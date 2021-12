Les Britanniques seront alertés par des messages encourageant les coups Covid le lendemain de Noël – « Soyez boosté maintenant ! | Royaume-Uni | Des nouvelles

Cette décision intervient alors que le Royaume-Uni continue d’assister à une augmentation du nombre quotidien de Covid infections. Vendredi, un total de 122 186 nouveaux cas de Covid ont été signalés à travers le Royaume-Uni.

Les messages de masse seront largement diffusés dimanche dans le cadre de la campagne « Get Boosted Now », alors que les efforts se poursuivent pour vacciner tous les plus de 18 ans d’ici la fin de l’année.

Le message se lit comme suit : « Soyez boosté maintenant. Chaque adulte a besoin d’un vaccin de rappel COVID-19 pour se protéger contre Omicron.

« Procurez-vous votre vaccin ou votre rappel COVID-19. Voir le site Web du NHS pour plus de détails.

Plus de 32 millions de rappels et de troisièmes doses ont déjà été administrés.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré: «Nous envoyons un SMS ce lendemain de Noël pour que tous les adultes éligibles soient boostés maintenant.

« Il n’a jamais été aussi important de se protéger avec le booster, donc que ce soit entre les sandwichs à la dinde ou avant les matchs du lendemain de Noël, quelles que soient vos traditions, faites du booster une partie d’entre eux cette année.

« Des millions de créneaux pour les vaccins sont disponibles via le calendrier des fêtes, donc si vous n’êtes pas boosté et que vous recevez ce SMS, acceptez l’offre et faites-vous vacciner. »

Hamish MacLeod, directeur de Mobile UK, l’association professionnelle des opérateurs de réseaux mobiles britanniques, EE, O2, Three et Vodafone, a déclaré que les réseaux avaient accepté d’envoyer une « alerte SMS généralisée ».

Il a ajouté : « Le gouvernement a demandé aux opérateurs mobiles de diffuser une alerte par SMS généralisée, et ils ont accepté de le faire pour aider à lutter contre la pandémie nationale. »

Les chiffres de vendredi sur le déploiement des rappels ont montré une baisse de la demande, avec 605 561 vaccinations de rappel – en baisse significative par rapport au record de 840 038 jeudi malgré les efforts pour continuer à donner des injections pendant la période des fêtes.

Les chiffres de l’Office for National Statistics (ONS) suggèrent que la troisième dose et la prise de rappel les plus faibles chez les personnes âgées de 50 ans et plus en Angleterre se trouvaient chez les Pakistanais (42,2%), les Noirs des Caraïbes (44,4%) et les Noirs africains (45,4%) groupes.

On estime que plus d’un quart des personnes d’origine ethnique noire des Caraïbes n’ont pas reçu de première dose de vaccin Covid jusqu’au 12 décembre – la proportion la plus élevée de tous les groupes ethniques, a déclaré l’ONS.

Certains centres de vaccination resteront ouverts le jour de Noël dans le cadre de la ruée pour offrir un vaccin à tous les plus de 18 ans avant la fin de l’année.

Le NHS England a déclaré qu’environ 200 000 rendez-vous pour une dose supplémentaire étaient toujours disponibles à travers le pays pendant la période des fêtes.

Le Dr Emily Lawson, responsable du programme de vaccination du NHS Covid-19, a déclaré : « Le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à vos proches ce Noël est de se faire vacciner, et avec de nombreux sites qui continuent de livrer des vaccins pendant la période des fêtes, cela n’a jamais été aussi facile. pour obtenir votre premier, deuxième ou booster – alors s’il vous plaît, présentez-vous dès que vous le pouvez et protégez-vous contre le coronavirus cet hiver. »