aujourd’hui qu’elle ne l’était alors.

Malgré cela, l’enquête a également mis en évidence une certaine positivité, avec 52% des personnes interrogées déclarant éviter le plastique à usage unique et près d’un tiers (30%) déclarant éviter de prendre l’avion dans la mesure du possible.

Leur recherche note également que la technologie peut jouer un rôle vital pour aider la population à prendre des décisions plus durables.

L’article se termine par : « Le monde est au bord de multiples points de basculement et l’un des obstacles les plus problématiques au consumérisme durable est cet écart intention-action, comme l’ont démontré nos recherches.

« Comme nous l’avons vu d’après la prévalence de l’écart et nos résultats, l’écart affecte plus de 16 000 000 de personnes à travers le Royaume-Uni, et le chiffre pourrait bien être beaucoup plus élevé étant donné que ce chiffre est basé uniquement sur ceux qui admettent lutter avec l’écart – le vrai chiffre peut être plus proche de la moitié de la population. »