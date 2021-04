Les Britanniques se retirent de la Super League … et créent la leur!

22/04/2021

Daniel Guillen

Les six principales équipes britanniques ont démissionné de la Super League et ont l’intention de lancer un super tournoi britannique qui inclurait également des équipes des différentes îles., selon le Le soleil. La FIFA et l’UEFA seraient au courant et auraient même donné le feu vert au projet, ainsi que les différentes fédérations et le gouvernement britannique lui-même.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a menacé les clubs participant à la Super League européenne de l’idée d’augmenter la taxe de luxe, ce qui aurait été décisif pour la décision commune de démissionner au projet porté par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, et secondé par celui de Manchester United, Joel Glazer.

À peine 48 heures après l’annonce de la création de la Super League européenne, Les équipes britanniques ont démissionné sous la pression des supporters et d’autres personnalités du football anglais. Dans cette torna, ils étaient Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal et Tottenham.

L’idée de la Super League britannique aurait le soutien absolu des équipes les plus importantes de la ligue écossaise, Celtic Glasgow et Rangers, qui se joindraient à un projet ambitieux avec l’intention d’augmenter les revenus économiques. Sur la table, ces années auraient également été la fusion entre les ligues néerlandaise et belge, au niveau européen, et les ligues américaine et mexicaine, au niveau international.

Une démission après l’autre

La Super League européenne a généré un tremblement de terre médiatique dans toute l’Europe. La participation de jusqu’à 12 équipes en tant que fondateurs a déclenché un rejet absolu par le reste des clubs et a fini par laisser le projet mortellement blessé deux jours seulement après son annonce officielle.. Le rejet ultérieur des équipes britanniques et italiennes, en plus de l’Atlético de Madrid, a laissé le Real Madrid et le FC Barcelone complètement impuissants dans le projet.