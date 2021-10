Les Britanniques saluent la hausse du salaire minimum britannique alors que la fureur du Frexit grandit | Politique | Nouvelles

Le chancelier Rishi Sunak annonce une augmentation du « salaire vital national » de 8,91 £ de l’heure à 9,50 £ – une augmentation de 6,6 % – dans son discours sur le budget aujourd’hui. Le changement entrera en vigueur le 1er avril. Cela survient malgré les avertissements d’innombrables responsables d’une catastrophe économique en Grande-Bretagne après le Brexit.

Pendant ce temps, des personnalités politiques en France demandent pourquoi des mesures similaires ne peuvent pas être prises dans leur pays – et accusent l’UE.

Charles-Henri Gallois, le leader du groupe de campagne Génération Frexit, s’est émerveillé de l’augmentation du salaire minimum à « 9,5 £ de l’heure, soit 11,3 € de l’heure. En France, c’est 10,5 € de l’heure. »

« Contrairement aux promesses des candidats à l’élection présidentielle de 2022, l’UE et l’euro empêchent une forte hausse du salaire minimum de croissance (SMIC) en France », a-t-il déclaré.

« Merci, Brexit ! »

Nos lecteurs partagent ce sentiment.

« Le problème est que l’UE n’a pas de législation sur le salaire minimum et a refusé de respecter la norme britannique », a écrit l’un d’eux.

« [It] s’avère que les exigences de l’UE pour des « règles du jeu équitables » ne comptent pas en ce qui concerne les coûts salariaux. »

« La même vieille UE – ils peuvent toujours inventer une nouvelle règle de « banane pliée » pour les gens ici sur Treasure Island. »

« L’UE n’existe que pour protéger l’industrie allemande et française. Oh et essayez d’obtenir autant de terres que possible en promettant du lait et du miel aux pays baltes. »

Un lecteur a plaisanté en disant que le Brexit peut sûrement être « blâmé » pour des salaires plus élevés, plus d’emplois et un meilleur emploi pour les jeunes.

« J’espère que tous les Brexiteers en assumeront la responsabilité et vivront avec les conséquences de leurs actes! »

D’autres lecteurs ont toutefois noté leur souhait que l’augmentation du salaire vital national s’accompagne d’un soutien financier accru aux retraités.

« Les retraités aimeraient recevoir le ‘salaire vital’, mais non, ils doivent vivre avec beaucoup moins », a écrit un lecteur mécontent.

Le chancelier Rishi Sunak annonce aujourd’hui une multitude de nouvelles mesures dans son discours sur le budget, visant principalement à réparer les dommages causés par la réponse coûteuse du gouvernement à Covid, au milieu des rapports faisant état d’une grande confiance parmi les personnes fortunées au Royaume-Uni au sujet de l’état de l’économie du pays.