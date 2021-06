Les Britanniques révèlent ce qu’ils ont le plus hâte de dire au revoir à la fin du verrouillage – sondage | Politique | Nouvelles

Presque autant ne manqueront pas de porter des masques (59 %), d’être plus attentifs à la politique ou à l’actualité (51 %) ou d’être scolarisés à domicile (50 %). Mais les recherches d’Ipsos Mori ont également révélé des aspects de la vie que les gens s’attendent à revoir avec tendresse lorsque la normalité reviendra.

Les deux tiers des personnes interrogées (66 %) disent qu’elles vont manquer, au moins dans une large mesure, aux personnes pratiquant une meilleure hygiène.

Presque autant seront nostalgiques de la diminution du trafic sur la route aux heures de pointe (63%) et des magasins et supermarchés calmes (59%).

Plus de la moitié (53%) manquera de passer plus de temps avec sa famille, bien qu’un sur quatre (24%) ne soit pas triste de laisser cette expérience de verrouillage derrière lui.

Les chercheurs ont découvert que les gens étaient plus enthousiastes à l’idée de voir leur famille dans la vraie vie que lors d’un appel vidéo. Près de la moitié (47 %) ne manqueront pas de parler à leur famille ou à leurs amis de cette façon.

La moitié (50 pour cent) disent qu’ils manqueront les attractions touristiques et les lieux publics étant calmes, tandis que 42 pour cent manqueront les transports en commun plus silencieux.

De nombreuses personnes occupant un emploi manqueront des aspects de la façon dont elles ont travaillé pendant le verrouillage ; 44% s’attendent à ne pas pouvoir travailler de manière plus flexible, tandis que quatre sur 10 ne manqueront pas de ne pas avoir à se déplacer.

Presque autant (38 %) ont déclaré qu’ils ne manqueraient pas de ne pas avoir à s’habiller élégamment pour le travail ; environ un tiers (36 %) s’attendent à ne plus travailler à domicile à temps plein.

Tout le monde n’est pas enthousiasmé par la perspective de socialiser.

Quatre sur 10 (39 pour cent) ont déclaré qu’ils ne manqueraient pas de ne pas avoir à socialiser avec d’autres personnes.

Bien que 44% seront ravis de voir la fin de ne pas saluer les gens avec des câlins, des bisous ou des poignées de main, quatre sur 10 (38%) le manqueront.

Gideon Skinner, responsable de la recherche politique chez Ipsos Mori, a déclaré: «Nous savons qu’il y a beaucoup de choses que les gens attendent avec impatience lorsque les restrictions sur les coronavirus prendront fin, y compris passer du temps avec leurs amis et leur famille. Mais nous avons également vu qu’il y aura au moins certains aspects du verrouillage qui manqueront aux gens – encore une fois en partie l’opportunité de passer plus de temps avec la famille (sinon l’enseignement à domicile), mais aussi la paix et la tranquillité, et le réconfort fourni par des personnes plus attentives à l’hygiène.

«Il y a également des implications pour l’avenir du travail, avec la possibilité de travailler de manière flexible et à domicile, de s’habiller de manière informelle et de réduire les trajets quotidiens, ce qui attire clairement un certain nombre de travailleurs. Mais il y a très clairement un aspect de la pandémie que les gens ne manqueront pas – et c’est le fardeau de devoir prêter plus d’attention à la politique, aux nouvelles et de se tenir au courant des dernières nouvelles sur le virus.

“Un aspect clé du retour à la normale pour de nombreux Britanniques sera tout simplement de ne plus avoir à penser à ces problèmes autant.”

Ipsos More a interrogé 1 002 adultes âgés de 18 à 75 ans en Grande-Bretagne du 4 au 7 juin.